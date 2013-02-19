Tizen 2.0 Magnolia sürümünün yazılım geliştirme aracı ve kaynak kodu yayınlandı





Tizen takipçileri için bu yıl oldukça önemli bir hale geldi. Çünkü MeeGo küllerinden doğan bu işletim sistemine destek veren Samsung, bu yıl ilk Tizen cihazlarını piyasaya sürecek. Bunun yanında Tizen topluluğunun da sistemi geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl ilk kez alfa sürümünde karşımıza çıkan Tizen 2.0 Magnolia sürümü, bu hafta hem kaynak kodu hem de yazılım geliştirme aracı olarak yayınlandı.





Geliştiricilerin denemesine sunulan yeni sürümde dikkat çeken bazı özellikler şu şekilde:





- HTML5 ve W3C programlama arayüzünü destekleyen gelişmiş Web çerçevesi





- Tam ekran ve çoklu pencere desteği de içeren web arayüz çerçevesi





- Bluetooth ve NFC gibi ek Tizen cihaz programlama arayüzleri





- Cihazın ajanda, çağrı geçmişi ve mesajlaşma sistemlerine erişim





- Gerekli özellik ve izinleri belirleyecek yeni konfigürasyon elemanları





- Ajanda, Rehber, Galeri, Telefon, Ayarlar ve Video Oynatıcı gibi çekirdek ve yerleşik uygulamalar





Kaynak linkinden gerekli döküman ve araçları indirebileceğiniz Tizen işletim sistemi, Mayıs 2013 tarihinde Sn Fransisco'da düzenlenecek olan Tizen Geliştirici Konferansı'nda uygulama ve platform geliştirme anlamında geniş boyutlu olarak masaya yatırılacak.

https://www.tizen.org/blogs/tsg/2013/tizen-2.0-magnolia-sdk-and-source-code-release