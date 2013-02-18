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The Times: PlayStation 4'ün İngiltere çıkış fiyatı 300 pound olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Times: PlayStation 4'ün İngiltere çıkış fiyatı 300 pound olacak
Sony'nin 20 Şubat tarihinde PlayStation 4'ü tanıtması bekleniyor. Şu an için beklentilerden öteye gidemeyen bu durum, etkilik tarihinin yaklaşmasıyla beraber dedikoduların odak noktası olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak The Times tarafından yayınlanan habere göre PlayStation 4, İngiltere'de 300 pound'luk bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Haberde diğer ülkeler için herhangi bir çıkış fiyatı belirtilmese de, konsolun ABD'deki çıkış fiyatının İngiltere'dekine göre biraz daha düşük olması bekleniyor. PlayStation 3'ün ABD fiyatlandırmasına bakılarak yapılan tahminlere baktığımızda, yeni nesil konsolun ABD'de 399$'lık bir fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirmesinin beklendiğini de belirtelim. 

Tahminlerin ne denli doğru olduğu konusunda şu an için kesin bir şey söyleyemesek de, doğru çıkması durumunda yeni nesil konsolun fiyatlandırma konusunda bir hayli rekabetçi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sony'nin PlayStation'ın geleceğiyle ilgili olarak neler sergileyeceğini 20 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.  

http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/technology/article3691304.ece Yorum Yaz
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl en beğenilen
FlyingUnderpants

Dev ekran karsisinda kablosuz joystick ile oynanan pes/fifa veya herhangi bir shooterin zevkini hicbir a-s-d vs. tuşu veremez.


Nekadar dünyadan bir haber atgözlüklü insanlar var kablosuz kollar pc ler içinde var hatta daha kalitelileri. hdmi ın sadece ps ve xbox icin yapıldığınıda düsünen mağara adamlarıda cıkmıs.O bahsettiğiniz oyunların alası pc ler içinde çıkıyor.Şunu unutmayın oyunculuk sadece konsollar için kullanılan bir tabir değil eskiden di pc donanımlarının konsolların gerisinde kalması şimdi konsollar pc yi yakalamaya calısıyor.
Öyle kompac pcler varki tasınabilirlik ve donanım olarak konsollara parmak ısırtacak seviyede.Bir konsolun donanımı birdaha değişemez ama pc nin donanımı yetmezse cok rahat bir sekilde değiştirile bilir.Blu ray imiz var diye övün me döneminizde bitti çünki artık global bir donanım oldu isteyen takıyor ama bana göre gereksiz iso diye birsey var ver flasha en kaliteli blu rayi izle.konsolun bana göre pek avantajı yok cünki kapalı kutu olmaktan öte gecemeyen elektronik cihazdan fazlası değil.sony birde geriye dönük oyunlara uyumsuz üretirse + tek oyun tek konsolda oynanır mantığıyla devam ederse külfetten öteyede gecemez alanıda aldığına pişman eder diye düşünüyorum.
FlyingUnderpantsDev ekran karsisinda kablosuz joystick ile oynanan pes/fifa veya herhangi bir shooterin zevkini hicbir a-s-d vs. tuşu ve...
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isem 6 yıl
FlyingUnderpants
Dev ekran karsisinda kablosuz joystick ile oynanan pes/fifa veya herhangi bir shooterin zevkini hicbir a-s-d vs. tuşu veremez.

Yıllardır o tuşlarla oynarım; halen zevkten dörtköşeyim....
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sezar61 6 yıl
Konsol keyfi ayridir tabi ama ayni oyunu pc de yuksek grafikli gordukten sonra konsol pek sarmiyor sadece exclusive oyunlar icin konsol olabilir ornek god of war uncharted gran turismo vb ya da halo gears of war gibi
baska hicbir sekilde konsol cazip gelmiyor bende her iki konsolda var ps3 olsun xbox360 olsun ps3 god of war icin duruyor xbox' niye duruyor bende bilmiyorum 2-3 oyun harici xbox oyunlari pc de var zaten pc ye de benim yaptigim gibi kablosuz logitech f710 aldiniz mi ozel oyunlar haric pc yi birakmazsaniz benim gibi pc birde hd tv ye bagliysa tadindan yenmez uzanirsiniz yataga kanepeye vs ne varsa bakarsiniz keyfinize
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wustti 6 yıl
pc de işi gücü olan insanlar para döküp alıyor güçlü makineleri onlara lafım yok onlar oynasın pc de ama oyun için pc toplayan arkadaşlar sadece kasaya bakıp kendini tatmin ediyor. gta4 çıktı konsolda yağ gibi pc de takılmalar var donmalar var. crysis çıkıyor mesela yine aynı. napıyoruz o zaman aman benim pc canavar oyun firmalarının eksikliği yoksa bunun 10 katı grafiği açar bu pc optimizasyondan canım deyip kasaya bakıp bakıp övünüyoruz:) pc de oyun oynamak budur. konsolda ise belli bi standartta takarsın oynarsın bu kadar basit. ha sen şimdi gidip 100.000 tl ye pc toplasan da alacağın görüntü xbox dan ya da ps3 den 100 kat daha iyi değil. oyunlar ona göre geliştiriliyor çünkü konsolla pc arasındaki fark çok fazla olamaz. pc güçlü olsa bile pazar buna izin vermez. yeni konsollarla grafik zaten iyiyken daha iyi olacak. ama emin olun siz yine forumlarda ya bu oyun benim pc de neden kasıyor halbuki özellikleri de şu şu diye konu açacaksınız konsoldaki adam ise siz bunlarla uğraşırken oyunu bitirmiş olacak. pc ile konsol arasındaki fark budur. yazıyı okuduysanız şimdi - ye basabilirsiniz... hadi canlarım yeni konsollar çıkacak ekran kartı bakmaya devam:)
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Gt95 6 yıl
hiachi
Orijinalden alıntı: FlyingUnderpants Dev ekran karsisinda kablosuz joystick ile oynanan pes/fifa veya herhangi bir shooterin zevkini hicbir a-s-d vs. tuşu veremez.
Nekadar dünyadan bir haber atgözlüklü insanlar var kablosuz kollar pc ler içinde var hatta daha kalitelileri. hdmi ın sadece ps ve xbox icin yapıldığınıda düsünen mağara adamlarıda cıkmıs.O bahsettiğiniz oyunların alası pc ler içinde çıkıyor.Şunu unutmayın oyunculuk sadece konsollar için kullanılan bir tabir değil eskiden di pc donanımlarının konsolların gerisinde kalması şimdi konsollar pc yi yakalamaya calısıyor. Öyle kompac pcler varki tasınabilirlik ve donanım olarak konsollara parmak ısırtacak seviyede.Bir konsolun donanımı birdaha değişemez ama pc nin donanımı yetmezse cok rahat bir sekilde değiştirile bilir.Blu ray imiz var diye övün me döneminizde bitti çünki artık global bir donanım oldu isteyen takıyor ama bana göre gereksiz iso diye birsey var ver flasha en kaliteli blu rayi izle.konsolun bana göre pek avantajı yok cünki kapalı kutu olmaktan öte gecemeyen elektronik cihazdan fazlası değil.sony birde geriye dönük oyunlara uyumsuz üretirse + tek oyun tek konsolda oynanır mantığıyla devam ederse külfetten öteyede gecemez alanıda aldığına pişman eder diye düşünüyorum.

aynen katılıyorum sana bende konsol var ama pc hic cıkmayacak olanları oynuyorum ps3de film bile seyredemiyorum taşınabilir hardisk bile takılmıyor cok sacmaladılar artık bilgisayarın verdiyi performans ve görüntü kalitesini hicbirşey veremez konsolda oynadım oyunu pcde daha zevkle oynuyorum hayırlı günler
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Gt95 6 yıl
digimon52
Orijinalden alıntı: DH MisafiriHadi PS4 hadi li li li yarKim ne derse desin PS4 hadi hadi hadiiiiiiiohh yeahhh PS4 :)
buda benim arkadas :Dlink asagida izleyinhttp://vimeo.com/4344574

sabah sabah iyi güldürdüm beni allah sseni güldürsün :D
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Gt95 6 yıl
teşekürler paylaşım icin hayırlısı ile cıksada türkiyede alsak bin tl aşaya olmaz fiyatı burada hayırlı günler
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl en beğenilen
FlyingUnderpants

Dev ekran karsisinda kablosuz joystick ile oynanan pes/fifa veya herhangi bir shooterin zevkini hicbir a-s-d vs. tuşu veremez.


Nekadar dünyadan bir haber atgözlüklü insanlar var kablosuz kollar pc ler içinde var hatta daha kalitelileri. hdmi ın sadece ps ve xbox icin yapıldığınıda düsünen mağara adamlarıda cıkmıs.O bahsettiğiniz oyunların alası pc ler içinde çıkıyor.Şunu unutmayın oyunculuk sadece konsollar için kullanılan bir tabir değil eskiden di pc donanımlarının konsolların gerisinde kalması şimdi konsollar pc yi yakalamaya calısıyor.
Öyle kompac pcler varki tasınabilirlik ve donanım olarak konsollara parmak ısırtacak seviyede.Bir konsolun donanımı birdaha değişemez ama pc nin donanımı yetmezse cok rahat bir sekilde değiştirile bilir.Blu ray imiz var diye övün me döneminizde bitti çünki artık global bir donanım oldu isteyen takıyor ama bana göre gereksiz iso diye birsey var ver flasha en kaliteli blu rayi izle.konsolun bana göre pek avantajı yok cünki kapalı kutu olmaktan öte gecemeyen elektronik cihazdan fazlası değil.sony birde geriye dönük oyunlara uyumsuz üretirse + tek oyun tek konsolda oynanır mantığıyla devam ederse külfetten öteyede gecemez alanıda aldığına pişman eder diye düşünüyorum.
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kartal1000 6 yıl
Gecen gün bir elektronik firmasına gittim. Cod 4 oyununun uzerinde 200tl yazıyordu bir oyuna 200 tl verilebiliyorsa ps4 de 399$a alınır.
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hazarRS 6 yıl
1963bursa
5 yıldır PS3 almaya çalışıpta denkleştiremediği için alamayan insanlar tanıyorum, ilk çıkış fiyatı kesinlikle fahişti ve indirimleri de sudan oldu, ders almışlar gibi bir hava var ama PS4 için 399$da fazla, 349$ olsa bu mesajı yazmazdım, 349da bir umut var.

Sony PS3ü senelerce zararına sattı. Hatta ufak bir araştırma yaptım, 2010 yılında bile 120gb slim kasa 300 dolara yurtdışında satılıyorken üretim maliyeti 318 dolar imiş.
Büyük ihtimalle yeni konsolu da zararına satacaklar uzun bir süre. Fiyatlandırması da olabildiğince düşük tutulacaktır. O yüzden ne kadar fiyata çıkarsa çıksın makul düzeyde diye düşünürüm. Ayrıca birkaç sene indirim beklememek yerinde bir beklenti olur.
İşin Türkiye kısmında ise kdv vs ıvır zıvır vergileri ve bizim firmalarımızın talep tahminlerine göre fiyat belirlemesiyle fiyatı tuzlu olur eminim.
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Besk 6 yıl
geçen hafta Ps Slimi 900 den aldım Ps 4 baya tuzlu olacak ama ps3 ün oyunları biraz düşer bizde rahatlarız
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1963bursa 6 yıl
5 yıldır PS3 almaya çalışıpta denkleştiremediği için alamayan insanlar tanıyorum, ilk çıkış fiyatı kesinlikle fahişti ve indirimleri de sudan oldu, ders almışlar gibi bir hava var ama PS4 için 399$'da fazla, 349$ olsa bu mesajı yazmazdım, 349'da bir umut var.
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