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Tizen 2.0 Magnolia sürümünün yazılım geliştirme aracı ve kaynak kodu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen 2.0 Magnolia sürümünün yazılım geliştirme aracı ve kaynak kodu yayınlandı

Tizen takipçileri için bu yıl oldukça önemli bir hale geldi. Çünkü MeeGo küllerinden doğan bu işletim sistemine destek veren Samsung, bu yıl ilk Tizen cihazlarını piyasaya sürecek. Bunun yanında Tizen topluluğunun da sistemi geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl ilk kez alfa sürümünde karşımıza çıkan Tizen 2.0 Magnolia sürümü, bu hafta hem kaynak kodu hem de yazılım geliştirme aracı olarak yayınlandı.

Geliştiricilerin denemesine sunulan yeni sürümde dikkat çeken bazı özellikler şu şekilde:

- HTML5 ve W3C programlama arayüzünü destekleyen gelişmiş Web çerçevesi

- Tam ekran ve çoklu pencere desteği de içeren web arayüz çerçevesi

- Bluetooth ve NFC gibi ek Tizen cihaz programlama arayüzleri

- Cihazın ajanda, çağrı geçmişi ve mesajlaşma sistemlerine erişim

- Gerekli özellik ve izinleri belirleyecek yeni konfigürasyon elemanları

- Ajanda, Rehber, Galeri, Telefon, Ayarlar ve Video Oynatıcı gibi çekirdek ve yerleşik uygulamalar

Kaynak linkinden gerekli döküman ve araçları indirebileceğiniz Tizen işletim sistemi, Mayıs 2013 tarihinde Sn Fransisco'da düzenlenecek olan Tizen Geliştirici Konferansı'nda uygulama ve platform geliştirme anlamında geniş boyutlu olarak masaya yatırılacak. 

https://www.tizen.org/blogs/tsg/2013/tizen-2.0-magnolia-sdk-and-source-code-release Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ehaluk 6 yıl
Tizen mizen yalan. Bada aldık, o kadar para verdik. Sonuç hüsran, babasız evlat gibi kaldı ortada. Samsung, pişirip atıyor ortaya sonra sahipsiz kalıyor. Tepki olarak almayın bunu içeren bir cihazı, "deneyimleme"lerini başka türlü yapsın.
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i3e 6 yıl
deneyimleme bada ile oldu. bu seferki ciddi.
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Mellkor 6 yıl
Dileyenler s2 veya s3 e yükleyip test etmeye başlayabilir
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umut_baris 6 yıl
Bu sistemi android ve wp ile aynı kefeye koymayın. Bu tür projelerin amacı deneyimlemedir.
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mert1907 6 yıl
Bekleyip gorecegiz ama gelmeli mutlaka baska turlu olmaz cihazlarin yazilimi hala sorunlu.
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mert1907 6 yıl
Asıl soru Bada'lı cihazlara gelecekmi.
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lazloo 6 yıl mert1907
mert1907

Asıl soru Bada'lı cihazlara gelecekmi.

Sanmıyorum. Satış politikası gereği yeni cihazlarla birlikte gelir.
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kımyasal 6 yıl mert1907
mert1907
Asıl soru Bada'lı cihazlara gelecekmi.

Yanlış hatırlamıyor isem Samsung Bada platformundan desteğini çekti.
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kımyasal 6 yıl
Samsung telefon modellerinde işletim sistemi olarak geniş yelpazeye sahip.win phone,android ve tizen.beni şüpheye sokan durum tizen Bada gibi bir hüsran olmasın.
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lazloo 6 yıl
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