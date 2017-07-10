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The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak

Hearhstone'a rakip olarak geliştirilen kart oyunu The Elder Scrolls: Legends, akıllı telefonlar için Temmuz ayında yayınlanacak. Oyun; tablet ve masaüstü bilgisayarlar için şuan indirilebilir durumda.
1 yıl
1,6b
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8
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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The Elder Scrolls: Legends, Temmuz ayı içinde mobil platformlarda yayınlanacak
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Orta çağ kart oyunlarından Hearthstone'a rakip olarak geliştirilen The Elder Scrolls: Legends; Mart ayında PC için, Haziran ayında da tabletler için yayınlanmıştı. Bathesda, oyunun akıllı telefonlar için Temmuz ayında yayınlanacağını doğruladı.
 

PvP Haricinde Hikaye Modu da Bulunuyor

 

The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls evreninde geçiyor. Skyrim oyunundan tanıdığımız karakter kartlarına yer veriliyor. Diğer oyunculara karşı oynayabileceğiniz PvP maçlarının yanı sıra solo oyunlar için hikaye modu bulunuyor. Tıpkı Hearthstone'da olduğu gibi kazanılan kartlar geliştirilebiliyor. Yükseltilmiş kartlar, maç sırasında daha fazla esneklik ve yeni strateji çeşitleri sunuyor. Hearthstone'dan farklı olarak her oyun galibiyeti sonrası kart kazanılıyor. Ayrıca çeşitli hedefler gerçekleştirildiğinde kullanıcı yeni ünvanlara sahip oluyor.


The Elder Scrolls: Legends'ın iPhone ve Android akıllı telefonlar için Temmuz ayında yayınlanacağı açıklandı. Tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı bilgisi paylaşılmadı. Oyun çıktığında bildirim almak istiyorsanız Google Play'deki ön kayıt programına buradan katılabilirsiniz.

 
 
 
 

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Axecalos 1 yıl
Oyun çıktı mı acaba?
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Pontus Euxinus 1 yıl Axecalos
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Oyun çıktı mı acaba?

Oyun çıktı, indirebilirsiniz. Bilgisayar sürümü ile aynı oyun ve hesabınızı iki platformda da (hem pc hem mobil) oynayabiliyorsunuz. Ben de yeni başladım.
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28ky28 1 yıl
Kart oyunuymuş
adam gibi oyun yapmıyorlar free to play aşkına. Lanet olsun hepsine
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astralll 1 yıl
İlk çıktıgından beri Hearstone oynarım, HS bunun yanında çocuk oyunu kalır derim... Mantık ve strateji, ani hamleler yapabilme gibi ince düşünülmüş ayrıntılara sahip, haliyle yenilseniz de saçma durumlarla yenilmiyorsunuz... Hs den daha ciddi dikkat gerektiriyor...
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H@$@N 1 yıl astralll
Hangi oyundan bahsediyorsunuz anlayamadim
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a_y_k_u_t 1 yıl
Gerçek kart oyunları oynayan kitleyi düşünürsek hearthstone'u herkes son sıraya koyar. Çok fazla oynuyorum ve eğleniyorum ama durum böyle. TES Legends oynamayan varsa herkese öneriyorum çok güzel bir oyun. Genel mantık ve kart özellikleri olarak hearthstone'un kopyası diyebilirim. 2 önemli fark var 1.si board ikiye ayrılmış durumda bir taraf normal alıştığımız gibi diğer tarafta ise oynadığınız kart ilk el saldırılamaz oluyor. Bazı modlarda ise değişik durumlar olabiliyor. 2. fark ise canınınız 25-20-15-10-5 indiğinde bir kart çekiyorsunuz, kartınızın özelliği varsa direk olarak bedava oynayabiliyorsunuz. TES dünyasını beğenenler varsa sakın kaçırmasın. Diğer kart oyun önerim ise Gwent. Witcher evrenini seven varsa bu oyuna baksın, mantığı çok daha farklı ama eğlenceli.
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DH Misafiri 1 yıl
Hearthstone a kimse rakip olamaz kart oyunlarında.Bunu bir kabul etse herkes artık.
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