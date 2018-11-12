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Tim Draper, Bitcoin’in 250.000$’a ulaşacağı iddiasının arkasında

Yatırımcı Draper Bitcoin’in değerinin neredeyse 40 kat daha artacağı iddiasının arkasında ama bunun Bitcoin’in geliştirilmesiyle birlikte gerçekleşeceğini savunuyor.
6 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper, Web Zirvesi toplantısında bir tartışma sırasında Bitcoin fiyatının 2022'ye kadar 250.000 dolara ulaşacağı tahminin arkasında olduğunu belirtti.
Draper başlangıçta Bitcoin fiyatının, bu yılın nisan ayında 250.000 dolara çıkacağını tahmin etmiş ve şöyle demişti; “İnanın, bu gerçekleşecek. Onlar sizin deli olduğunuzu düşünecekler ama buna inanın, bu oluyor, harika olacak!
Geçtiğimiz günlerde yapılan Web Zirvesi toplantısında, Bitcoin fiyatının dört yıllık bir süre içinde kırka katlanacağı ve 250.000 dolara ulaşacağı iddiasının hala arkasında olup olmadığı sorulduğunda:"Evet. 250.000 dolara ulaşmak için yüzde beş pazar payından bahsediyoruz. Bu devede kulak gibi görünüyor ama bizim asıl yapmamız gereken şey Bitcoin’i bir Starbucks kahvesi satın almak için kullanılabilir hale getirmek. Dünya aniden bu fikre açılacak ve insanlar yeni bir seçeneğe sahip olduklarını düşünecekler. Ülkeden ülkeye alabileceğim bir para birimi mi isterdim yoksa beni tek bir ülkeyle sınırlayan ve başka bir yerde kullanamayacağım bir para birimi mi?"
Draper ayrıca itibari veya politik paralara olan ihtiyacı da sorguladı. “Neden siyasi partiler ve başkaları tarafından belirlenen paralara güveniyoruz ki?” Draper’ın görüşüne göre; bankalar “istedikleri zaman” para çıkarabiliyorlar ve “tamamen apolitik”, küresel ve açık bir paranın ortaya çıkması, paranın kontrolünü bankalardan alıp bütün insanlara devredecek.
GovTech Pioneers'ın Mayıs ayında yaptığı konferansta konuşan Draper, akıllı istihbaratlar ve yapay zeka ile bağlantılı Blockchain'in, devletlerin rolünü ve sorumluluklarını büyük ölçüde değiştireceğini söyedi. “Bitcoin, akıllı sözleşmeler, yapay zeka ve Blockchain'i birleştirirsek, mükemmel bir bürokrasi yaratabiliriz.” dedi.
Eylül ayında Draper, toplam kripto-para piyasasının kapitalizasyonunun önümüzdeki 15 yıl içinde 80 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

https://cointelegraph.com/news/tim-draper-stands-by-his-bitcoin-price-prediction-of-250k-in-2022 Yorum Yaz
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WB 6 ay en beğenilen
Amerikan dolarina karsi dunyada olusan direnci gorunce ipleri kendi ellerinde olan baska para birimi aramaya basladilar haliyle ;)
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funmanias 6 ay
Merhabalar, Ben olaya farklı bir bakış acısı getirmek istiyorum arkadaşlar yazı biraz uzun olabilir fakat sabırla okuyabilirseniz komplo teorimi iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum.
Dünya yı yöneten bir takım güclerve/veya kişiler var bunun herkesin farkında olduğunu düşünüyorum. Olayı tamamen ekonomik anlamda elinde tutan bu kiişiler peki bunu nasıl yapıyor yani bukadar parayı nasıl buluyorlar veyahut buldularda koca dünyayı yönetiyorlar dediğinizi duyar gibiyim. En basitinden bir örnek vereyim herkesin cebinde kredi kartı var değilmi 82m insanın yaşadığı türkiyede kaç m kredi kartı vardır sizce ? 200 milyon 300 milyon kredi kartı...Net sayısını bilmiyorum acıkcası. Büyük soru geliyor " dünyada kaç çeşit kredi kartı var ? " cevap : 3 düşünün dünyada belki 10 milyar kredi kartı var ve hepsi sadece 3 tane şirketin ! ekonomil gücün geldiği noktalardan 1 tanesi bunun gibi niceleri var kim bilir.
Şimdi burdan 30-40 yıl geriye gidelim herkesin elinde kağıt ve demir paralar telefonlar yok. kredi kartları yok teknoloji gelişik değil insanlar sadece nakit kullanıyor. ozaman birine deselerdi ki elinde sert dikdörtgen bir plastik olucak herşeyi onla ödüceksin para vermiceksin parayı görmiceksin bile deseler nekadar inanırdı ? şimdi bunu günümüzde btc olarak düşünün ben 14 m btc olduguna da inanmıyorm kesin bi solucan deliği yada yan kapısı bişeyi vardır bence btc sınırsız aynı dolar gibi dolar furyası sona erdi dolar çöküyor gerçektende azcık araştıran bunu öğrenip anlayabilir dünyayı yöneten güclerin bu kapitalst köle sistemine devam edebilmesi için dolardan sonra yeni bir kaynağa ihtiyacı var benim düşüncem buda btc. Herkes kaybedemez bazı kişiler kazanmalı ki btc de reklamı yapsın taze kanlar gelsin btc tekrar artsın falan filan ben btc nin 100 bin civarlarına geleceğini düşünüyorum ama bu olurken btc yi insanların elinden yavas yavas gerek borsada gerek çalarak bi şekilde toplayacaklarını ve insanların bu artıstan faydalanmamaları için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını düşünüyorum.
esenle kalın
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muaz1984 6 ay
Aslan pusuya yatmış avını bekliyor.
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MonitörKertenkelesi 6 ay
Öncelikle lafı söyleyen kim? Milyarder bi risk yatırımcısı. Yatırımcılar manipülasyon da yaparak ellerindeki malın değerlenip pahalıdan satmayı bilen adamlardır. Adam boşa milyarder olmuyor, birilerinden çıkacak ki o para kendi cebi dolsun.
Şimdi bu adam gibilerin kasalarında bir hayli bitcoin var belli.
6.000 Dolar seviyesinde de bu coin tutunduğuna göre buradan destek alıyor.
Bundan gerisi insanların umudu ve hayalleri üzerine oynamak.
Bitcoin 7.000 dolar olursa bunun gibi iki üç kişi daha inandırıcı gaz verse millete, dünyanın büyük bölümündeki insanlar en az 200 dolar yatırıp beklemeye başlar.
Herkes 200 dolar yatırdığında ise bitcoin değerlenir ve 8.000 dolar olur. Bu olunca insanların iştahı artar ve 400 dolar daha koyarlar.
Bu sefer bitcoin 10.000 küsur dolar olur. Hedeflenen vaadedilen 250.000 dolar olunca insanlar bu sefer varını yoğunu koyup ultra zenginlik daha doğrusu büyük piyangonun kendisine vuracağı hayali ile bitcoin 15.000 dolar olsa da çıkmayacak ve bekleyecektir.
Böylece büyük balinalar 250.000 dolar olacağı beklentisiyle bekleyen hamsi sürüsünü bir gecede yiyerek Bitcoini 5.000 dolar seviyesine bir günde indireceklerdir.
Böylece dünyada son kalan fazla basılmış paralar da toplanıp yakılarak dünyayı yine zenginlere teslim etmiş bulunacaksınız.
Ha bu arada parasının ve kazancının büyük bölümünü bir gecede kaybeden milyonlarca insan da bunalıma girip ihtiyar edince dünya nüfusu da azalıp geriye az öz ve akıllı bir nesil bırakır umarım.
Aklınızı kullanın, 200 dolar koyup beş sene sonra 250.000 dolar olan bir vaat size inandırıcı geliyor mu? Herkes Disneyland'ı satın almaya kalkar yahu mantığa aykırı.
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Periah 6 ay MonitörKertenkelesi
Abi bu işin bir yüzü. Diğer yandan şu bitcoini kullanmayı bir kolaylaştırsalar. Yani markete gidince bitcoin veya daha hızlısı başka bir coin ile alışveriş yapabilsem.

Yurtdışında biraz daha yaygınlaşsa. Yani yayılımını bu şekilde devam ettirip kabul görese ve biraz daha kolaylaşsa. Açık söylüyorum Tl'yi doları moları bırakırım abi. Tl 5 yılda yüzde 80 değer kaybetmiş. Dolarda bundan 10 yıl önce tl karşısında yüzde 80 değer kaybetmiş. Güvenli para bumu ?
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AtiMX4 6 ay
Sakının sevgili arkadaşlar. Uzak durun bu tarz şeylerden. Kimler battı bu söylemler yüzünden. Uzak durun lütfen.
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sniper23 6 ay
Bu aralar para lazım o yüzden gaz vermek şart.
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Y-ZiyA 6 ay
Bitcoin in fiyatı ile yorum yapamayacağım ama adam gitmiş Bitcoine yatırım yapmış, siz de yatırım yapına getiriyor. Kendi karını arttırmak için. Çok iyi niyetli göremedim.
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sadrag 6 ay
Bitcoin günlük islerde kullanılabilecek vaziyette olsa ne dolar ne de TL kullanırdım. Bütün işlerimi bitcoinle yapardım. Yurtdışında az miktarda dolar cinsinden param var, bir aydır alamıyorum hesabıma. 30$ komisyon nedir ya!?
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tanerss 6 ay
Bütün BTC borsasının %80'i scam Tether doları ile dönüyor. Tether tamamen bittiğinde görürüm 250k dolarınızı.
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WB 6 ay en beğenilen
Amerikan dolarina karsi dunyada olusan direnci gorunce ipleri kendi ellerinde olan baska para birimi aramaya basladilar haliyle ;)
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