Think Tank, kablo yönetim çantalarını duyurdu

Fotoğraf ekipmanları konusundaki başarısıyla tanınan dünyaca ünlü Think Tank firması, yeni kablo yönetim çantalarını duyurdu. Yeni geliştirilen sistem fotoğraf çantalarında kablo karmaşası yaşayan kullanıcılar için geliştirilmiş.

Üç farklı büyüklükte gelen çantalar şeffaf ön yüze, düşük ağırlığa ve elastik kablo saracaklarına sahip. Tamamen su geçirmez bir yapıya sahip olan kablo yönetim sistemi, boyutlarına göre $16.75, $21.75 ve $24.75 fiyat etiketleri ie satışa sunulmuş durumda.

http://www.thinktankphoto.com/news-detail.aspx?title=Upgraded+Cable+Management+Photography+Pouches+Released&newsID=64