Time: Steve Jobs tüm zamanların en etkileyici 20 Amerikan'ından biri

Dünyanın saygın haftalık dergilerinden Time, geçtiğimiz ekim ayında hayata gözlerini yuman Apple'ın kurucusu ve efsane tepe yöneticisi Steve Jobs'ı tüm zamanların en etkileyici 20 Amerikan'ından biri ilan etti.

En etkileyici 20 Amerikan Listesi'ni "Çığır açanlar, vizyon sahipleri ve bir milleti tanımlayan kültür elçileri"nin listesi olarak tanımlayan Time dergisi, Steve Jobs için şunları kaleme almış;

"Onun iş kariyeri, tüm mükemmel Silikon Vadisi hikayelerinin başladığı yerde: iki arkadaş, işe yaramaz bilgisayarlarla garajda başladı. IBM ve diğer büyük firmalar büyük boy makineler hazırlarken, Jobs ve onun yazılım dâhisi arkadaşı Steve Wozniak, ilk küçük kişisel bilgisayar olan Apple II'yi yaptılar. Arkasından Xerox'un yerel araştırma laboratuvarına yapılan ziyaret sayesinde Jobs, geleceğe bakması gereken pencereyi keşfetti; fare ile kontrol edilen grafik arayüzüne sahip bir bilgisayar. Etkilendi; ve dijital tasarımda ileriye doğru dev bir adım atmak, Macintosh bilgisayarı yaratmak için Apple takımını yönlendirdi. "Fazlasıyla Mükemmel" (Insanely Great) olan Macintosh, 1984'de satışa sunulduğunda tüm dünyayı baştan aşağı değiştirdi. Yaşı 25 olduğunda Jobs'ın net varlığı 100 milyon dolara yükseldi. Ancak sert, agresif bir yöneticiydi ve bu ünvanla yaptığı hatalar onu kendi kurduğu firmasından uzaklaştırarak NeXT isimli yeni bir bilgisayar firması kurduğu ve 1995'de Oyunca Hikayesi filmiyle animasyon film dünyasında devrim yaratan Pixar'ı yönettiği dönemi başlattı.

1997 yılına gelindiğinde ise Apple'ın çok büyük problemleri vardı; Jobs'ın vizyonundan yoksun yöneticilerin kurbanı oluyordu. Jobs, kurduğu firmaya geri döndü; iş dünyasının en dikkat çekici geri dönüşünü yaparak ona hayat verdi ve dijital alanda devrimsel ürünler yarattı: iPod, iTunes Store, iPhone ve iPad. Apple'ın mağazaları dünyanın en karlı mağazaları haline geldi ve 2012 itibariyle Apple, dünyanın en değerli şirketi olmayı olmuştu.

Jobs, tasarım konusunda büyük bir dahi olan vizyonerdi; bilgisayarlar ile insanlar arasındaki arayüzü daha şık, daha basit ve keyifli olması için çalıştı. O her zaman hedefinin "fazlasıyla mükemmel" ürünler yaratmak olduğunu söylerdi. Görev tamamlandı…"