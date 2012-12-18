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The Walking Dead, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
53
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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2012 yılının en başarılı yapımları arasında yer almayı başaran ve iOS platformunda da aynı başarıyı göstermeye devam eden "The Walking Dead" kısa bir süreliğine ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Çizgi roman havasındaki grafikleri, point and click türündeki oynanışı ile macera türüne yeni bir soluk getiren yapım; toplamda beş hikayeden oluşurken, şu an için sadece ilk bölümü ücretsiz olarak sunulmakta. Her biri 8.99 TL'den alınabilen kalan dört hikayeye ise, oyun içerisinde yer alan "Episodes" menüsü altından erişmek mümkünken, alınabilir tüm hikayeleri içeren 26.99 TL'lik bir "Multi-Pack" seçeneğinin de bulunduğunu hatırlatalım.

Zombiler ile dolu bir dünyada yok olmakta olan insanlığın korku ve çaresizlikle harmanlanmış hikayesine ortak olmak istiyorsanız, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan The Walking Dead'e Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fukox 6 yıl
Ulan indirdim açılmadı ne bicim rezillik yaa. Bende mı sorun var,herkes oynuyor
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Cæddy 6 yıl
Shift 2 yide indirin kaçırmayin
if]
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emmesen 6 yıl
PC'deki oyunun aynısıymış bence oyun yavaş ilerliyor ayrıca 5 oyunlu sadece ilki bedava konu bütünlüğü için hepsini almak gerekir ve bu da 36 lira yapar.
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alfa1802 6 yıl
Ya okadar özendim bu oyun ićin ama oynanmiyor hata da vermiyor sinir oldum
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suvarsahayatvar 6 yıl
Yav bi odanın içine tıkılıp kaldı herkes çıkamıyorum ne yapmam gerekiyo herkesle konuştum gidip 3 5 zombi öldürüp geldik arkadaşlarla
yine aynı odaya ilerlemiyo oyun
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alfa1802 6 yıl suvarsahayatvar
suvarsahayatvar
Yav bi odanın içine tıkılıp kaldı herkes çıkamıyorum ne yapmam gerekiyo herkesle konuştum gidip 3 5 zombi öldürüp geldik arkadaşlarla
yine aynı odaya ilerlemiyo oyun


Nerde oynuyosun
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Martin Garrix 6 yıl
AH İOS'um olaydı AH
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alfa1802 6 yıl
tamam buldum indiriyoum şimdi...bana pc deki oyun için link atabilirmisiniz?
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cosmik 6 yıl
Yuvarladım....
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zmax 6 yıl
arkadaş benim laptopun ekran kartı paylaşımlı ve dandik oyunu kaldırmıyor lanet
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alfa1802 6 yıl
2seçenek çıktı hangisini indiricem?
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Zodiac Killer 6 yıl
Google play da var mı ?
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byalican 6 yıl
Teşekkürler, güzel bir oyun.
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MAVİT 6 yıl
Merhaba arkadaşlar, yapım PC platformunun birebir aynısıdır ve normal ücreti 8.99 TL'dir.
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alfa1802 6 yıl
hemen indireyim ozman zaten güzel bi oyuna ihtiyacım vardı:)
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-gg- 6 yıl MAVİT
MAVİT

Merhaba arkadaşlar, yapım PC platformunun birebir aynısıdır ve normal ücreti 8.99 TL'dir.

Keşke şu oyun ve uygulama haberlerini paylaşırken ekran görüntüleride ekleseniz bizde ona görer baksak, araştırmaya uğraşmasak ne güzel olurdu
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The_North_Face 6 yıl
Teşekkürler **** bakalım normalde bunun fiyetı nedir.
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emmesen 6 yıl
Pc'deki oyunun aynısı mı bu?
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K U N 6 yıl
zaten ücretsiz
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