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This War of Mine 1 hafta boyunca ücretsiz

Başarılı yapımlara imza atan 11 bit studios’un en bilinen oyunlarından This War of Mine 1 hafta boyunca ücretsiz. Oyunun özgün konusu ve oynanışıyla sürükleyici olduğunu söyleyelim.
1 sa.
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36
1
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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11 bit studios oyun yapımcıları arasında oyuncuların özellikle tanıdığı ender stüdyolardan. Bu bilinirlik boşuna değil tabi ki de. Firmanın yükselişiyle özdeşleştirebileceğimiz This War of Mine önümüzdeki 1 hafta boyunca Epic Store’da ücretsiz.
Oyunun konusu diğer savaş odaklı yapımlardan sivillere odaklanmasıyla ayrılıyor. Kasvetli havası ve etkileyici müzikleri ise sizi saatlerce oyunun atmosferinde tutmak için fazlasıyla başarılı. Bosna’daki savaş esnasında sivillerin yaşadığı zorluklar üzerinde kurulu strateji oyunu 2014 yılında piyasaya çıkmış, bir çok oyun inceleme ekibinden yüksek puanlar almıştı.

DLC'leri de bir o kadar başarılı 

Grafiksel açıdan çok fazla beklenti içerisinde değilim, güzel bir hikayesi oynanışı olsun diyorsanız oyun tam size göre. This War of Mine sonradan eklenen DLC’leriyle birlikte de indirime girdiğinde Steam’den alınabilir. Yaklaşık 5’er lira civarı bir fiyata elde edebileceğiniz içerikler de ana oyun kadar başarılı.
Bir diğer ücretsiz oyunsa Moonlighter. İş simülasyonu türündeki tek oyunculu oyun henüz geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Oyunun Metacritic puanı ise 74. Grafik açısından beklentilerinizi en düşük seviyeye getirmeden açmamanız ufak bir tavsiye olarak şurada dursun.
https://www.overclock3d.net/news/software/for_the_next_week_this_war_of_mine_will_be_available_for_free_on_pc/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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kadirengin22 43 dk.
haberde verilen nedense link us mağaza linki, buyrun tr mağaza linki epicgames.com/...
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