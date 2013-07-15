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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Bradley projesi görme engelliler için kol saati kullanmayı kolaylaştırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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The Bradley projesi görme engelliler için kol saati kullanmayı kolaylaştırıyor

Teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüzde her kesime hitap eden elektronik cihaz veya standart bulabilmek mevcut. Ancak fiziksel veya zihinsel engelli insanlar için araştırmacıların veya üreticilerin ekstra güç harcaması gerekiyor. Zira engelli insanlara yönelik olarak farklı standartların geliştirilmesi gerekiyor.

Kickstarter'da kısa sürede gerekli parayı toplamayı başaran The Bradley projesi bunlardan birisi. Proje görme engelli insanlara hem okuması kolay hem de şık bir kol saati geliştirmeyi amaç edinmiş. Günümüzde saati okuyarak engelli insanlara yardımcı olmaya çalışan cihazlar olsa da The Bradley bunu en klasik şekilde yapmayı istiyor.

The Bradley saati, zamanı iki farklı manyetik küçük top ile anlatıyor. Saati gösteren top yan kısımda hareket ederken, dakikaları gösteren top da kadranda hareket ediyor. Kadrandaki saat dilimleri kabartılırken, kullanıcının daha kolay hissedebilmesi sağlanmış. Toplar bir mıknatıs yardımıyla mekanizmaya bağlanmış. Böylece kullanıcı yanlışlıkla topları kaydırsa bile bileğini sallayarak o anki zamanın konumlarına gelmesini sağlıyor.

Saat titanyumdan imal edilmiş ve Kasım ayı sonlarında sevkiyata başlaması bekleniyor. 128$ ve üzeri bağışlarda saat hediye edilirken, piyasaya fiyatının 180$-200$ olacağı belirtiliyor. 

Saati geliştiren Eone firmasının tepe yöneticisi de görme engelli ve engellilere yönelik bir farkındalık oluşturmak amacıyla proje yapmaya karar verdiklerini belirtiyor. Projenin isim babası ise Afganistan'da gözlerini kaybeden ancak 2012 Paralimpik Olimpiyatları'nda yüzme dalında üç madalya kazanan Çavuş Brad Snyder. Snyder aynı zamanda projenin de sözcüsü olacak.

http://www.kickstarter.com/projects/eone/the-bradley-a-timepiece-designed-to-touch-and-see Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
evo5558 6 yıl en beğenilen
Marge Simpson
iyide arkadaşım saat dediğimiz şeyi her daim kolumuza takarız sen gidip bunu titanyumdan yaparsan ne işe yarar engelli olsun olmasın hiç kimsenin 1 kilo saat takmak isteyeceğini zannetmem [:]

titanyum tam aksine çok daha hafif bir metaldir
Marge Simpsoniyide arkadaşım saat dediğimiz şeyi her daim kolumuza takarız sen gidip bunu titanyumdan yaparsan ne işe yarar engelli olsun olmas...
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Mehmet.Akif 6 yıl
Artık engelli yada engelsiz kişiler hep cep telefonları ile saat işini hallediyorken, bir görme engelli ne diye bu saatleri kullansın. onların telefonları zaten şıkır şıkır konuşuyor. Hem de insanlar gibi konuşuyor.
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frknl 6 yıl
görme engelliler için saatler mevcut zaten.
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mimoza2012 6 yıl
güzel fikir. sadece görme engellilerin değil tüm engelli kişilerin hayatlarını elimizden geldiğince kolaylaştırmalıyız ve teknoloji de en büyük yardımcımız tabi ki.
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evo5558 6 yıl en beğenilen
Marge Simpson
iyide arkadaşım saat dediğimiz şeyi her daim kolumuza takarız sen gidip bunu titanyumdan yaparsan ne işe yarar engelli olsun olmasın hiç kimsenin 1 kilo saat takmak isteyeceğini zannetmem [:]

titanyum tam aksine çok daha hafif bir metaldir
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fuckulteli 6 yıl
Çok şık ve klasik gözüküyor ama sanki birazcık pahalı gibi..
Saati ve dakikayı gösteren topların her ikisininde yüzeyde olduğu bir modelide engeli bulunmayanlar için piyasaya sürebilirler.. Fiyatı biraz daha makul olsa şık bir seçim olarak düşünebilirim.
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gorkiman 6 yıl
Marge Simpson
iyide arkadaşım saat dediğimiz şeyi her daim kolumuza takarız sen gidip bunu titanyumdan yaparsan ne işe yarar engelli olsun olmasın hiç kimsenin 1 kilo saat takmak isteyeceğini zannetmem [:]

Titanyumun ağır bir madde olduğunu nereden çıkardınız?
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Krauser ll 6 yıl
teknoloji gelişiyor iyi yönde. herkeze yarıyor buda.
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Konungariket Sverige 6 yıl
iyide arkadaşım saat dediğimiz şeyi her daim kolumuza takarız sen gidip bunu titanyumdan yaparsan ne işe yarar engelli olsun olmasın hiç kimsenin 1 kilo saat takmak isteyeceğini zannetmem [>:]
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