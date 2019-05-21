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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi

OIS desteği, F/1.4 diyafram aralığı, özel makro sensörü ve optik yakınlaştırma ile Honor 20 Pro modeli çok konuşulacak. Honor 20 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,4b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son günlerde ABD’li firmalardan birbiri ardına engellemelerle karşılaşan Çinli elektronik üreticisi Huawei her şeye rağmen ses getirecek işlere imza atmaya devam ediyor. Yeni tanıtılan Honor 20 Pro modeli pazarda standartları yeniden belirliyor.

Honor 20 Pro özellikleri

6.26 inçlik LCD ekrana sahip olan Honor 20 Pro modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Aslında çekmiyor diyebiliriz zira firma farklı duvar kağıtları kullanarak deliği gözlerden saklamayı başarmış. Ekran-kasa oranı yüzde 92 olarak belirlenmiş.

Arka kasada firma Dynamic Holographic adında bir tasarım teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji geçişli renklere derinlik ekleyerek daha etkileyici hale getiriyor. Huawei bu tasarım için milyonlarca minyatür prizmayı cam katmanın altına yerleştirmiş ve böylece ışığı yansıtmasını sağlamış. Firma her 100 kapaktan 20 tanesinin testleri geçebildiğini buna rağmen en iyi sonuç için bu tasarımdan vazgeçmediklerini belirtiyor. Ayrıca arka kamera L şeklindeki pozisyon ile hologram etkisine yardımcı oluyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei: Honor 20 serisi güvenlik güncellemelerini alacak"

Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya 22.5W Honor SuperCharge ile destekleniyor. 30 dakikada bataryanın yarısı dolabiliyor.

Kamera

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör yer alıyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensör 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde görüntüler oluşturuyor. En önemli nokta ise f/1.4 diyafram aralığı. Pazarda bir ilk olan bu oran karanlık ortamlarda çok daha iyi performans sunuyor.

İkinci önemli nokta ise 2MP çözünürlüğünde makro sensör. Yine pazarda ilk olan sensör ile kaliteli makro çekimler yapılabilecek. 8MP çözünürlüğündeki üçüncü sensör OIS destekli ve 3x yakınlaştırma yapabiliyor. Dördüncü sensör ise 16MP çözünürlüğünde ve süper geniş açıya sahip.

Kamera paketi lazer otomatik odaklama ile destekleniyor ve yapay zekâ teknolojileri kullanıyor. DxOMark testlerinde paket 117 puan kameradan ve 97 puan videodan alarak 111 ortalama ile en iyiler arasına girmiş. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Honor 20 Pro fiyatı

Çift mikrofon ile gürültü engelleme, grafen yaprak ile yüzde 50 daha iyi soğutma, GPU Turbo 3.0 hızlandırma, 9.1 kalan surround ses sertifikası şeklinde iddialı özellikleri olan Honor 20 Pro modeli 599$ ile fiyat olarak da amiral gemilerine kafa tutuyor.

Honor 20 özellikleri ve fiyatı

Honor 20 modeli tasarım anlamında Pro modeli ile aynı. Farklarına bakacak olursak 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi barındırıyor. Batarya 3750mAh kapasiteye sahip. Yine ana sensör aynı ancak diyafram aralığı 1.8 olmuş. Telefoto sensörün yerini ise 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü almış. Bu haliyle de iddialı olan Honor 20 modeli için 499 Avro fiyat etiketi mevcut.

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-20-Pro-design-specs-camera-price-release-date-aperture_id116165 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marrusia 3 hf. en beğenilen
Kamera kamera kamera yeter artik mobil cihaz mi tanitiyorlar kamera mi belli degil.Bu is gercekten can sıkıcı hale geldi.Teknik detaylari ne bana bu lazim kamerada kamera huawei telefon degil her seferinde kamera tanitiyor.Ilgimi gram cekmiyor boyle olunca biktim artik su kamera fetisinden.
Kamera kamera kamera yeter artik mobil cihaz mi tanitiyorlar kamera mi belli degil.Bu is gercekten can sıkıcı hale geldi.Teknik detaylari ne bana bu lazim kame...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Mr. Jingles 3 hf.
4K 30 fps (10dk sınırlı) ve LCD ekran ile standart belirlemek?
Yanıtla +19
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Lumibrite 3 hf.
Huawei'de farklı bir alemde yaşıyor... Sen ilk önce şu belirsizliği bir gider
Yanıtla +6
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Arisaka 3 hf.
600 euro ve LCD panel
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renega 3 hf.
çinli casus markadan telefon almak istemem ama f/p ürünü
Yanıtla +2
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alaz1903 3 hf.
Ben bu saatten sonra deliksiz ve çentiksiz telefonları tercih ediyorum. Şu andaki favorim One plus 6. Her yönüyle ve fiyatıyla diğer amiral gemilerinin önüne geçiyor.
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TearsForFears 3 hf.
Huawei ve honor almamki bu saatten sonra. Hem yazılım desteği almayacak hemde 600 euro vereceğim? Bence artık huawei fiyat performansa oynamalı. Honor ile sözde bunu yapacaklardı ama p30 fiyatına honor 20 pro çıkarıyorlar. Honor 20 almak daha mantıklı 100 euro daha ucuz ama 500 euroda az değil. Zaten honoru sallayan yok bimde falan satışa çıkıyor işte
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Wjéasz 3 hf.
telefon gayet iyi dxomark puanı hem fotoğrafta videoda iyi fiyatta iyi ülkemize güzel bir fiyatla gelirse tercih edeceğim bekleyim bakalım
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elophidae 3 hf.
Bu telefonlar güncelleme alacak mı acaba. Net birşey bilen de yok
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Whippoorwill 3 hf.
Güvenlik güncelleştirmelerini alacakmış.
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Mr. Jingles 3 hf.
4K 30 fps (10dk sınırlı) ve LCD ekran ile standart belirlemek?
Yanıtla +19
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Lumibrite 3 hf.
Huawei'de farklı bir alemde yaşıyor... Sen ilk önce şu belirsizliği bir gider
Yanıtla +6
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strathmorea 3 hf.
Artık telefon özellikleri belirtildiğinde veya incelemesi geldiğinde içeriğin abartısız %70 i kamera özelliklerine gidiyor. Tamam çok güzel yalnız ne bileyim kameranın telefonu var gibi olmaya başladı iş. Biraz başka konularda inovasyon yapılsa daha güzel olacak. Yeni telefonların pil kapasitelerindeki artış devam etmeli ve kamera konusunda optik zoom olayı bence son 5-6 yılın en büyük atılımı, gerçi bu telefonda yatay dizilimli optik zoom kamerası yok. Mate 30 pro bunu daha ileriye taşıyacaktır.
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Marrusia 3 hf. en beğenilen
Kamera kamera kamera yeter artik mobil cihaz mi tanitiyorlar kamera mi belli degil.Bu is gercekten can sıkıcı hale geldi.Teknik detaylari ne bana bu lazim kamerada kamera huawei telefon degil her seferinde kamera tanitiyor.Ilgimi gram cekmiyor boyle olunca biktim artik su kamera fetisinden.
1 Yanıt Yanıtla +23
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alaz1903 3 hf. Marrusia
Dostum telefonların hepsi aşağı yukarı aynı işleri benzer performansta yapıyorlar. Birisi whatsap'ı ya da bir oyunu 0.002 saniye erken açar yazılımsal fark olarak. Geriye ekran kalitesi, pil ömrü ve kamera kalıyor. Ekran kalitesi ve pil ömrü de yeni nesil telefonlarda aşağı yukarı aynı durumda. Bu durumda farkını koyabileceği en önemli alan kamera özellikleri ve çekim performansı oluyor. Çünkü devir görsel paylaşım devri ve paylaşılan görsellerin kalitesini belirleyen de kamera. Bu nedenle telefonlarda kameranın ön plana çıkması çok doğal.
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