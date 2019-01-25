The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi

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Netflix, merakla beklenen dizisi The Umbrella Academy için ilk fragmanı nihayet yayınladı. YouTube üzerinden Türkçe altyazılı olarak paylaşılan fragmanda dizinin oldukça ilgi çekici bir yapıya sahip olduğu görülüyor.My Chemical Romance'ten Gerard Way'in yaratıp kaleme aldığı ve Gabriel Bá'nın resimlediği The Umbrella Academy, süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir ailenin hikayesini anlatıyor. Birbirleriyle pek de iyi geçinemeyen kahramanlarımız, üvey babalarının ölümünün ardından bir araya geliyorlar. Babalarının gizemli ölümünü aydınlatmaya çalışan altı üvey kardeş, dünyanın sonunu getirecek bir tehlikeye karşı mücadele edecek.Dark Horse Comics tarafından yayınlanan çizgi roman serisi, süper kahraman türüne getirdiği değişik ve sapkın bakış açısıyla hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden bolca övgü almayı başarmıştı.İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan The Umbrella Academy'nin yapımcılığını Jeremy Slater üstleniyor. Dizinin oyun kadrosunda ise Ellen Page, Aidan Gallagher ve Robert Sheehan gibi isimler yer alıyor.The Umbrella Academy, 15 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.