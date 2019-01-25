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The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi

Orijinal içerik yatırımlarına devam eden Netflix, ünlü çizgi roman serisi The Umbrella Academy'yi izleyicilerle buluşturuyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanı paylaşıldı.
3 ay
6,4b
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4
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix, merakla beklenen dizisi The Umbrella Academy için ilk fragmanı nihayet yayınladı. YouTube üzerinden Türkçe altyazılı olarak paylaşılan fragmanda dizinin oldukça ilgi çekici bir yapıya sahip olduğu görülüyor.


My Chemical Romance'ten Gerard Way'in yaratıp kaleme aldığı ve Gabriel Bá'nın resimlediği The Umbrella Academy, süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir ailenin hikayesini anlatıyor. Birbirleriyle pek de iyi geçinemeyen kahramanlarımız, üvey babalarının ölümünün ardından bir araya geliyorlar. Babalarının gizemli ölümünü aydınlatmaya çalışan altı üvey kardeş, dünyanın sonunu getirecek bir tehlikeye karşı mücadele edecek.

Dark Horse Comics tarafından yayınlanan çizgi roman serisi, süper kahraman türüne getirdiği değişik ve sapkın bakış açısıyla hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden bolca övgü almayı başarmıştı.

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan The Umbrella Academy'nin yapımcılığını Jeremy Slater üstleniyor. Dizinin oyun kadrosunda ise Ellen Page, Aidan Gallagher ve Robert Sheehan gibi isimler yer alıyor.

The Umbrella Academy, 15 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.
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matador_mirkhan 3 ay en beğenilen
Bi an resident evil dizisi geldi sandım heyecanlanmıştım:/
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DH Misafiri 3 ay
Şu süper kahraman film ve dizileri baymadı mı artık? Daha ayakları yere basan gerçekçi filmler izlemek istiyoruz.
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hollowman_ 3 ay
Bu bildiğin heroes'un senaryosu...
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matador_mirkhan 3 ay en beğenilen
Bi an resident evil dizisi geldi sandım heyecanlanmıştım:/
1 Yanıt Yanıtla +7
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