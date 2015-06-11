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Thermaltake mobil oyun kontrolcüsü duyurdu

3 yıl
2,3b
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5
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake mobil oyun kontrolcüsü duyurdu

Genelde PC donanım ve çevrebirim bileşenleri ile tanıdığımız Thermaltake, gittikçe büyüyen mobil oyun sektörüne ilgisiz kalamadı ve ilk mobil oyun kontrolcüsü Contour'u duyurdu. 

Firma aslında Contour modelini geçen yılın ortalarında prototip olarak görücüye çıkarmıştı. Model geçen hafta sona eren Computex 2015 fuarında satışa hazır bir biçimde ziyaretçilerin karşısına çıktı.

MFi yani iOS cihazları için geliştirilen Contour, Bluetooth üzerinden bağlantı gerçekleştiriyor. Kontrolcü üzerindeki klipse 5.5 inçe kadar iOS cihazları yerleştirilebiliyor. iPad modelleri bu klipse uygun değil. Bu bakımdan uzak mesafeden kullanmak gerekiyor. 

Kontrolcünün kendisi microUSB üzerinden şarj oluyor ve 10 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. iOS 7 ve üzeri cihazlarla uyumlu olan model 80$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.imore.com/thermaltake-starts-attack-mobile-gaming-contour-game-controller-iphone-and-ipad Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 3 yıl
Klipsleri cihazların ısınma ihtimaline göre daha ince yapmalılar. Thermaltake dedim mi aklıma soğutma geliyor, bunu nasıl atlamışlar.
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kesbi 3 yıl
G910 diye bir bluetooth gamepad almıştım. Nerdeyse aynısı. O 20 dolarsa bu da hadi kaliteli lastik kullandı diye 30 dolar olsun. Komedi yaptıkları.
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BekirHan 3 yıl
Çin' den aldığım, telefona bluetooth dan bağlanan tamamen aynı dizayna sahip kontrolcü 22$. Sırf ismi TT diye 80$ verilir mi buna ya... Gerçi keriz bol veren çıkacaktır.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Çakma 3d oyun keyff
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MPT-76 3 yıl
80 Dolar nedir arkadaş kişi 5 kontrolcü almak istese bir konsol parası ediyor.
Çıkarsınlar şunları 25 Dolar civarı satılsın ama 80 Dolar resmen kazık.
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