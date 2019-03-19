Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi

Teknoloji Editörü
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, artık kullanıcıları eşleştirirken kullandığı eski algoritmayı bir kenara koydu. Şirket bunun yerine, uygulama kullanımını temel alan yeni bir sisteme geçtiğini açıkladı. Peki yeni algoritma neye göre çalışıyor?
Aktif olan kullanıcıları eşleştirecek
Bildiğiniz gibi Tinder, daha önceleri "Elo" adı verilen ve arzulanma puanı olarak açıklayabileceğimiz bir algoirtma kullanıyordu. Bu sisteme göre yüksek puanlı bir kullanıcıyla eşleşmek, düşük puanlı bir kişiyle eşleşmekten çok daha iyiydi ve bu durum puanınızı yükselterek daha çekici kişilerle tanışma ihtimalinizi arttırıyordu. Ancak şirket bu algoritmayı artık modası geçmiş buluyor ve güvenmiyor.Şirketin yeni kullandığı yöntem ise farklı verileri baz alıyor. Yapılan açıklamaya göre uygulamayı kullanma süreniz, Tinder'daki başka bir kullanıcıyla eşleşme şansınızı arttıracak. Bu aynı zamanda uygulamaya girdiğinizde biriyle eşleşme ihtimalinizi de yükseltiyor. Çünkü sistem artık kullanıcıları, o anda aktif olan diğer kullanıcılarla eşleştiriyor ve böylece eşleşme için saatlerce veya günlerce bekleme ihtimalinizi en aza indiriyor. Şirket algoritmanın diğer detayları ile ilgili bir bilgiyi ise paylaşmıyor.
https://www.engadget.com/2019/03/18/tinder-dumps-desirability-scores/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç normal bir insan yok ki.
Otel odası, havuz başı, paraşüt, dalma, treeking, spor salonu, lüks araba egzosu ve direksiyonu, baldır, bacak, don, kilot, kas, erkekleri gömen ama erkek arayan, özellikle paralı erkeklerin istendiğini haykıran geleceğin yalnız, buruşuk yaşlılarıyla dolu.
Kibir uygulaması.
Edit: Ek olarak instagram hesabını paylaşıp instagram hesabının popülerliğini arttırma girişimi.