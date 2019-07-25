This War of Mine 1 hafta boyunca ücretsiz

11 bit studios oyun yapımcıları arasında oyuncuların özellikle tanıdığı ender stüdyolardan. Bu bilinirlik boşuna değil tabi ki de. Firmanın yükselişiyle özdeşleştirebileceğimiz This War of Mine önümüzdeki 1 hafta boyunca Epic Store’da ücretsiz.
Oyunun konusu diğer savaş odaklı yapımlardan sivillere odaklanmasıyla ayrılıyor. Kasvetli havası ve etkileyici müzikleri ise sizi saatlerce oyunun atmosferinde tutmak için fazlasıyla başarılı. Bosna’daki savaş esnasında sivillerin yaşadığı zorluklar üzerinde kurulu strateji oyunu 2014 yılında piyasaya çıkmış, bir çok oyun inceleme ekibinden yüksek puanlar almıştı.
DLC'leri de bir o kadar başarılıGrafiksel açıdan çok fazla beklenti içerisinde değilim, güzel bir hikayesi oynanışı olsun diyorsanız oyun tam size göre. This War of Mine sonradan eklenen DLC’leriyle birlikte de indirime girdiğinde Steam’den alınabilir. Yaklaşık 5’er lira civarı bir fiyata elde edebileceğiniz içerikler de ana oyun kadar başarılı.
https://www.overclock3d.net/news/software/for_the_next_week_this_war_of_mine_will_be_available_for_free_on_pc/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle