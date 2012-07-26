Time: Steve Jobs tüm zamanların en etkileyici 20 Amerikan'ından biri

Dünyanın saygın haftalık dergilerinden Time, geçtiğimiz ekim ayında hayata gözlerini yuman Apple'ın kurucusu ve efsane tepe yöneticisi Steve Jobs'ı tüm zamanların en etkileyici 20 Amerikan'ından biri ilan etti.
En etkileyici 20 Amerikan Listesi'ni "Çığır açanlar, vizyon sahipleri ve bir milleti tanımlayan kültür elçileri"nin listesi olarak tanımlayan Time dergisi, Steve Jobs için şunları kaleme almış;
"Onun iş kariyeri, tüm mükemmel Silikon Vadisi hikayelerinin başladığı yerde: iki arkadaş, işe yaramaz bilgisayarlarla garajda başladı. IBM ve diğer büyük firmalar büyük boy makineler hazırlarken, Jobs ve onun yazılım dâhisi arkadaşı Steve Wozniak, ilk küçük kişisel bilgisayar olan Apple II'yi yaptılar. Arkasından Xerox'un yerel araştırma laboratuvarına yapılan ziyaret sayesinde Jobs, geleceğe bakması gereken pencereyi keşfetti; fare ile kontrol edilen grafik arayüzüne sahip bir bilgisayar. Etkilendi; ve dijital tasarımda ileriye doğru dev bir adım atmak, Macintosh bilgisayarı yaratmak için Apple takımını yönlendirdi. "Fazlasıyla Mükemmel" (Insanely Great) olan Macintosh, 1984'de satışa sunulduğunda tüm dünyayı baştan aşağı değiştirdi. Yaşı 25 olduğunda Jobs'ın net varlığı 100 milyon dolara yükseldi. Ancak sert, agresif bir yöneticiydi ve bu ünvanla yaptığı hatalar onu kendi kurduğu firmasından uzaklaştırarak NeXT isimli yeni bir bilgisayar firması kurduğu ve 1995'de Oyunca Hikayesi filmiyle animasyon film dünyasında devrim yaratan Pixar'ı yönettiği dönemi başlattı.
1997 yılına gelindiğinde ise Apple'ın çok büyük problemleri vardı; Jobs'ın vizyonundan yoksun yöneticilerin kurbanı oluyordu. Jobs, kurduğu firmaya geri döndü; iş dünyasının en dikkat çekici geri dönüşünü yaparak ona hayat verdi ve dijital alanda devrimsel ürünler yarattı: iPod, iTunes Store, iPhone ve iPad. Apple'ın mağazaları dünyanın en karlı mağazaları haline geldi ve 2012 itibariyle Apple, dünyanın en değerli şirketi olmayı olmuştu.
Jobs, tasarım konusunda büyük bir dahi olan vizyonerdi; bilgisayarlar ile insanlar arasındaki arayüzü daha şık, daha basit ve keyifli olması için çalıştı. O her zaman hedefinin "fazlasıyla mükemmel" ürünler yaratmak olduğunu söylerdi. Görev tamamlandı…"
Listede telefonun mucidi Alexander Graham Bell ile 2007 yılında "Apple, telefonu yeniden icat ediyor." cümlesiyle dünyaya iPhone'u tanıtan Steve Jobs'un birlikte yer alması da güzel bir tesadüf olmuş.
Aralarından ünlü fizikçi Albert Einstein ve "Yerçekimi'nin ustaları" Wright Kardeşler'in de bulunduğu "En etkileyici 20 Amerikan Listesi'ne" buradan ulaşabilirsiniz.
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bu haber steve jobs un acımasız bir kapitalist olmasını değiştirmez..
kör ölür badem gözlü olur.
Aferim genç satın almayı ve okumayı biliyorsun
donanımhaber forum da başkaları hakkında asılsız iddialarda bulunmak iftira etmek yasak değil mi?
hayır modelatör arkadaşa hiç karışmıyorda arkadaşda bundan güç almış olacak ben sana o lafı zimmetlerim gibi enteresan yazılar yazıyor
başka forumda olsa bu arkadaş 10 kere cezayı yemişti
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!!??
evet bu yazınızda alıntıladığınız yazı bana ait de önceki yazınızda ısrarla bana ait olduğunu vurgulayarak alıntıladığınız yazı Emmesen nickli arkadaşa ait!!??
yıı işte öyle bir acayiplik mevcut!
yazılanlara cevap veremiyor diye çirkefleşmenin bu kadarı!
ve ""yalanlarla dolu bir firmanın yalan dolan iddiaları hakkında gerçekleri yazan yazıya cevap yazamayıp da "meydanı boş buldu atıyor" diye çamur atmaktan iyidir""
diye yazınca Emmesen nickli arkadaşın yazısı otomatikmen bana mı zimmetleniyor!?
bu neyin kafasıdır!?
işin daha da bir acıklı kısmına geçelim sanki benim yazım gibi gösterdiğiniz bu yazının tamamını vereyim:
""Kesinlikle katılıyorum koca iPad'in önünde tek bir tuş var zaten kimin aklına ona basmak gelsin? 20 dakika mı helal! 10 saat uygulamadan çıkamayan adamlar biliyorum sonunda şarj bitti de cihazın öyle çıktı adam valla yoksa kalmıştı temple runda saatlerce.""
okumaktan biraz olsun anlayan varsa bu yazıda adamın beni haksız gördüğünü (artık neye göre haksız görüyorsa!) aklınca benimle alay ettiğini görür
al sana koskocaman alıntı, almışsın eline kepçeyi karıştırıp karıştırıp duruyorsun forumu. sen birinin yaptığı yorumu sahiplenip başkasına onun çamur attığını söylüyorsan evet o söz sana zimmetlenir. senin gibi daldan dala atlayan, daha 5dk önceki iddiaları asılsız çıkmasına rağmen dikine gitmeye devam edenler oldukça alışmaya başlasan iyi olur bu alay etmelere
ya okuduğunuzdan haberiniz yok yada bana çamur atmak için bu yollara başvuracak durumdasınız
""10 saat uygulamadan çıkamayan adamlar biliyorum sonunda şarj bitti de cihazın öyle çıktı adam valla""
bu yazı benim değil!
dahiler kuşağı 4 :
Zaten alette tek tuş var ona basmayı akıl edemedin mi ? Böylelerini görünce gülme krizine giriyorum :D
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sizin bu yazınıza cevabı zaten verildi :)
bu yazı senin değilmi, meydanı boş bulanlara çanak tutan sen değilmisin
sağ üst köşede spotlight denen ve sistemle beraber gelen standart bir uygulama mevcut arama oradan yapılıyor, önce mac kullanıp daha sonra yorum yapsan çok daha güzel olmazmı. yoksa bunada var ama pratik değil diyerek gene konuyu başka yönemi çekeceksin
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1. macbook pro ve macbook air kullandım öyle yazıyorum
2. sizin dediğinizi ana menüde soldan üçüncüde gördüm sağ üstte olduğunu iddia ettiğiniz ise düpedüz çarpıtma bunun için apple uygulaması açmalıyız üstelik sağ üstte arama windows`da da var zaten ve windows`da hiçbir uygulama açmaya gerek olmadan direct sol altta başlat tuşuna basıyorum hemen önümde, apple`da olduğu gibi arama foksiyonunu aramaya gerek yok (ironik oldu! :) )
ama sırf apple olduğu için; sol ayağınla sağ kulağını tutmak için cebelleşmek sağ elinle sağ kulağını tutmaktan pratiktir değil mi!!!
3. tartışmanın ana konusu zaten windows karşısında apple`ın pratikliği üzerine! :)
ne konuyu başka yere çekmesinden bahsediyorsunuz!? :)
dahiler kuşağı 2 :
Kesinlikle katılıyorum koca iPad'in önünde tek bir tuş var zaten kimin aklına ona basmak gelsin? 20 dakika mı helal! 10 saat uygulamadan çıkamayan adamlar biliyorum sonunda şarj bitti de cihazın öyle çıktı adam valla yoksa kalmıştı temple runda saatlerce.
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sadece bir uygulama kapatmak için cihazın açma kapama tuşuyla cebelleşmek! evet oradan uygulama kapanır ama yanında cihazda kapanıyor! :D
siz olayı ya anlamadınız yada anlamazlığa gelme uyanıklığından medet ummaya çalışıyorsunuz
windows`da hani internet tarayıcı olsun herhangi bir windows uygulamasında sağ üstte yer alan 3 tuş varya (pencereden çıkma, pencere boyutunu değiştirme, pencere kapatma) işte bu 3 tuş ipad`de de var ama bu 3 tuştan hiçbirinin uygulama kapatma işlevi yok!
bunun yerine ekrana şu bu yöntemle basarak uygulama kapatmak için cebelleşiliyoruz
dahiler kuşağı 3 :
meydanı boş buldular, at at nereye kadar
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yalanlarla dolu bir firmanın yalan dolan iddiaları hakkında gerçekleri yazan yazıya cevap yazamayıp da "meydanı boş buldu atıyor" diye çamur atmaktan iyidir!
dahiler kuşağı 4. yolda :)
sen artık gördüklerinide inkar etmeye başlamışsın
komik olmayın, çamur atacaz diye bukadar düşülmez. daha yaratıcı birşeyler bulmanı tavsiye ediyorum
sayfayı şöyle yukarıya doğru bir tararsan yok bu, olmaz bu dediğin tüm saçma ve komik iddialarının cevabı mevcut. gerçekleri yazdığını iddia ettiğin; "bizim bir arkadaş var 10 saat uğraştıda kapatamadı pili bitti en sonunda" buysa az bile söylemişim
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tartışmanın konusu ısrarla çarpıtılıyır ana unsur görmezden gelinmeye çalışılıyor
tartışma konusu; her seferinde ısrarla iddia edildiği gibi apple ürünlerinin pratik kullanıma sahip olmaması
çünkü hem apple hemde apple kullanıcıları apple`ın windows`dan pratik olduğu yönünde iddiaları tekrarlayıp duruyor bu konuda gerine gerine övünüyorlardı
gelelim cevabınıza; ya tabi ipad kullanmayı bilmeyen adam bakacak; ekranın köşesinde uygulama kapatma tuşu yok, hemen diyecek ben avuç içimi ekrana bastırayım (parmaklar birleşik olarak ams, başka türlüsünü kabul etmiyor çünkü) demeyi hemen akıl edecek!
hayır utanmasanız düşünce gücü ile avuç içinde apple uygulama kapatma çıkıyor diyeceksiniz
oysa köşede kapatma tuşu olsa tahmin kıvranışları yada bir bilene sormaklara gerek yok ama apple yapsın sağ ayağı ile sol kulağını tutmanın sol elinle sol kulağını tutmaktan daha pratik olduğunu iddia edecek kadar körü körüne savunan applefanları var nasıl olsa!
peki windows sol altta sabit duran başlat tuşuyla ulaşabildiğimiz arama foksiyonuna mac pro`da ana menüde aramak zorunda olmaya ne kılıf bulmaya çalışacaksınız: ara canım ne olacak hem macera olur mu!?
sağ üst köşede spotlight denen ve sistemle beraber gelen standart bir uygulama mevcut arama oradan yapılıyor, önce mac kullanıp daha sonra yorum yapsan çok daha güzel olmazmı. yoksa bunada var ama pratik değil diyerek gene konuyu başka yönemi çekeceksin
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hayatında apple görmemiş adamlar bana apple`ı öğretmetye çalışıyordu
bu dediğinizi zaten yaptım ekranın kenarında 3 tuş vardı ve hiçbiri uygulama kapatmak için değildi
bir apple kullanıcısından öğrendiğime göre yapmam gereken şuymuş; avuçiçimi parmaklar birleşik şekilde ekrana dokunmak
ama bu tahmin edilebilir değil haliyle pratik değil
kullanımı klas yapacağım diyerek öküz gibi kullanımlık cihazlar yapıyorlar haberleri yok!
ipad kullanmayı bilmeyen 1.000.000.000 insandan kaçı bu yöntemi denemeyi tahmin edebilir?
son olarak yazılarımı eksileyerek beni haksız çıkarabileceğini zanneden arkadaşlara buradan selamlarımı göderiyorum bu arkadaşların unuttuğu birşey var ki; doğru söyleyeni dokuz köyden kovan bir millet içinde yaşadıkları
demem o ki; anca kendi gibileri kandırabilirsiniz!
sen ayakkabı bağlamayı nasıl öğrendiysen o insanlarda pek ala öyle öğrenebilirler. doğuştan bilmek gerekmiyorki bunları
Inanamiyorum hala olaylara dik kafalilikla yaklasiyorsunuz. Adam o kadar sey sundu yapti etti ama tek ozelligi pazarlamakti haklisiniz
bi karar ver artık !
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