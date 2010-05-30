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Time Warner ve NBC, Apple'a HTML5 için hayır dedi

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPad'i piyasaya sürmesiyle birlikte yaygınlaşması biraz daha hızlanan ve CBS, ABC, New York Times, Sports Illustrated, Reuters, Wall Street Journal gibi önemli medya şirketlerinin destek vermeye başladığı HTML5'a Amerika'nın iki önemli kuruluşundan hayır cevabı geldi.

New York Post'ta yayınlanan habere göre aralarından Time Warner, NBC'nin de bulunduğu bazı büyük kuruluşlar Apple'a video arşivlerinin iPad uyumlu hale getirilmeyeceğini bildirdiler. Bu geçişin maliyetli bir işlem olacağını düşünen bu kuruluşlar, Flash'ın internet dünyasını domine etmesinden dolayı HTML5 desteğine "şimdilik" sıcak bakmıyorlar. Böylece Apple'ın HTML5'a verdiği desteğe ilk defa bazı önemli kuruluşlardan hayır cevabı gelmiş oldu.

CBS, internet sayfası üzerinden ABC ise özel hazırladığı bir yazılım aracılığıyla iPad'e destek vermeye başlamıştı.


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Batuist 8 yıl
HTML5e bugün geçmezse yarın illaki geçecek.. teknoloji bu.. ne zaman yerinde saydığını gördünüz.. tüm dünya html5te iken onlarında hala geriden gelebileceğini düşünüyormusunuz.. ama şimdi zamanı değil sadece o kadar.. flash şu an internetin multimedia lokomotifi.. o yüzden şimdilik gereksiz..
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CaSsErDoDo 8 yıl
habeir okur okumaz şu aklıma geldi hani apple için teknolojiye yön veriyor diyorlardı ya bu sefer apple a ayar vermişler muhaaa azuhaaa tazuhaha hahahaha ama bugün yarın nbc de html5 e dönerse o zaman bende derim nbc ye bak hahahaa çok komik bu şirketler ya:D
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deagle100 8 yıl

dodocan
habeir okur okumaz şu aklıma geldi hani apple için teknolojiye yön veriyor diyorlardı ya bu sefer apple a ayar vermişler muhaaa azuhaaa tazuhaha hahahaha ama bugün yarın nbc de html5 e dönerse o zaman bende derim nbc ye bak hahahaa çok komik bu şirketler ya:D

Bak ya kardeşim senin iPhone'u kötülemekten başka işin yok mu?
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realbrutal 8 yıl
Bugun yapmasalar yarin illaki yapacaklar.hele su ipad tum dunyada satilmaya baslansinda
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LeyLu 8 yıl

realbrutal

Bugun yapmasalar yarin illaki yapacaklar.hele su ipad tum dunyada satilmaya baslansinda


adam haklı beyler
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Cem 8 yıl
Oh iyi olmuş yok oyle stiv ben ne dersem o olur, hoş flash da destekçim var diye salmasın çayıra yoksa mevlam daha fazla kayırmaz.
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Mr. Jingles 8 yıl
İbre yavaş yavaş Adobe'nin tarafına ilerlemeye başladı. Steve Jobs benim dediğim olacak mantığıyla gidiyor ama bu gidişle kendi zarar görecek.
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