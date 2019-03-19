Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, artık kullanıcıları eşleştirirken kullandığı eski algoritmayı bir kenara koydu. Şirket bunun yerine, uygulama kullanımını temel alan yeni bir sisteme geçtiğini açıkladı. Peki yeni algoritma neye göre çalışıyor?

Aktif olan kullanıcıları eşleştirecek

Bildiğiniz gibi Tinder, daha önceleri "Elo" adı verilen ve arzulanma puanı olarak açıklayabileceğimiz bir algoirtma kullanıyordu. Bu sisteme göre yüksek puanlı bir kullanıcıyla eşleşmek, düşük puanlı bir kişiyle eşleşmekten çok daha iyiydi ve bu durum puanınızı yükselterek daha çekici kişilerle tanışma ihtimalinizi arttırıyordu. Ancak şirket bu algoritmayı artık modası geçmiş buluyor ve güvenmiyor.

https://www.engadget.com/2019/03/18/tinder-dumps-desirability-scores/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin yeni kullandığı yöntem ise farklı verileri baz alıyor. Yapılan açıklamaya göre uygulamayı kullanma süreniz, Tinder'daki başka bir kullanıcıyla eşleşme şansınızı arttıracak. Bu aynı zamandagirdiğinizde biriyle eşleşme ihtimalinizi de yükseltiyor. Çünkü sistem artık kullanıcıları, o andadiğer kullanıcılarla eşleştiriyor ve böylece eşleşme için saatlerce veya günlerce beklemeen aza indiriyor. Şirket algoritmanın diğer detayları ile ilgili bir bilgiyi ise paylaşmıyor.