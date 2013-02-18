The Times: PlayStation 4'ün İngiltere çıkış fiyatı 300 pound olacak

Sony'nin 20 Şubat tarihinde PlayStation 4'ü tanıtması bekleniyor. Şu an için beklentilerden öteye gidemeyen bu durum, etkilik tarihinin yaklaşmasıyla beraber dedikoduların odak noktası olmaya devam ediyor.





Konuyla ilgili olarak The Times tarafından yayınlanan habere göre PlayStation 4, İngiltere'de 300 pound'luk bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Haberde diğer ülkeler için herhangi bir çıkış fiyatı belirtilmese de, konsolun ABD'deki çıkış fiyatının İngiltere'dekine göre biraz daha düşük olması bekleniyor. PlayStation 3'ün ABD fiyatlandırmasına bakılarak yapılan tahminlere baktığımızda, yeni nesil konsolun ABD'de 399$'lık bir fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirmesinin beklendiğini de belirtelim.





Tahminlerin ne denli doğru olduğu konusunda şu an için kesin bir şey söyleyemesek de, doğru çıkması durumunda yeni nesil konsolun fiyatlandırma konusunda bir hayli rekabetçi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sony'nin PlayStation'ın geleceğiyle ilgili olarak neler sergileyeceğini 20 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/technology/article3691304.ece