Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi

Dünyanın en popüler arkadaşlık platformlarından Tinder, eşleştirme algoritmasını değiştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık skora yönelik puan sistemi olmayacak.
2 ay
9,5b
1
7
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, artık kullanıcıları eşleştirirken kullandığı eski algoritmayı bir kenara koydu. Şirket bunun yerine, uygulama kullanımını temel alan yeni bir sisteme geçtiğini açıkladı. Peki yeni algoritma neye göre çalışıyor?

Aktif olan kullanıcıları eşleştirecek

Bildiğiniz gibi Tinder, daha önceleri "Elo" adı verilen ve arzulanma puanı olarak açıklayabileceğimiz bir algoirtma kullanıyordu. Bu sisteme göre yüksek puanlı bir kullanıcıyla eşleşmek, düşük puanlı bir kişiyle eşleşmekten çok daha iyiydi ve bu durum puanınızı yükselterek daha çekici kişilerle tanışma ihtimalinizi arttırıyordu. Ancak şirket bu algoritmayı artık modası geçmiş buluyor ve güvenmiyor.
Şirketin yeni kullandığı yöntem ise farklı verileri baz alıyor. Yapılan açıklamaya göre uygulamayı kullanma süreniz, Tinder'daki başka bir kullanıcıyla eşleşme şansınızı arttıracak. Bu aynı zamanda uygulamaya girdiğinizde biriyle eşleşme ihtimalinizi de yükseltiyor. Çünkü sistem artık kullanıcıları, o anda aktif olan diğer kullanıcılarla eşleştiriyor ve böylece eşleşme için saatlerce veya günlerce bekleme ihtimalinizi en aza indiriyor. Şirket algoritmanın diğer detayları ile ilgili bir bilgiyi ise paylaşmıyor.

https://www.engadget.com/2019/03/18/tinder-dumps-desirability-scores/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 2 ay en beğenilen
Nedir diye bir kaç gün baktım.
Hiç normal bir insan yok ki.
Otel odası, havuz başı, paraşüt, dalma, treeking, spor salonu, lüks araba egzosu ve direksiyonu, baldır, bacak, don, kilot, kas, erkekleri gömen ama erkek arayan, özellikle paralı erkeklerin istendiğini haykıran geleceğin yalnız, buruşuk yaşlılarıyla dolu.
Kibir uygulaması.
Edit: Ek olarak instagram hesabını paylaşıp instagram hesabının popülerliğini arttırma girişimi.
Nedir diye bir kaç gün baktım.Hiç normal bir insan yok ki.Otel odası, havuz başı, paraşüt, dalma, treeking, spor salonu, lüks araba egzosu ve direksiy...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 ay
Türkiyede işe yaramayan uygulama.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
samtiger 1 ay
Türkiye'de işe yarıyor bence, tabi dağlık alanda kullanıyorsan işe yaramaz fakat üniversite yakınında oturuyorsan sürekli eşleşirsin birileriyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Avrupadada işe yaramıyor dünyanın her yerinde öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Çok ekmeğini yedik.Sağolsun:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 2 ay
bi tane kız düşüremedim be!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 2 ay
Avrupa'da farklı amaçlar için kullanılırken bizde evlenme programına dönen uygulama :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 ay
Türkiyede işe yaramayan uygulama.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 2 ay en beğenilen
Nedir diye bir kaç gün baktım.
Hiç normal bir insan yok ki.
Otel odası, havuz başı, paraşüt, dalma, treeking, spor salonu, lüks araba egzosu ve direksiyonu, baldır, bacak, don, kilot, kas, erkekleri gömen ama erkek arayan, özellikle paralı erkeklerin istendiğini haykıran geleceğin yalnız, buruşuk yaşlılarıyla dolu.
Kibir uygulaması.
Edit: Ek olarak instagram hesabını paylaşıp instagram hesabının popülerliğini arttırma girişimi.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri 2 ay Yerli ağır taarruz helikopteri ATAK 2 hakkında her şey 2 ay Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı 2 ay İlk yardım ve teslimat servislerine üç tekerlekli elektrikli araç: Arcimoto 2 ay Daha ucuz Nvidia Jetson Nano geliştirici kartı duyuruldu 2 ay Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu 2 ay Atari VCS donanım değişikliğine gidiyor, yıl sonuna ertelendi 2 ay Netflix'e Bear Grylls'li interaktif içerik geliyor 2 ay Qualcomm QCS400 yongası yeni nesil akıllı hoparlörlere hayat verecek 2 ay Instagram’ın alışveriş özelliği Türkiye’de 2 ay IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor 2 ay LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık 2 ay Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı 2 ay Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi 2 ay Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor 2 ay Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi 2 ay Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu 2 ay Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi 2 ay “Nakış işlemeli bilgisayarda” kumaş, elektrik devresi haline geliyor 2 ay Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi Sonraki BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme] 2 ay Netflix, Apple'ın TV hizmetinde olmayacağını resmen doğruladı 2 ay Yeni Fiat 500 yalnızca elektrikli olarak üretilecek 2 ay Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek 2 ay Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi 2 ay Yakın Gelecekte Araçlarda Yer Alacak Teknolojiler 2 ay Güneş enerjisini toplayıp depolayan filament geliştirildi 2 ay MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi 2 ay NASA: Uzay uçuşları, astronotların vücutlarındaki herpes virüsünü aktif hale getiriyor 2 ay Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 2 ay 'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak 2 ay Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor 2 ay OnePlus 7'nin arka tasarımı ve degrade renk seçenekleri ortaya çıktı 2 ay Microsoft, Halo oyunu için Insider Programı başlattı 2 ay MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi 2 ay MSI’ın GTX 1650 modeli sızdı 2 ay Exynos 9610 ve 6 GB RAM'li Motorola One Vision ortaya çıktı 2 ay Elon Musk'ın dev uzay gemisi 'Starship' bu hafta ilk kez havalanacak 2 ay Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü 2 ay Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim