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The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor

Universal Pictures’ın vizyondaki The Mummy filmini beğenenler, hikaye anlatımı tarzında ilerleyen The Mummy Dark Universe Stories oyununa da bir göz atabilirler.
1 yıl
2,3b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tom Cruise’un başrolü oynadığı The Mummy filmi gişede bekleneni veremezken, mobil oyunu The Mummy Dark Universe Stories de uygulama mağazalarında benzerlerine göre çok gerilerde kaldı.

 

Macera ve bulmaca türünde ilerleyen oyunda filmin senaryosuna paralel olarak hikayeler gelişiyor. Metin tabanlı anlatımın ağırlıkta olduğu oyunda çizgi roman tarzında karşılıklı diyaloglar canlandırılırken, ana karakter sunulan seçeneklerden seçim yaparak gidişata yön veriyor.

 

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Konular içerisinde farklı bulmacalara da yer verilen oyun yüksek indirme rakamlarına ulaşamadı. Ayrıca mağazalarda ortalama puanı da 3.5 civarında kaldı. Aslında oyunun geliştiricisi başarılı Oxenfree yapımına da imza atmıştı ancak film oyunları bazen sınırlayıcı olabiliyor. Önümüzdeki aylarda Dark Universe konseptini tanıtmak için oyuna yeni bölümler ekleneceği belirtiliyor.

 
The Mummy Dark Universe Stories: Google Play II
App Store

 

 

 

 

 

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mentalform 1 yıl
Film kadar kötü ise iyi, uyarlamada orjinalliğe önem veririm,heyecanla bekliyorum...
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RichesMen 1 yıl
hayatımda gördüğüm en kötü oyunlardan biri koşan adam yapsalar daha çok tutarmış...
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profecco 1 yıl RichesMen
Filmin izinden gidiyor demiş ya işte en başta :)
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