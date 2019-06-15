Epic Games mağazasında Enter the Gungeon ücretsiz

Son dönemde önemli özel oyun anlaşmalarına imza atan Epic Games mağazası bir yandan da hediye kampanyalarına devam ediyor. 2016 yılının en beğenilen bağımsız yapımlarından Enter the Gungeon mağazaya konuk oldu.

Enter the Gungeon neler sunuyor?

Steam mağazasında 24TL olan Enter the Gungeon kuş bakışı kameradan oynanan bir zindan oyunu. Piksel tabanlı grafiklerle oyunda öldürebildiğiniz kadar düşman öldürmek ve ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemek zorundasınız. Zira öldüğünüz anda yeniden başlıyorsunuz. Bu sayede çeşitli güçlendirmeler alabileceğiniz paraları toplamış oluyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Atari VCS, işletim sistemi de çalıştıracak"

Gungeon adındaki zindanda geçen oyun Cult of the Gundead grubunu bitirene kadar devam ediyor. 20 Haziran tarihine kadar Epic Games hesabınızla oyuna ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.



