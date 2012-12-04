Tianma, 4.5 inç büyüklüğünde Full HD OLED ekran üretmeyi başardı





Farklı sektörlerde kullanılmak üzere çeşitli LCD ekranlar geliştiren ve üreten Tianma Microelectronics, SID 2012'de sergilediği ilk OLED paneliyle bu tür ekran teknolojileri üzerindeki çalışmalarını ortaya koymuştu. Digitimes'ın endüstri kaynaklarına göre; geliştirme çalışmalarında önemli bir mesafe kateden uzak doğulu üretici, 4.5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü akıllı telefon ekranı üretmeyi başarmış.

İlk OLED örneklerinde düşük sıcaklıklı polisilikon arka tabaka kullanan Shenzhen merkezli firmanın bir deneme üretimi sırasında elde ettiği Full HD panelde de aynı yöntemi benimsediği tahmin ediliyor. Sitenin kaynakları ayrıca, Tianma'nın Şangay'daki 4.5G AMOLED üretim hattını oluşturmasında büyük katkısı bulunan Çin hükümetinin üreticiyi Güney Kore, Japonya ve Tayvanlı diğer OLED panel üreticileriyle rekabet edebilmesi için desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Önümüzdeki yıl LTPS LCD üretimine odaklanacağını açıklayan Tianma'nın bu sebeple akıllı telefon kullanımı için geliştirdiği yeni OLED panelerini 2013'te seri üretime sokacağı öne sürülüyor.

Samsung, halihazırda OLED endüstrisinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. AUO, Japan Display, LG gibi firmalar uzun süredir geliştirme çalışmaları yürütüyor olmalarına karşın şimdiye kadar Full HD çözünürlük standardını benimseyen bu boyutta bir paneli başarıyla geliştirip, seri üretimde istenilen verimi elde edememişti. Tianma, eğer iddia edildiği gibi bir ekran geliştirdiyse ve önümüzdeki yıl seri üretime başlayarak ürünlerin dağıtımına başlarsa bu açıdan sektörün ilk ismi olacak. Şimdiden piyasanın en büyük oyuncuları arasına girmeyi hedefleyen firma, Çin hükümetinin de desteğiyle yeni nesil ekran teknolojileri üzerindeki çalışmalarını artarak devam ettirmeyi planlıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121203PD211.html