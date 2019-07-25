This War of Mine 1 hafta boyunca ücretsiz

This War of Mine önümüzdeki 1 hafta boyunca ücretsiz. 11 bit studios oyun yapımcıları arasında oyuncuların özellikle tanıdığı ender stüdyolardan. Bu bilinirlik boşuna değil tabi ki de. Firmanın yükselişiyle özdeşleştirebileceğimizönümüzdeki 1 hafta boyunca Epic Store’da ücretsiz.

Oyunun konusu diğer savaş odaklı yapımlardan sivillere odaklanmasıyla ayrılıyor. Kasvetli havası ve etkileyici müzikleri ise sizi saatlerce oyunun atmosferinde tutmak için fazlasıyla başarılı. Bosna’daki savaş esnasında sivillerin yaşadığı zorluklar üzerinde kurulu strateji oyunu 2014 yılında piyasaya çıkmış, bir çok oyun inceleme ekibinden yüksek puanlar almıştı.

DLC'leri de bir o kadar başarılı

https://www.overclock3d.net/news/software/for_the_next_week_this_war_of_mine_will_be_available_for_free_on_pc/1

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Grafiksel açıdangüzel bir hikayesi oynanışı olsun diyorsanız oyun tam size göre. This War of Mine sonradan eklenende indirime girdiğinde Steam’den alınabilir. Yaklaşık 5’er lira civarı bir fiyata elde edebileceğiniz içerikler de ana oyun kadar başarılı.Bir diğer ücretsiz oyunsa Moonlighter. İş simülasyonu türündeki tek oyunculu oyun henüz geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Oyunun Metacritic puanı ise 74. Grafik açısından beklentilerinizi en düşük seviyeye getirmeden açmamanız ufak bir tavsiye olarak şurada dursun.