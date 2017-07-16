The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor

Tom Cruise’un başrolü oynadığı The Mummy filmi gişede bekleneni veremezken, mobil oyunu The Mummy Dark Universe Stories de uygulama mağazalarında benzerlerine göre çok gerilerde kaldı.

Macera ve bulmaca türünde ilerleyen oyunda filmin senaryosuna paralel olarak hikayeler gelişiyor. Metin tabanlı anlatımın ağırlıkta olduğu oyunda çizgi roman tarzında karşılıklı diyaloglar canlandırılırken, ana karakter sunulan seçeneklerden seçim yaparak gidişata yön veriyor.

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Konular içerisinde farklı bulmacalara da yer verilen oyun yüksek indirme rakamlarına ulaşamadı. Ayrıca mağazalarda ortalama puanı da 3.5 civarında kaldı. Aslında oyunun geliştiricisi başarılı Oxenfree yapımına da imza atmıştı ancak film oyunları bazen sınırlayıcı olabiliyor. Önümüzdeki aylarda Dark Universe konseptini tanıtmak için oyuna yeni bölümler ekleneceği belirtiliyor.

The Mummy Dark Universe Stories: Google Play II

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