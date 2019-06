The Walking Dead, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak yayında

2012 yılının en başarılı yapımları arasında yer almayı başaran ve iOS platformunda da aynı başarıyı göstermeye devam eden "The Walking Dead" kısa bir süreliğine ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Çizgi roman havasındaki grafikleri, point and click türündeki oynanışı ile macera türüne yeni bir soluk getiren yapım; toplamda beş hikayeden oluşurken, şu an için sadece ilk bölümü ücretsiz olarak sunulmakta. Her biri 8.99 TL'den alınabilen kalan dört hikayeye ise, oyun içerisinde yer alan "Episodes" menüsü altından erişmek mümkünken, alınabilir tüm hikayeleri içeren 26.99 TL'lik bir "Multi-Pack" seçeneğinin de bulunduğunu hatırlatalım.





Zombiler ile dolu bir dünyada yok olmakta olan insanlığın korku ve çaresizlikle harmanlanmış hikayesine ortak olmak istiyorsanız, kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan The Walking Dead'e Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8