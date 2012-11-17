The Wall Street Journal: iOS için geliştirilen Google Haritalar uygulaması son aşamasında

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The Wall Street Journal'ın Google'daki kaynaklarına dayandırarak yayınladığı habere göre, iOS6 ile birlikte Apple'ın mobil işletim sisteminden kaldırılan ve ayrı bir uygulama olarak tekrar geliştirilen Google Haritalar uygulamasında sona yaklaşılmış durumda.
iOS için geliştirilen bu uygulamanın, Android platformundaki Google Haritalar uygulamasına göre farklı bir yapıya sahip olması bekleniyor. Ayrıca uygulamanın yol tarifi ve sesli navigasyon gibi hizmetleri iOS kullanıcılara da sunacağı da uygulamayla ilgili olarak yapılan tahminler arasında yer alıyor. Google'ın Haritalar servisleriyle yakından ilişkisi olan kaynağın verdiği bilgiye göre, şirketteki herkes uygulama hazır hale geldiğinde onun Apple'ın onayını alacağından emin. Ancak, son aşamasındaki Google Haritalar uygulaması için kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.
Apple'ın iOS6 ile birlikte haritalar servisinde yaşadığı başarısızlıktan sonra birçok kullanıcının dört gözle beklediği Google Haritalar uygulamasının yayınlamasıyla birlikte neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887324595904578121361589950722-lMyQjAxMTAyMDEwNTExNDUyWj.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaşım bu sitenin değişmesiyle ilgili değil tüketim artık mobil cihazlara kaymış durumda bu kadar teleofon haberi görmenin sebebi tamamen bunla alakalı sonuçta bu sitede biz tüketici ve meraklılar için trend neyse onu tanıtıyolar ama donanım haberi daha fazla yapsalar sewinirim eskiden laptop incelemesi için bir bölüm yapmışlardı bunu keske dewam ettirselerdi.
Öyle oldu artık. Artık kimse bilgisayarla ilgilenmiyor. Touch screen telefonlar gelince PC'Ler gündemden düştü. Zaten tablet de gelince PC'ye darbeyi indirdi. Çünkü bu meletler bize her yerde girme olanağı sağladı öteki türlü işte eve gideyim bakarım. İşte laptop taşımacalar falan. PC'ler oyunlarda ki gücüde kayıp etti. Belki düzelir ama şuan en kötü çağlarından birini yaşıyor.