Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tinder'da arkadaşlarınıza yeni tanıştığınız kişileri önerebileceksiniz

Tinder'da birisini bulmakta zorlanıyor veya benzer durumda olan birisini mi tanıyorsunuz? Uygulamanın yeni özelliği sayesinde uygun çiftlerin bir araya gelebilmesi için arkadaş yardımı artıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
1
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tinder'da arkadaşlarınıza yeni tanıştığınız kişileri önerebileceksiniz
Tam Boyutta Gör

Tinder arkadaşlarınızın ruh ikizlerini bulması için sanal olarak destek sunabileceğiniz yeni bir uygulama başlatıyor. Bu uygulama sayesinde arkadaşınızla uyumlu olabilecek birisi ile tanıştığınızda bu ikiliyi tanıştırabiliyorsunuz. Aynı şeyi arkadaşınız da sizin için yapabilecek.
Açıklamalara göre uygulamanın deneme sürümündeki kullanıcılar her profilde bir "paylaş" butonu görüyor. Paylaşıma tıkladıklarında uygulama geçici bir link oluşturuyor. Linki alan kişiyse normal bir şekilde profili sağa-sola kaydırarak görebiliyor. 
İşin ilginç yanıysa Tinder linklerin 5 tıklama veya 72 saat sonra kaybolmasını sağlamış. Eğer önerilen kişinin profilini sağa kaydırırsanız karşıdaki kişinin önerilen kişileri arasında görüleceksiniz. Uygulama şu an deneme aşamasında olsa da ileride iyi arkadaşlar kendini burada belli edebilir.

http://www.alphr.com/apps/1002884/this-new-tinder-app-feature-lets-you-play-matchmaker Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'tan yeni posterler 3 yıl İşte dünyanın en siyah maddesi 3 yıl Skype'ın televizyon desteği sona eriyor 3 yıl Sony Xperia Z5 için Android 6.0 güncellemesi globale yayıldı 3 yıl Parmak izi korumalı telefonlar bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla kırılabilir 3 yıl Hız aşırtma dünya kupası başlıyor 3 yıl Android'de bulunan 5 keyifli sonsuz koşu oyunu incelemesi 3 yıl Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor 3 yıl iPhone almak için bebeğini sattı 3 yıl Microsoft, Fable serisinin geliştiricisini kapattı 3 yıl Nvidia, Computex 2016'da Pascal tabanlı mobil GPU'sunu sergileyecek 3 yıl SanalBorsam ile öğrencilere yatırımcılık ve forex eğitimi 3 yıl Dell akıllı telefon pazarına girecek mi, Alienware'ın ülkemizdeki durumu? 3 yıl OS X kullanıcısı iseniz veri fidyeciliğinin yeni kurbanı siz olabilirsiniz 3 yıl Microsoft: Universal Windows Platform tamamen açık bir ekosistemdir 3 yıl Samsung, NAND bellek pazarındaki payını artırıyor 3 yıl TurkNet'ten taahhütsüz, 150GB AKK’li internet 3 yıl AnTuTu'da lider Snapdragon 820 3 yıl EA indirilebilir içeriklerden 1.3 milyar dolar kazanıyor 3 yıl Microsoft için Windows 10 RT iddiası 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tinder'da arkadaşlarınıza yeni tanıştığınız kişileri önerebileceksiniz Sonraki HTC şubat ayını rekor kayıpla kapattı 3 yıl Google balonları, Hindistan'a internet götürüyor 3 yıl LG, X cam ve X screen modellerinin yeni promosyon görüntülerini yayınladı 3 yıl NASA, Star Trek'ten esinlenen uzay gemisi geliştiriyor 3 yıl Mobilite: Galaxy S7 fiyatları, Xiaomi Mi5 ve Mi4S, Huawei P9 ve dahası... 3 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu yeni bir rekora imza attı 3 yıl Samsung'a karşı TSMC cephesi genişliyor 3 yıl E-posta ve @ işaretinin mucidi Ray Tomlinson hayata veda etti 3 yıl Intel, iPhone 7 için önemli miktarda bir sipariş aldı 3 yıl Samsung Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) modelleri göründü 3 yıl MediaTek'e Windows 10 desteği geliyor 3 yıl Meerkat, canlı yayın sektörüne havlu attı 3 yıl Samsung, çevrimiçi müzik sektöründen çekiliyor 3 yıl Amazon Echo Dot'u sadece sesinizle satın alabileceksiniz 3 yıl Samsung Galaxy Tab 3 Lite yenileniyor 3 yıl HTC 10'un Windows'lu versiyonu olmayacak 3 yıl En güçlü Windows 10 telefonu kullandık 3 yıl Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor! 3 yıl Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor 3 yıl Asus'tan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim