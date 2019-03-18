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SwiftKey artık Google arama motorunu kullanmanıza izin veriyor

Yazılım devi Microsoft'un geliştirdiği akıllı klavye SwiftKey uygulaması birçok kullanıcı tarafından tercih edilmekte. İyi haber şu ki artık bu uygulama Google arama motorunu kullanmanıza izin veriyor
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, mobil donanım cephesinde başarısız olmuş olsa da, şirket kendi geliştirdiği uygulama ve hizmetlerini iOS ve Android platformlarındaki kullanıcılara da sunuyor. SwiftKey de bunlardan biri ve artık uygulamadaki arama motorunu değiştirme şansınız var.

Varsayılan arama motoru olara Google seçilebiliyor

Yazma tarzınızı öğrenerek, cihazınızın klavyesini daha hızlı kullanabilmenizi sağlayan SwiftKey uygulamasında şimdiye kadar yerleşik olarak sadece Microsoft'un arama motoru Bing kullanılabiliyordu. Uygulamanın en son sürümünde ise bu seçeneğe Google da eklendi ve artık kullanıcılar varsayılan arama motoru olarak Google'ı tercih edebiliyorlar.
SwiftKey artık Google arama motorunu kullanmanıza izin veriyor
Uygulamada şimdilik bu iki arama motoru mevcut. Eğer DuckDuckGo gibi farklı bir arama motoru tercih etmek isterseniz, uygulamanın şimdilik böyle bir seçenek sunmadığını belirtelim. Bu değişikliğin uygulamanızda aktif olması için, SwiftKey'in güncel versiyonuna sahip olmanız gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.androidpolice.com/2019/03/16/microsofts-swiftkey-adds-google-as-search-engine-option/ Yorum Yaz
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emre1393 2 ay
Swiftkey'i sonradan satın aldı Microsoft, kendi geliştirmedi.
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