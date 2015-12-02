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Thunderbird mail istemcisi için ayrılık rüzgarları

Mozilla Vakfı'nın Firefox tarayıcısı yanında diğer bir popüler açık kaynak yazılımı olan mail istemcisi Thunderbird, alınan önemli bir karar sonrasında vakıf bünyesinden ayrılmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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1
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Thunderbird mail istemcisi için ayrılık rüzgarları


Vakıf uzun yıllardır iki koldan Firefox tarayıcısını ve Thunderbird mail istemcisini geliştirmeye devam ediyordu. Firefox tarayıcısının masaüstü ve mobil işletim sistemlerinde geniş bir kitleye hitap etmeye başlaması, kaynakların buraya aktarılmasını gerektirince Thunderbird istemcisine de yol göründü.

Vakfın yönetim kurulu başkanı Mitchell Baker, bünyeleri içerisinde hem Firefox hem de Thunderbird için kaynak ayırmanın güçleşmeye başladığını dile getirdi ve Firefox tarayıcısına daha fazla önem vermek istediklerinin altını çizdi. Ayrıca Thunderbird için halen vergi ödemeye devam eden vakıf bunun artık anlamsız olduğunu düşünüyor. 

Thunderbird 2003 yılında Outlook platformuna açık kaynak bir rakip olarak piyasaya çıkmıştı. Kısa sürede popüler olan Thunderbird yıllarca kullanıcılarına hizmet verdi. Son dönemde internet kullanıcılarının web üzerinden email işlemlerini benimsemesi Thunderbird için kötü günlerin habercisi oldu. İstemci halen önemli bir kullanıcı kitlesine sahip ancak eskisi kadar fazla değil. 

Vakıf istemciyi bünyesinden ayırmak istiyor ancak telif haklarını devralacak kişi veya kuruluşlardan da emin olmak istiyor. Zira istemcinin aynı kalitede hizmetine devam etmesi vakıf için önemli. Hali hazırda Thunderbird ile ilgilenen bazı kuruluşların olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili yol haritası ilerleyen aylarda belirlenecek.  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2495961,00.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 3 yıl
Bir kaç yıl önce gelişimini sözde durdurmuştu ama ufak ufak güncelleniyordu.
FoxMail çok uzun aralarla güncelleniyor ve az eksiklikler var ancak fena değil, sade kullanışlı.
DreamMail benzer
TheBat! ücretli olmasa süper ancak biraz karışık.
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