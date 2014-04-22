Thunderbolt 3'ün teknik detayları sızdı: 40Gbps, 100W'a kadar şarj edebilme, %50 daha düşük enerji

Intel tarafından geliştirilen ve yaygın olarak Apple’ın Mac bilgisayarlarında kullanılan Thunderbolt arabiriminin 3.nesiliyle ilgili ilk teknik detaylar internete sızdı. Alpine Ridge kod adlı 3.nesil Thunderbolt kontrolcüsü, hali hazırda Retina MacBook Pro ve Mac Pro’larda kullanılan Thunderbolt 2’ye göre 2 kat daha fazla bant genişliği sunacak.

Bir önceki nesilde 20Gbps olan bant genişliğinin 40Gbps’a yükseleceği Thunderbolt 3, yeni kontrolcü ile 3.nesil PCI-e’ye destek sunacak ve %50 daha az enerji tüketecek.

Thunderbolt 3, kontrolcüdeki iyileştirmelerin yanı sıra, konektör yapısı da mevcut konektöre göre farklı olacak. Daha küçük alan kaplayacak olan yeni konektör ile Thunderbolt 3 üzerinden 100W’a kadar cihazlar şarj edebilmek mümkün olabilecek. Ayrıca bu yeni konektör, adaptör ile geriye dönük destek sunacak.

Thunderbolt 3’ün Intel tarafından ne zaman resmi olarak tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Hatırlatmak amacıyla belirtelim; Thunderbolt 2, geçtiğimiz yılın nisan ayında Intel tarafında resmi olarak tanıtılmış ve ilk defa Apple’ın 2013 sonu Retina MacBook Pro’ları ile tüketiciyle buluşmuştu.