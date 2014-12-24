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Tinder uygulaması da bir hırsızın yakalanmasına yardımcı oldu.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Tinder uygulaması da bir hırsızın yakalanmasına yardımcı oldu.
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Daha önce Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarının hırsız ve suçluların yakalanmasına yardımcı oldukları haberler ile karşılaşmıştık."Eş bulma" uygulaması Tinder ise bir hırsızın yakalanmasına ilginç bir şekilde yardımcı oldu. 

Geçtiğimiz günlerde Buildzoom ofisinden yaklaşık 30bin dolarlık eşyanın çalınmasıyla şirketin kurucularından David Petersen hırsızı yakalamak için ilginç bir yöntem denedi. Hırsızın güvenlik kamerasına takılan görüntülerini bir Tinder hesabına yükleyen yönetici "Eğer bu hırsızın tanımlanmasına yardımcı olursanız 5bin$ değerinde ödül alacaksınız" yazısını ve e-mail adresini fotoğrafın üzerine ekledi. Aradan geçen 2 günün ardından yönetici hırsızın yakalanmasına yardımcı olan bilgilerin mail adresine geldiğini ve polise ulaştırarak suçlunun yakalanmasını sağladıklarını söyledi.

Tinder'ın yardımcı olması aslında zekice bir kullanımın ürünü. Tinder olayla ilgili olarak bu zekice kullanımdan memnun olduklarını ve insanları farklı bir amaçla da olsa iletişim haline geçirdiklerinden mutluluk duyduklarını açıkladı.
Tinder uygulaması da bir hırsızın yakalanmasına yardımcı oldu.

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IcyTea Lemon 4 yıl
Cool
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AnqelTR 4 yıl
bayağı iyi
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ferhaaattt 4 yıl
Valla iyi aklına gelmiş
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Mr xXx 4 yıl
Biz anca kız arayalım orada
bende arıyorum evet
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doctor_bey 4 yıl
Zekice.
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aspirin_00 4 yıl
türkiyede olsa binlerce saçma sapan mesaj yada biligler gelir.
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TrMhMt 4 yıl
Ilginc.
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