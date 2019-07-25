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Bethesda oyunlarına Steam'de büyük indirimler

Bethesda, QuakeCon Steam indirimlerini resmen başlattı. Dishonored, Doom, Skyrim, Fallout ve Rage 2 gibi oyunlarda büyük indirimler göze çarpıyor. Kampanya 30 Temmuz'da sona erecek.
1 sa.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bethesda, QuakeCon etkinliği dahilinde Steam'de büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bethesda'nın popüler tüm oyunları şu anda %80'e varan indirimlerle satın alınabiliyor.

2016 yılında çıkan Doom, şu anda %67 indirimle 32,67 TL'ye satın alınabiliyor. Fallout 4: Game of the Year Edition ise %75 indirimle 66,50 TL'ye inmiş. Geçtiğimiz mayıs ayında çıkışını yapan Rage 2 ise %50 indirimle 149,50 TL'ye düşmüş durumda. Ayrıca Prey, Wolfenstein ve The Evil Within gibi serilerde de önemli indirimler var.

QuakeCon Steam indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Dishonored 2 -- 22,99 TL (114,99 TL)
Dishonored - Complete Collection -- 106,20 TL (354,00 TL)
Doom (2016) -- 36,67 TL (99 TL)
Doom Classic Complete -- 7,92 TL ( 24,00 TL)
The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition -- 37,94 TL (114,99 TL)
The Elder Scrolls Online: Elsweyr -- 123,50 TL (190,00 TL)
The Evil Within 2 -- 66,50 TL (266,00 TL)
Fallout bundle -- 106,35 TL (418,50 TL)
Fallout 4 - Game of the Year Edition -- 66,50 TL (266,00 TL)
Prey -- 22,99 TL (114,99 TL)
Quake Collection -- 16,17 TL (49,00 TL)
Rage 2 -- 149,50 TL (299,00 TL)
Rage 2 - Deluxe Edition -- 199,50 TL (399,00 TL)
Wolfenstein II: The New Colossus - Digital Deluxe Edition -- 87,78 TL (266,00 TL) 

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MuratBayrakçı 10 dk.
Dishonored 2, Fallout 4 - Game of the Year Edition, Prey hemen ekledim kütüphaneye :)
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join 25 dk.
Yaz indirimlerinde Fallout 4 - Game of the Year Edition daha fazla para verdim.
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