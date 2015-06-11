Thermaltake mobil oyun kontrolcüsü duyurdu

Genelde PC donanım ve çevrebirim bileşenleri ile tanıdığımız Thermaltake, gittikçe büyüyen mobil oyun sektörüne ilgisiz kalamadı ve ilk mobil oyun kontrolcüsü Contour'u duyurdu.





Firma aslında Contour modelini geçen yılın ortalarında prototip olarak görücüye çıkarmıştı. Model geçen hafta sona eren Computex 2015 fuarında satışa hazır bir biçimde ziyaretçilerin karşısına çıktı.





MFi yani iOS cihazları için geliştirilen Contour, Bluetooth üzerinden bağlantı gerçekleştiriyor. Kontrolcü üzerindeki klipse 5.5 inçe kadar iOS cihazları yerleştirilebiliyor. iPad modelleri bu klipse uygun değil. Bu bakımdan uzak mesafeden kullanmak gerekiyor.





Kontrolcünün kendisi microUSB üzerinden şarj oluyor ve 10 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. iOS 7 ve üzeri cihazlarla uyumlu olan model 80$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.imore.com/thermaltake-starts-attack-mobile-gaming-contour-game-controller-iphone-and-ipad