The Wall Street Journal: Apple, televizyon tasarımlarını test etmeye başladı

Haber Editörü
The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir habere göre Apple, iş ortaklarından Foxconn ve Sharp ile birlikte televizyon tasarımları için testlere başladı.
Yılın ortalarından bu yana Apple'ın televizyon üreteceği yönündeki dedikoduların gündeme gelirken, The Wall Street Journal'ın üretim zincirini kaynak gösterdiği haberinde; henüz işin başlangıç aşamasında olduğu ve televizyon projesinin henüz resmiyet kazanmadığı bildirildi. Ayrıca, üretimin hiç başlamayabileceğine de dikkat çekildi.
Yine haberde, Apple'ın önemli üretim ortaklarından Foxconn'un çatı şirketi Hon Hai'nin bu yılın başlarında büyük oranda Sharp hissesi ve şirketin Japonya'nın batısında yer alan Sakai'deki üretim merkezinin sahibi olduğu hatırlatılırken. Sakai'deki tesisin dünyadaki en ileri LCD üretimi yapan merkezlerden biri olduğu dile getirildi. Ayrıca, tesisin 60 inç ve üzeri televizyonların üretimi için oldukça uygun olduğu ve merkezin Vizio için de benzer ürünler ürettiği belirtildi.
Televizyon üretimi konusunda henüz Apple'dan resmi bir açıklama gelmese de, şirketin CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda televizyon üretiminin yoğun ilgi gösterdikleri bir alan olduğunu ifade etmiş ve mevcut televizyonların teknolojik olarak geride kaldığını dile getirmişti. Apple'ın televizyon sektörüne olan bu merakının nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323981504578174532274021230.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon ürettin, devrim yaptin, cazibene, güzelliğine kapıldık kullanıyoruz. Verdik kredi kartı bilgilerimizi uygulamalari, oyunları parayla satın alır olduk. Eyvallah sagol Apple. İcimizdeki korsan hırsını ilk seninle yendim. Jailbreak yapsamda parayla aldım paralilarini. Ama televizyon dedimmi dur arkadas. Bozmayalım tadımızı. Kuruş para vermem olum. Kuruş para koparamazsin benden tv için. Biz böyle iyiyiz senle Apple
sizin tv de ya da bağlantıda sorun var. Ben direk all share ile salondaki tv ye istediğim klasörü paylaşıyorum altyazılarıyla "ANINDA FULL HD VE TAKILMADAN" izliyorum ;)
Edit: ayrıca kablosuz olarak telefondan veya başka bir cihazdanda televizyona çok rahat ulaşıyorum ;) geçen gün telefonumda bulunan bir dizinin bölümünü kablosuz olarak anında tv ye aktardım ve tv den seyrettim ;)
Neden android üzerine bir platform geliştirilmiyor TVlerde anlamıyorum.. bugün küçücük cihazlar 1080p görüntüyü canavar gibi akıcılıkta android platformunda sunarken bizim tonla para verdiğimiz sözde smart TVler kasım kasım kasılıyorlar ve programlarına program demeye bin şahit lazım... Sanırım apple bu işe girene kadar yazılım tarafında adam gibi bir gelişme olmayacak bu "smart" TVlerin..
Zorla mı yaptırıyorlar bu dediklerinizi?
Kullanmayın olsun bitsin!
Kimin satisi yasaklandi? Samsung. Neden? Mahkemede kanitlandi Samsung un kopyaladigi. 300 sayfalik dokuman ele gecirildi Samsung'un 'iPhone u nasil kopyalayim' diye plan yaptigi.
Ama iste sadece baslik okuyan bunlari bilmeyen cahiller var...