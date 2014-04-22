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Thunderbolt 3'ün teknik detayları sızdı: 40Gbps, 100W'a kadar şarj edebilme, %50 daha düşük enerji

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,1b
1
22
İşlemci
Shady
Haber Editörü
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Thunderbolt 3'ün teknik detayları sızdı: 40Gbps, 100W'a kadar şarj edebilme, %50 daha düşük enerji

Intel tarafından geliştirilen ve yaygın olarak Apple’ın Mac bilgisayarlarında kullanılan Thunderbolt arabiriminin 3.nesiliyle ilgili ilk teknik detaylar internete sızdı. Alpine Ridge kod adlı 3.nesil Thunderbolt kontrolcüsü, hali hazırda Retina MacBook Pro ve Mac Pro’larda kullanılan Thunderbolt 2’ye göre 2 kat daha fazla bant genişliği sunacak.

Bir önceki nesilde 20Gbps olan bant genişliğinin 40Gbps’a yükseleceği Thunderbolt 3, yeni kontrolcü ile 3.nesil PCI-e’ye destek sunacak ve %50 daha az enerji tüketecek.

Thunderbolt 3, kontrolcüdeki iyileştirmelerin yanı sıra, konektör yapısı da mevcut konektöre göre farklı olacak. Daha küçük alan kaplayacak olan yeni konektör ile Thunderbolt 3 üzerinden 100W’a kadar cihazlar şarj edebilmek mümkün olabilecek. Ayrıca bu yeni konektör, adaptör ile geriye dönük destek sunacak.

Thunderbolt 3’ün Intel tarafından ne zaman resmi olarak tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Hatırlatmak amacıyla belirtelim; Thunderbolt 2, geçtiğimiz yılın nisan ayında Intel tarafında resmi olarak tanıtılmış ve ilk defa Apple’ın 2013 sonu Retina MacBook Pro’ları ile tüketiciyle buluşmuştu.


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mehmet_clk 5 yıl en beğenilen
Yahu iyi Güzel'de bu arabirimi kullanan HDD'ler USB bellekler Yazıcı vb cihazlar nerede? asıl önemli olan bu, USB 1.0/1.1 zamanında çokgeç kullanılır olmuştu, görünüşe göre buda aynı yollardan geçiyor, yalnız cihazları görmek UFO görmek gibi bir şey. INTEL'in thunderbolt kullanan cihaz üreticilerini bir şekilde teşvik etmesi cazip seçeneklerle ürün sunmalarını sağlaması lazım, belkide külfetli işler olduğu için bu süreç ağır gelişiyordur, yoksa bu gidişle daha çok bekleriz.
Yahu iyi Güzel'de bu arabirimi kullanan HDD'ler USB bellekler Yazıcı vb cihazlar nerede? asıl önemli olan bu, USB 1.0/1.1 zamanında çokgeç kullanılır olmuştu, g...
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khytr89 5 yıl
Her yeni surumde soket degisirse nasil kullanim artacak..
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Lockheed 5 yıl
USB 3.0 kendisine tam destek versin ben ona da razıyım :)
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doctor5945 5 yıl
Windows üreticilerinin %98 i thunderbolt girişi koymuyor ki bastan ne notebook ne Ultrabook ne masaüstünde var thunderbolt 1 bile asla gelmedi 3 gelsin herkes demiş thunderbolt lu hdd yok kablo yok piyasadaki neredeyse hiçbir bilgisayarda thurderbolt 1 girişi yok baştan Apple bunu standart olarak veriyor bir üreticinin standart verdiği şey diğerlerinin lüksünde yok çok ilginç
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Guest-334F3CF19 5 yıl
3.0dan şuan için memnunum
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FreeRun 5 yıl
şu usb 3.0 yüzünden sorunsuz kullandığım laptopu değiştirtecekler adama, 2.0 çin işgencesi gibi.
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myhotyro 5 yıl
Intel tekelinde bir teknoloji, genel destek görmemesi bundan. USB gibi değil. USB 2.0 yetersizdi fakat zamanın ihtiyaçlarını USB 3.0 fazlası ile karşılıyor ve geriye dönük uyumlu ve onbinlerce USB uyumlu cihaz var.
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HeavyClocker 5 yıl
External gpu da bandwidth sorunu bayağı azalıyor demek bu :)
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drfree1 5 yıl
Harici ekran kartı takmak icin kullanila bilirmi mümkünu?
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System X 5 yıl
intel sadece işlemci üret sen daha kendi içinde evrenselliğin yok usb ye evrenselliğe meydan okuyorsun yav hehe
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HeavyClocker 5 yıl drfree1
drfree1
Harici ekran kartı takmak icin kullanila bilirmi mümkünu?

Şu anda thunderbolt external gpu için kullanılıyor zaten.
Ama thunderbolt 3 ile işler süper olacak
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Götterfunken 5 yıl
Her senw yeni thunderblooth ile böyle giderse hiç aksesuar cikmaz
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emre1393 5 yıl
intel piyasadaki anakart üreticilerine chipsetin yanında bu kontrolcüyü bedava verse ve ayrıca teşvik etse bu arabirim yaygınlaşır.
usb güzel de yeterli değil, daha iyisine ihtiyaç var.
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killnOd 5 yıl
Kaliteli ve yuksek okuma yazma hizina sahip USB 3 HDD ve Flash lar bile atespahasiyken intel kendi kendine tb3 u cikariyor.Kim nerede tb1 ve 2 yi kullanmiski birde ucuncusu cikiyor.Bu teknoloji tabikide guzel ama bu fiyatlarla rakipleriyle mucadele etmesi cok cok zor ki rakipleri bile pahaliyken.
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omerfa 5 yıl
Thunderbold Hala maliyeti yüksek olan bir teknoloji. O yüzden şu anda aple dan başkası kullanamıyor çünkü aple satış fiyatıyla bunu kaldırabiliyor. Thunderbold kullanan harici depolama ürünleri var ama çok pahalı. bence bu yüzden usb3.1 daha çabuk yaygınlaşacak
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manyakurt 5 yıl
40 Gbps saniyede 5GB veri aktarımı demek, önceki nesiller 20 Gbps'mış ki oda saniyede 2,5 GB veri aktarımı yapar. Piyasada bu değerlere ulaşan ürün var mı ki ? Daha ben görmedim... (1 kb = 1000 byte, IEEE notasyonu)
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Saniyede 5GB veriyi yazacak HDD/SSD var mı acaba :)
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