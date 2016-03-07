Tinder'da arkadaşlarınıza yeni tanıştığınız kişileri önerebileceksiniz

Tinder arkadaşlarınızın ruh ikizlerini bulması için sanal olarak destek sunabileceğiniz yeni bir uygulama başlatıyor. Bu uygulama sayesinde arkadaşınızla uyumlu olabilecek birisi ile tanıştığınızda bu ikiliyi tanıştırabiliyorsunuz. Aynı şeyi arkadaşınız da sizin için yapabilecek.

Açıklamalara göre uygulamanın deneme sürümündeki kullanıcılar her profilde bir "paylaş" butonu görüyor. Paylaşıma tıkladıklarında uygulama geçici bir link oluşturuyor. Linki alan kişiyse normal bir şekilde profili sağa-sola kaydırarak görebiliyor.

İşin ilginç yanıysa Tinder linklerin 5 tıklama veya 72 saat sonra kaybolmasını sağlamış. Eğer önerilen kişinin profilini sağa kaydırırsanız karşıdaki kişinin önerilen kişileri arasında görüleceksiniz. Uygulama şu an deneme aşamasında olsa da ileride iyi arkadaşlar kendini burada belli edebilir.

http://www.alphr.com/apps/1002884/this-new-tinder-app-feature-lets-you-play-matchmaker