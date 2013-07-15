The Bradley projesi görme engelliler için kol saati kullanmayı kolaylaştırıyor





Teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüzde her kesime hitap eden elektronik cihaz veya standart bulabilmek mevcut. Ancak fiziksel veya zihinsel engelli insanlar için araştırmacıların veya üreticilerin ekstra güç harcaması gerekiyor. Zira engelli insanlara yönelik olarak farklı standartların geliştirilmesi gerekiyor.





Kickstarter'da kısa sürede gerekli parayı toplamayı başaran The Bradley projesi bunlardan birisi. Proje görme engelli insanlara hem okuması kolay hem de şık bir kol saati geliştirmeyi amaç edinmiş. Günümüzde saati okuyarak engelli insanlara yardımcı olmaya çalışan cihazlar olsa da The Bradley bunu en klasik şekilde yapmayı istiyor.





The Bradley saati, zamanı iki farklı manyetik küçük top ile anlatıyor. Saati gösteren top yan kısımda hareket ederken, dakikaları gösteren top da kadranda hareket ediyor. Kadrandaki saat dilimleri kabartılırken, kullanıcının daha kolay hissedebilmesi sağlanmış. Toplar bir mıknatıs yardımıyla mekanizmaya bağlanmış. Böylece kullanıcı yanlışlıkla topları kaydırsa bile bileğini sallayarak o anki zamanın konumlarına gelmesini sağlıyor.





Saat titanyumdan imal edilmiş ve Kasım ayı sonlarında sevkiyata başlaması bekleniyor. 128$ ve üzeri bağışlarda saat hediye edilirken, piyasaya fiyatının 180$-200$ olacağı belirtiliyor.





Saati geliştiren Eone firmasının tepe yöneticisi de görme engelli ve engellilere yönelik bir farkındalık oluşturmak amacıyla proje yapmaya karar verdiklerini belirtiyor. Projenin isim babası ise Afganistan'da gözlerini kaybeden ancak 2012 Paralimpik Olimpiyatları'nda yüzme dalında üç madalya kazanan Çavuş Brad Snyder. Snyder aynı zamanda projenin de sözcüsü olacak.

http://www.kickstarter.com/projects/eone/the-bradley-a-timepiece-designed-to-touch-and-see