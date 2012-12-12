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The Wall Street Journal: Apple, televizyon tasarımlarını test etmeye başladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre Apple, iş ortaklarından Foxconn ve Sharp ile birlikte televizyon tasarımları için testlere başladı.

Yılın ortalarından bu yana Apple'ın televizyon üreteceği yönündeki dedikoduların gündeme gelirken, The Wall Street Journal'ın üretim zincirini kaynak gösterdiği haberinde; henüz işin başlangıç aşamasında olduğu ve televizyon projesinin henüz resmiyet kazanmadığı bildirildi. Ayrıca, üretimin hiç başlamayabileceğine de dikkat çekildi.

Yine haberde, Apple'ın önemli üretim ortaklarından Foxconn'un çatı şirketi Hon Hai'nin bu yılın başlarında büyük oranda Sharp hissesi ve şirketin Japonya'nın batısında yer alan Sakai'deki üretim merkezinin sahibi olduğu hatırlatılırken. Sakai'deki tesisin dünyadaki en ileri LCD üretimi yapan merkezlerden biri olduğu dile getirildi. Ayrıca, tesisin 60 inç ve üzeri televizyonların üretimi için oldukça uygun olduğu ve merkezin Vizio için de benzer ürünler ürettiği belirtildi.

Televizyon üretimi konusunda henüz Apple'dan resmi bir açıklama gelmese de, şirketin CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda televizyon üretiminin yoğun ilgi gösterdikleri bir alan olduğunu ifade etmiş ve mevcut televizyonların teknolojik olarak geride kaldığını dile getirmişti. Apple'ın televizyon sektörüne olan bu merakının nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323981504578174532274021230.html Yorum Yaz
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aydinozsoy 6 yıl
Apple ye mesaj:
Telefon ürettin, devrim yaptin, cazibene, güzelliğine kapıldık kullanıyoruz. Verdik kredi kartı bilgilerimizi uygulamalari, oyunları parayla satın alır olduk. Eyvallah sagol Apple. İcimizdeki korsan hırsını ilk seninle yendim. Jailbreak yapsamda parayla aldım paralilarini. Ama televizyon dedimmi dur arkadas. Bozmayalım tadımızı. Kuruş para vermem olum. Kuruş para koparamazsin benden tv için. Biz böyle iyiyiz senle Apple
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DH Misafiri 6 yıl
İlk modeli siyah beyaz olur, sonra dünyaya renkli televizyonlar tanıtılır.
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vamp 6 yıl
tec

evet bahsetmişler cidden o smart tv reklamlardakinin yarısı olsa gam yemeyeceğim apple bu işe el atarsa birden tüm tvler düzelir. hem hantal hem yavaş çalışan bu aletlerde dnla ağından bilgisyarımdaki bir filmi açması neredeyse 1 dk sürüyor. o kadar yavaş ki anlatamam... birde n kablosuz ağ var. neyse apple girdiği yada var ettiği her sektörde yaptığını bu ürün gamında da yapabilir. şahsen apple tv 3. nesil i almayı düşünüyorumama hazır apple açılıyor türkiyede diye bekliyorum 4. nesil olanları alırım belkide.


sizin tv de ya da bağlantıda sorun var. Ben direk all share ile salondaki tv ye istediğim klasörü paylaşıyorum altyazılarıyla "ANINDA FULL HD VE TAKILMADAN" izliyorum ;)

Edit: ayrıca kablosuz olarak telefondan veya başka bir cihazdanda televizyona çok rahat ulaşıyorum ;) geçen gün telefonumda bulunan bir dizinin bölümünü kablosuz olarak anında tv ye aktardım ve tv den seyrettim ;)
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CoreXXX 6 yıl
bu forumda tv fanboyu yokdu apple tv çıkarırsa oda olacak hayırlısıyla:) vatana millete hayırlı olsun
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Batuist 6 yıl
şimdiki smart TVler pekte akıllı değiller açıkcası.. sadece adı smart...
Neden android üzerine bir platform geliştirilmiyor TVlerde anlamıyorum.. bugün küçücük cihazlar 1080p görüntüyü canavar gibi akıcılıkta android platformunda sunarken bizim tonla para verdiğimiz sözde smart TVler kasım kasım kasılıyorlar ve programlarına program demeye bin şahit lazım... Sanırım apple bu işe girene kadar yazılım tarafında adam gibi bir gelişme olmayacak bu "smart" TVlerin..
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komoli 6 yıl
Apple 32" iVision ( iyi salladım fena olmadı :) ) 6000$ olur artık
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lj94 6 yıl
smart tv tamamen boş bir eknoloji bana göre. bağla laptopunu hdmi veya dlna dan al sana smart ++ tv :)
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tec 6 yıl
evet bahsetmişler cidden o smart tv reklamlardakinin yarısı olsa gam yemeyeceğim apple bu işe el atarsa birden tüm tvler düzelir. hem hantal hem yavaş çalışan bu aletlerde dnla ağından bilgisyarımdaki bir filmi açması neredeyse 1 dk sürüyor. o kadar yavaş ki anlatamam... birde n kablosuz ağ var. neyse apple girdiği yada var ettiği her sektörde yaptığını bu ürün gamında da yapabilir. şahsen apple tv 3. nesil i almayı düşünüyorumama hazır apple açılıyor türkiyede diye bekliyorum 4. nesil olanları alırım belkide.
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tmm 6 yıl
Turkforce
Televizyonu çalıştırmak için itunes üyeliği, kanalları dizmek için ayda 2.99$ abonelik bedeli. Video izleyebilmek için quicktime pro sürümü....İnşallah televizyon olayınada el atmaz da kenardan köşeden 3-5 patent çıkarıp bütün markaların satışının yasaklanmasına sebep olmaz...@EscapetolifeDiyecek birşey bırakmamışsın. Ya gerçek dünya ile alakan yok yada steve jobs sana yüklü bir servet bıraktı. Televizyonla bilgisayarı mı karıştırdın yoksa kanal değiştirme arasında dizi falan mı izliyorsun ?

Zorla mı yaptırıyorlar bu dediklerinizi?
Kullanmayın olsun bitsin!
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Centauri 6 yıl
Turkforce
İnşallah televizyon olayınada el atmaz da kenardan köşeden 3-5 patent çıkarıp bütün markaların satışının yasaklanmasına sebep olmaz...

Kimin satisi yasaklandi? Samsung. Neden? Mahkemede kanitlandi Samsung un kopyaladigi. 300 sayfalik dokuman ele gecirildi Samsung'un 'iPhone u nasil kopyalayim' diye plan yaptigi.
Ama iste sadece baslik okuyan bunlari bilmeyen cahiller var...
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