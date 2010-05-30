Time Warner ve NBC, Apple'a HTML5 için hayır dedi

Apple'ın iPad'i piyasaya sürmesiyle birlikte yaygınlaşması biraz daha hızlanan ve CBS, ABC, New York Times, Sports Illustrated, Reuters, Wall Street Journal gibi önemli medya şirketlerinin destek vermeye başladığı HTML5'a Amerika'nın iki önemli kuruluşundan hayır cevabı geldi.

New York Post'ta yayınlanan habere göre aralarından Time Warner, NBC'nin de bulunduğu bazı büyük kuruluşlar Apple'a video arşivlerinin iPad uyumlu hale getirilmeyeceğini bildirdiler. Bu geçişin maliyetli bir işlem olacağını düşünen bu kuruluşlar, Flash'ın internet dünyasını domine etmesinden dolayı HTML5 desteğine "şimdilik" sıcak bakmıyorlar. Böylece Apple'ın HTML5'a verdiği desteğe ilk defa bazı önemli kuruluşlardan hayır cevabı gelmiş oldu.

CBS, internet sayfası üzerinden ABC ise özel hazırladığı bir yazılım aracılığıyla iPad'e destek vermeye başlamıştı.