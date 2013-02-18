The Times: PlayStation 4'ün İngiltere çıkış fiyatı 300 pound olacak

Haber Editörü
Sony'nin 20 Şubat tarihinde PlayStation 4'ü tanıtması bekleniyor. Şu an için beklentilerden öteye gidemeyen bu durum, etkilik tarihinin yaklaşmasıyla beraber dedikoduların odak noktası olmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak The Times tarafından yayınlanan habere göre PlayStation 4, İngiltere'de 300 pound'luk bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Haberde diğer ülkeler için herhangi bir çıkış fiyatı belirtilmese de, konsolun ABD'deki çıkış fiyatının İngiltere'dekine göre biraz daha düşük olması bekleniyor. PlayStation 3'ün ABD fiyatlandırmasına bakılarak yapılan tahminlere baktığımızda, yeni nesil konsolun ABD'de 399$'lık bir fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirmesinin beklendiğini de belirtelim.
Tahminlerin ne denli doğru olduğu konusunda şu an için kesin bir şey söyleyemesek de, doğru çıkması durumunda yeni nesil konsolun fiyatlandırma konusunda bir hayli rekabetçi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sony'nin PlayStation'ın geleceğiyle ilgili olarak neler sergileyeceğini 20 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.
http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/technology/article3691304.ece Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nekadar dünyadan bir haber atgözlüklü insanlar var kablosuz kollar pc ler içinde var hatta daha kalitelileri. hdmi ın sadece ps ve xbox icin yapıldığınıda düsünen mağara adamlarıda cıkmıs.O bahsettiğiniz oyunların alası pc ler içinde çıkıyor.Şunu unutmayın oyunculuk sadece konsollar için kullanılan bir tabir değil eskiden di pc donanımlarının konsolların gerisinde kalması şimdi konsollar pc yi yakalamaya calısıyor.
Öyle kompac pcler varki tasınabilirlik ve donanım olarak konsollara parmak ısırtacak seviyede.Bir konsolun donanımı birdaha değişemez ama pc nin donanımı yetmezse cok rahat bir sekilde değiştirile bilir.Blu ray imiz var diye övün me döneminizde bitti çünki artık global bir donanım oldu isteyen takıyor ama bana göre gereksiz iso diye birsey var ver flasha en kaliteli blu rayi izle.konsolun bana göre pek avantajı yok cünki kapalı kutu olmaktan öte gecemeyen elektronik cihazdan fazlası değil.sony birde geriye dönük oyunlara uyumsuz üretirse + tek oyun tek konsolda oynanır mantığıyla devam ederse külfetten öteyede gecemez alanıda aldığına pişman eder diye düşünüyorum.