Tim Draper, Bitcoin’in 250.000$’a ulaşacağı iddiasının arkasında

Risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper, Web Zirvesi toplantısında bir tartışma sırasında Bitcoin fiyatının 2022'ye kadar 250.000 dolara ulaşacağı tahminin arkasında olduğunu belirtti.

Draper başlangıçta Bitcoin fiyatının, bu yılın nisan ayında 250.000 dolara çıkacağını tahmin etmiş ve şöyle demişti; “İnanın, bu gerçekleşecek. Onlar sizin deli olduğunuzu düşünecekler ama buna inanın, bu oluyor, harika olacak!”

Geçtiğimiz günlerde yapılan Web Zirvesi toplantısında, Bitcoin fiyatının dört yıllık bir süre içinde kırka katlanacağı ve 250.000 dolara ulaşacağı iddiasının hala arkasında olup olmadığı sorulduğunda:"Evet. 250.000 dolara ulaşmak için yüzde beş pazar payından bahsediyoruz. Bu devede kulak gibi görünüyor ama bizim asıl yapmamız gereken şey Bitcoin’i bir Starbucks kahvesi satın almak için kullanılabilir hale getirmek. Dünya aniden bu fikre açılacak ve insanlar yeni bir seçeneğe sahip olduklarını düşünecekler. Ülkeden ülkeye alabileceğim bir para birimi mi isterdim yoksa beni tek bir ülkeyle sınırlayan ve başka bir yerde kullanamayacağım bir para birimi mi?"

Draper ayrıca itibari veya politik paralara olan ihtiyacı da sorguladı. “Neden siyasi partiler ve başkaları tarafından belirlenen paralara güveniyoruz ki?” Draper’ın görüşüne göre; bankalar “istedikleri zaman” para çıkarabiliyorlar ve “tamamen apolitik”, küresel ve açık bir paranın ortaya çıkması, paranın kontrolünü bankalardan alıp bütün insanlara devredecek.

GovTech Pioneers'ın Mayıs ayında yaptığı konferansta konuşan Draper, akıllı istihbaratlar ve yapay zeka ile bağlantılı Blockchain'in, devletlerin rolünü ve sorumluluklarını büyük ölçüde değiştireceğini söyedi. “Bitcoin, akıllı sözleşmeler, yapay zeka ve Blockchain'i birleştirirsek, mükemmel bir bürokrasi yaratabiliriz.” dedi.

Eylül ayında Draper, toplam kripto-para piyasasının kapitalizasyonunun önümüzdeki 15 yıl içinde 80 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

https://cointelegraph.com/news/tim-draper-stands-by-his-bitcoin-price-prediction-of-250k-in-2022