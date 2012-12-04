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Think Tank, kablo yönetim çantalarını duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf ekipmanları konusundaki başarısıyla tanınan dünyaca ünlü Think Tank firması, yeni kablo yönetim çantalarını duyurdu. Yeni geliştirilen sistem fotoğraf çantalarında kablo karmaşası yaşayan kullanıcılar için geliştirilmiş.
Üç farklı büyüklükte gelen çantalar şeffaf ön yüze, düşük ağırlığa ve elastik kablo saracaklarına sahip. Tamamen su geçirmez bir yapıya sahip olan kablo yönetim sistemi, boyutlarına göre $16.75, $21.75 ve $24.75 fiyat etiketleri ie satışa sunulmuş durumda.

http://www.thinktankphoto.com/news-detail.aspx?title=Upgraded+Cable+Management+Photography+Pouches+Released&newsID=64 Yorum Yaz
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lyridder 6 yıl
Güzel hareketler...
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