SwiftKey artık Google arama motorunu kullanmanıza izin veriyor

Microsoft, mobil donanım cephesinde başarısız olmuş olsa da, şirket kendi geliştirdiği uygulama ve hizmetlerini iOS ve Android platformlarındaki kullanıcılara da sunuyor. SwiftKey de bunlardan biri ve artık uygulamadaki arama motorunu değiştirme şansınız var.

Varsayılan arama motoru olara Google seçilebiliyor

Yazma tarzınızı öğrenerek, cihazınızın klavyesini daha hızlı kullanabilmenizi sağlayan SwiftKey uygulamasında şimdiye kadar yerleşik olarak sadece Microsoft'un arama motoru Bing kullanılabiliyordu. Uygulamanın en son sürümünde ise bu seçeneğe Google da eklendi ve artık kullanıcılar varsayılan arama motoru olarak Google'ı tercih edebiliyorlar.

https://www.androidpolice.com/2019/03/16/microsofts-swiftkey-adds-google-as-search-engine-option/

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Uygulamada şimdilik bu iki arama motoru mevcut. Eğergibi farklı bir arama motoru tercih etmek isterseniz, uygulamanın şimdilik böyle bir seçenekbelirtelim. Bu değişikliğin uygulamanızda aktif olması için, SwiftKey'inversiyonuna sahip olmanız gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.