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The Wall Street Journal: iOS için geliştirilen Google Haritalar uygulaması son aşamasında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Wall Street Journal'ın Google'daki kaynaklarına dayandırarak yayınladığı habere göre, iOS6 ile birlikte Apple'ın mobil işletim sisteminden kaldırılan ve ayrı bir uygulama olarak tekrar geliştirilen Google Haritalar uygulamasında sona yaklaşılmış durumda.

iOS için geliştirilen bu uygulamanın, Android platformundaki Google Haritalar uygulamasına göre farklı bir yapıya sahip olması bekleniyor. Ayrıca uygulamanın yol tarifi ve sesli navigasyon gibi hizmetleri iOS kullanıcılara da sunacağı da uygulamayla ilgili olarak yapılan tahminler arasında yer alıyor. Google'ın Haritalar servisleriyle yakından ilişkisi olan kaynağın verdiği bilgiye göre, şirketteki herkes uygulama hazır hale geldiğinde onun Apple'ın onayını alacağından emin. Ancak, son aşamasındaki Google Haritalar uygulaması için kesin bir çıkış tarihi verilmiş değil.
Apple'ın iOS6 ile birlikte haritalar servisinde yaşadığı başarısızlıktan sonra birçok kullanıcının dört gözle beklediği Google Haritalar uygulamasının yayınlamasıyla birlikte neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887324595904578121361589950722-lMyQjAxMTAyMDEwNTExNDUyWj.html Yorum Yaz
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senatorlines 7 yıl
m.here.net DENEMEK İSTEYENE UYDU GÖRUNTUSU DE MEVCUT .
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senatorlines 7 yıl
Apple onun yapacağına Nokia Maps Navtec ile çalışsa daha iyi olur, Nokia HERE navigasyon ve harita uygulamasını başlattı googleden bi alt tarafı yok gayet te başarılı.
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Dark Shade 7 yıl
çok şükür geliyor artık.
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Exelente 7 yıl
Apple'ın kendi haritasında gösterdiği başarısızlıktan dolayı bir çok kişi bu uygulamayı tercih edecektir.Bu kadar başarılı bir işletim sistemi yap harita olayını yapama bende bunu anlıyamıyorum.
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Mulsanne 7 yıl
Çok şükür
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psycho2 7 yıl
createemir
Bu site 2009-2010 yılında bilgisayar ile ilgili donanım ile ilgili çok az telefon ile ilgili haber yapardı. Ne olduda tersine döndü bu site. Şahsen eski www.donanimhaber.com u arıyorum

arkadaşım bu sitenin değişmesiyle ilgili değil tüketim artık mobil cihazlara kaymış durumda bu kadar teleofon haberi görmenin sebebi tamamen bunla alakalı sonuçta bu sitede biz tüketici ve meraklılar için trend neyse onu tanıtıyolar ama donanım haberi daha fazla yapsalar sewinirim eskiden laptop incelemesi için bir bölüm yapmışlardı bunu keske dewam ettirselerdi.
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Celtic Warrior 7 yıl psycho2
psycho2

createemir

Bu site 2009-2010 yılında bilgisayar ile ilgili donanım ile ilgili çok az telefon ile ilgili haber yapardı. Ne olduda tersine döndü bu site. Şahsen eski www.donanimhaber.com u arıyorum


arkadaşım bu sitenin değişmesiyle ilgili değil tüketim artık mobil cihazlara kaymış durumda bu kadar teleofon haberi görmenin sebebi tamamen bunla alakalı sonuçta bu sitede biz tüketici ve meraklılar için trend neyse onu tanıtıyolar ama donanım haberi daha fazla yapsalar sewinirim eskiden laptop incelemesi için bir bölüm yapmışlardı bunu keske dewam ettirselerdi.

Öyle oldu artık. Artık kimse bilgisayarla ilgilenmiyor. Touch screen telefonlar gelince PC'Ler gündemden düştü. Zaten tablet de gelince PC'ye darbeyi indirdi. Çünkü bu meletler bize her yerde girme olanağı sağladı öteki türlü işte eve gideyim bakarım. İşte laptop taşımacalar falan. PC'ler oyunlarda ki gücüde kayıp etti. Belki düzelir ama şuan en kötü çağlarından birini yaşıyor.
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createemir 7 yıl
Bu site 2009-2010 yılında bilgisayar ile ilgili donanım ile ilgili çok az telefon ile ilgili haber yapardı. Ne olduda tersine döndü bu site. Şahsen eski www.donanimhaber.com 'u arıyorum
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Amedra 7 yıl
Ölümler çoğalmaya başladı, ellerini çabuk tutsunlar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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depeche35 7 yıl
Apple için çalışıyorlar haliyle
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