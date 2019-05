The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak

Tam Boyutta Gör

Orta çağ kart oyunlarından Hearthstone'a rakip olarak geliştirilen The Elder Scrolls: Legends; Mart ayında PC için, Haziran ayında da tabletler için yayınlanmıştı. Bathesda, oyunun akıllı telefonlar için Temmuz ayında yayınlanacağını doğruladı.

PvP Haricinde Hikaye Modu da Bulunuyor

The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls evreninde geçiyor. Skyrim oyunundan tanıdığımız karakter kartlarına yer veriliyor. Diğer oyunculara karşı oynayabileceğiniz PvP maçlarının yanı sıra solo oyunlar için hikaye modu bulunuyor. Tıpkı Hearthstone'da olduğu gibi kazanılan kartlar geliştirilebiliyor. Yükseltilmiş kartlar, maç sırasında daha fazla esneklik ve yeni strateji çeşitleri sunuyor. Hearthstone'dan farklı olarak her oyun galibiyeti sonrası kart kazanılıyor. Ayrıca çeşitli hedefler gerçekleştirildiğinde kullanıcı yeni ünvanlara sahip oluyor.





The Elder Scrolls: Legends'ın iPhone ve Android akıllı telefonlar için Temmuz ayında yayınlanacağı açıklandı. Tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı bilgisi paylaşılmadı. Oyun çıktığında bildirim almak istiyorsanız Google Play'deki ön kayıt programına buradan katılabilirsiniz.