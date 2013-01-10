Tim Cook, China Mobile'ın başkanı Xi Guohua ile bir araya geldi

Son zamanlarda Çin'le olan temaslarını arttıran Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu temaslar çerçevesinde China Mobile'ın başkanı Xi Guohua ile bir araya geldi.





Söz konusu buluşmada iki şirket arasındaki işbirliğine dair meselelerin görüşüldüğü belirtilirken, gizlilik anlaşması nedeniyle görüşmenin detayları paylaşılmadı. Hali hazırda Çin'in zirvede yer alan diğer iki mobil operatörüyle iPhone ve iPad satışları konusunda anlaşmaları bulunan Apple'ın 700 milyon aboneyle sahip China Mobile ile anlaşmaya varması durumunda tarafların büyük kazançlar elde etmesi ve Çin'deki akıllı telefon pazarında hatırı sayılır bir artış yaşanması bekleniyor. Temasları sırasında Cook'un China Mobile'ın yanı sıra, Apple mağazaları, yetkili satıcıları ve devlet yetkilileriyle de bir araya geldiği belirtelim.





Çin ve diğer Asya ülkelerinin akıllı telefon ve tablet pazarından önemli bir pay elde etmek isteyen Apple'ın China Mobile ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra, Çin'deki mağaza sayısını 11'den 25'in üzerine çıkartacağı da dile getiriliyor. Ayrıca, şirketin bu pazardan daha büyük bir pay elde etmek için daha ucuz bir iPhone çıkaracağına dair dedikodularında gündeme geldiğini de hatırlatalım

http://www.reuters.com/article/2013/01/10/us-apple-chinamobile-idUSBRE9090A020130110