The Wall Street Journal: iOS için geliştirilen Google Haritalar uygulaması son aşamasında

The Wall Street Journal'ın Google'daki kaynaklarına dayandırarak yayınladığı habere göre, iOS6 ile birlikte Apple'ın mobil işletim sisteminden kaldırılan ve ayrı bir uygulama olarak tekrar geliştirilen Google Haritalar uygulamasında sona yaklaşılmış durumda.





iOS için geliştirilen bu uygulamanın, Android platformundaki Google Haritalar uygulamasına göre farklı bir yapıya sahip olması bekleniyor. Ayrıca uygulamanın yol tarifi ve sesli navigasyon gibi hizmetleri iOS kullanıcılara da sunacağı da uygulamayla ilgili olarak yapılan tahminler arasında yer alıyor. Google'ın Haritalar servisleriyle yakından ilişkisi olan kaynağın verdiği bilgiye göre, şirketteki herkes uygulama hazır hale geldiğinde onun Apple'ın onayını alacağından emin. Ancak, son aşamasındaki Google Haritalar uygulaması için kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.

Apple'ın iOS6 ile birlikte haritalar servisinde yaşadığı başarısızlıktan sonra birçok kullanıcının dört gözle beklediği Google Haritalar uygulamasının yayınlamasıyla birlikte neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887324595904578121361589950722-lMyQjAxMTAyMDEwNTExNDUyWj.html