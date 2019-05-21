Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi

Son günlerde ABD’li firmalardan birbiri ardına engellemelerle karşılaşan Çinli elektronik üreticisi Huawei her şeye rağmen ses getirecek işlere imza atmaya devam ediyor. Yeni tanıtılan Honor 20 Pro modeli pazarda standartları yeniden belirliyor.

Honor 20 Pro özellikleri

6.26 inçlik LCD ekrana sahip olan Honor 20 Pro modelinde sol üst delikli çentik tasarımı dikkat çekiyor. Aslında çekmiyor diyebiliriz zira firma farklı duvar kağıtları kullanarak deliği gözlerden saklamayı başarmış. Ekran-kasa oranı yüzde 92 olarak belirlenmiş.

Arka kasada firma Dynamic Holographic adında bir tasarım teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji geçişli renklere derinlik ekleyerek daha etkileyici hale getiriyor. Huawei bu tasarım için milyonlarca minyatür prizmayı cam katmanın altına yerleştirmiş ve böylece ışığı yansıtmasını sağlamış. Firma her 100 kapaktan 20 tanesinin testleri geçebildiğini buna rağmen en iyi sonuç için bu tasarımdan vazgeçmediklerini belirtiyor. Ayrıca arka kamera L şeklindeki pozisyon ile hologram etkisine yardımcı oluyor.

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Kirin 980 ile güncel amiral gemilerine kafa tutan modelde 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya 22.5W Honor SuperCharge ile destekleniyor. 30 dakikada bataryanın yarısı dolabiliyor.

Kamera

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör yer alıyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensör 4 pikseli birleştirerek 12MP çözünürlüğünde görüntüler oluşturuyor. En önemli nokta ise f/1.4 diyafram aralığı. Pazarda bir ilk olan bu oran karanlık ortamlarda çok daha iyi performans sunuyor.

İkinci önemli nokta ise 2MP çözünürlüğünde makro sensör. Yine pazarda ilk olan sensör ile kaliteli makro çekimler yapılabilecek. 8MP çözünürlüğündeki üçüncü sensör OIS destekli ve 3x yakınlaştırma yapabiliyor. Dördüncü sensör ise 16MP çözünürlüğünde ve süper geniş açıya sahip.

Kamera paketi lazer otomatik odaklama ile destekleniyor ve yapay zekâ teknolojileri kullanıyor. DxOMark testlerinde paket 117 puan kameradan ve 97 puan videodan alarak 111 ortalama ile en iyiler arasına girmiş. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

Honor 20 Pro fiyatı

Çift mikrofon ile gürültü engelleme, grafen yaprak ile yüzde 50 daha iyi soğutma, GPU Turbo 3.0 hızlandırma, 9.1 kalan surround ses sertifikası şeklinde iddialı özellikleri olan Honor 20 Pro modeli 599$ ile fiyat olarak da amiral gemilerine kafa tutuyor.

Honor 20 özellikleri ve fiyatı

Honor 20 modeli tasarım anlamında Pro modeli ile aynı. Farklarına bakacak olursak 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi barındırıyor. Batarya 3750mAh kapasiteye sahip. Yine ana sensör aynı ancak diyafram aralığı 1.8 olmuş. Telefoto sensörün yerini ise 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü almış. Bu haliyle de iddialı olan Honor 20 modeli için 499 Avro fiyat etiketi mevcut.