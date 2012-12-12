The Wall Street Journal: Apple, televizyon tasarımlarını test etmeye başladı

The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre Apple, iş ortaklarından Foxconn ve Sharp ile birlikte televizyon tasarımları için testlere başladı.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323981504578174532274021230.html

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Yılın ortalarından bu yana Apple'ın televizyon üreteceği yönündeki dedikoduların gündeme gelirken, The Wall Street Journal'ın üretim zincirini kaynak gösterdiği haberinde; henüz işin başlangıç aşamasında olduğu ve televizyon projesinin henüz resmiyet kazanmadığı bildirildi. Ayrıca, üretimin hiç başlamayabileceğine de dikkat çekildi.Yine haberde, Apple'ın önemli üretim ortaklarından Foxconn'un çatı şirketi Hon Hai'nin bu yılın başlarında büyük oranda Sharp hissesi ve şirketin Japonya'nın batısında yer alan Sakai'deki üretim merkezinin sahibi olduğu hatırlatılırken. Sakai'deki tesisin dünyadaki en ileri LCD üretimi yapan merkezlerden biri olduğu dile getirildi. Ayrıca, tesisin 60 inç ve üzeri televizyonların üretimi için oldukça uygun olduğu ve merkezin Vizio için de benzer ürünler ürettiği belirtildi.Televizyon üretimi konusunda henüz Apple'dan resmi bir açıklama gelmese de, şirketin CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda televizyon üretiminin yoğun ilgi gösterdikleri bir alan olduğunu ifade etmiş ve mevcut televizyonların teknolojik olarak geride kaldığını dile getirmişti. Apple'ın televizyon sektörüne olan bu merakının nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.