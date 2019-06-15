TikTok Mayıs ayının uygulama içi satışlarında kendi rekorunu beşe katladı

Son günlerin en popüler video oluşturma ve paylaşma platformlarından biri olan TikTok, uygulama içi satışlar konusunda oldukça tok gözlü bir politika güdüyor. Uygulamanın en iyi özelliklerini belirli meblağlar ödemek karşılığında elde edebilmenin kullanıcıların rağbetini azaltacağının farkında olan şirket, yalnızca daha büyük kitlelere ulaşmak için çabalıyor.

Uygulamanın içerisinde satılık video efektleri, filtreler vesaire bulunmuyor veya herhangi bir premium abonelik sistemi de yok. Yalnızca kullanıcılar sevdikleri yayıncılara destek verebilmek için çeşitli sanal hediyeler vs. satın alabiliyorlar. Bu yüzden uygulama bugüne dek gelirlerinin yalnızca çok küçük bir kısmını uygulama içi satışlara borçluydu.

Ancak şirketin Hindistan gibi dev bir pazara girmesiyle birlikte yavaş yavaş uygulama içi satışlar büyük bir gelir kapısına dönüşmeye başladı.

Sensor Tower'ın hazırladığı bir rapora göre şirketin uygulama içi satışlardan elde ettiği gelir bu yılın Mayıs ayında 9 milyon dolar civarındaydı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bu meblağın 1,5 milyon dolar olduğunu göz önüne alırsak, TikTok'ın uygulama içi satışları tam olarak beş kat artmış durumda. Üstelik bu yılın Nisan ayındaki 7,4 milyon dolarlık gelirle kıyasladığımızda da %22'lik artış söz konusu.

Rapora göre uygulama şu ana kadar toplam 97,4 milyon dolarlık uygulama içi satışa ulaşmış durumda ve bu ay bitmeden 100 milyon dolarlık kilometre taşını geride bırakması bekleniyor.

Ayrıca açıklanan verilere göre bu yıl Mayıs ayında uygulamayı indiren kullanıcısı sayısı 56 milyon civarında ve Nisan ayındaki rakamlarla kıyaslandığında uygulamaya olan rağbet %27 artmış durumda.

https://techcrunch.com/2019/06/14/tiktok-hit-9m-in-in-app-purchases-last-month-up-500-over-last-year/

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Ek olarak gelirlerinin en büyük kısmını reklamlar üzerinden elde eden uygulama, son günlerde daha da fazla reklam verene ulaşıyor. Şirket, aralarında'nin de olduğu pek çok markayla reklam anlaşmaları gerçekleştiriyor. Yani uygulamanın çok hızlı şekilde büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.