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Tizen cihazında Samsung'un Super AMOLED HD Plus ekranı denediği iddia ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ve Samsung'un ortak geliştirdiği Tizen açık kaynak mobil işletim sistemini çalıştıran ilk geliştirici cihazı, ABD'de yapılan Tizen Geliştirici Konferansı'nda ortaya çıkmıştı.

4.3 inçlik ekrana sahip bu Samsung cihazı 1.2GHz hızında ARM işlemci kullanıyordu. SamMobile sitesi cihazla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Projeye yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Samsung bu cihazda PenTile olmayan Super AMOLED HD Plus ekran denediği belirtiliyor. Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için Galaxy S3 modelinde kullanılmamıştı.
Bunun yerine Samsung, Tizen gibi geliştirici cihazlarında da bu ekranı denemeye karar vermiş görünüyor. Bu bakımdan Tizen platformunun enerji tüketimi konusunda önemli geliştirmeler sunacağı ihtimali de ortaya çıkıyor.

Fraser kod adını taşıyan cihaz GT-i9500 model numarasına sahip. Bu model numarası da Galaxy S3 öncesi pek çok dedikodunun kaynağını oluşturmuştu.

Tizen işletim sistemli cihazların yakın zamanda piyasada olması öngörülüyor. Ancak Samsung'un kendi final sürümünde SAMOLED HD+ ekrana yer verip vermeyeceği bilinmiyor. 

http://www.slashgear.com/super-amoled-hd-plus-being-tested-in-tizen-device-11227822/?utm_source=feedburner Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
"Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için..."
şu cümleden sonra galaxy s2 sahipleri ne düşünür acaba? daha iyi ekranlı bir telefona sahip olduklaırını mı yoksa daha çok dezavantajları olan ekrana sahip bir telefon mu kullandıklaırını düşünürler acaba?? samsung bu ekran için yaptığı tanıtımlarda hep öncekinden daha iyi olduğunu anlatarak reklamını yapmadı mı?? neden şimdi birisi kalkıpta samsungun aksine şeyler söylüyor bu panel hakkında??? Açıkcası yazılan çizilen herşeye inanmıyorum ama her okuduğunu kesin bir bilgiymiş gibi algılayan zihinleri bulandırmaktan başka birşey yapmıyorsunuz. Böylesine popüler olmuş bir haber sitesinde editörler yazdıklarına çok daha fazla dikkat etmeli diye düşünüyorum...
samsungun şu sitesine bakarsanız eğer "resmi" olarak panel ile ilgili yazılanlar haberde yazılanların tam aksi olduğunu görürsünüz ve benim için bu "sırf" birşeyler yazmış olmak için cümle kalabalığı olsun diye yazmış birinin yazısından daha fazla referans olabilecek bir kaynaktır.
samsung.com/...
"Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için..."...
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umut_baris 7 yıl
ZZ RAT
alternatiflar her zaman iyidir. Asil win 8 bir an once cikmali. Rekabette gec kaldilar.

tablette stabil bir windows sürümü yazmak baya bir başlarını ağrıttı herhalde :-)
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ardicli2000 7 yıl
Önemli nokta bence Android application larını çalıştırıyor olması.
Daha doğuştan bir marketi olacak...
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Hobar 7 yıl
Pentile ne ya
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Batuist 7 yıl en beğenilen
"Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için..."
şu cümleden sonra galaxy s2 sahipleri ne düşünür acaba? daha iyi ekranlı bir telefona sahip olduklaırını mı yoksa daha çok dezavantajları olan ekrana sahip bir telefon mu kullandıklaırını düşünürler acaba?? samsung bu ekran için yaptığı tanıtımlarda hep öncekinden daha iyi olduğunu anlatarak reklamını yapmadı mı?? neden şimdi birisi kalkıpta samsungun aksine şeyler söylüyor bu panel hakkında??? Açıkcası yazılan çizilen herşeye inanmıyorum ama her okuduğunu kesin bir bilgiymiş gibi algılayan zihinleri bulandırmaktan başka birşey yapmıyorsunuz. Böylesine popüler olmuş bir haber sitesinde editörler yazdıklarına çok daha fazla dikkat etmeli diye düşünüyorum...
samsungun şu sitesine bakarsanız eğer "resmi" olarak panel ile ilgili yazılanlar haberde yazılanların tam aksi olduğunu görürsünüz ve benim için bu "sırf" birşeyler yazmış olmak için cümle kalabalığı olsun diye yazmış birinin yazısından daha fazla referans olabilecek bir kaynaktır.
samsung.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
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ezimuse 7 yıl Batuist
Batuist

"Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için..."

şu cümleden sonra galaxy s2 sahipleri ne düşünür acaba? daha iyi ekranlı bir telefona sahip olduklaırını mı yoksa daha çok dezavantajları olan ekrana sahip bir telefon mu kullandıklaırını düşünürler acaba?? samsung bu ekran için yaptığı tanıtımlarda hep öncekinden daha iyi olduğunu anlatarak reklamını yapmadı mı?? neden şimdi birisi kalkıpta samsungun aksine şeyler söylüyor bu panel hakkında??? Açıkcası yazılan çizilen herşeye inanmıyorum ama her okuduğunu kesin bir bilgiymiş gibi algılayan zihinleri bulandırmaktan başka birşey yapmıyorsunuz. Böylesine popüler olmuş bir haber sitesinde editörler yazdıklarına çok daha fazla dikkat etmeli diye düşünüyorum...

samsungun şu sitesine bakarsanız eğer "resmi" olarak panel ile ilgili yazılanlar haberde yazılanların tam aksi olduğunu görürsünüz ve benim için bu "sırf" birşeyler yazmış olmak için cümle kalabalığı olsun diye yazmış birinin yazısından daha fazla referans olabilecek bir kaynaktır.

samsung.com/...

Ekrem çukurca'nın yayınladığı haberlerde kendisinin bir yorumu olduğunu düşünmüyorum. Yabancı kaynaklardan çevir yayınla mantığı var.


Ayrıca samsung ekranlarında 18 ay bozulmama garantisi veriyor diye hatırlıyorum bir yerden. Zaten garanti sürecinde de bozulsa sıkıntı değil, samsung ekranlarına çok güveniyor ve önem veriyor garanti sürecinde de hemen değiştiriyor.
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Barlas 7 yıl
Neden yeni bir işletim sistemi?.. Piyasayi bulandırıyorlar sadece.
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giulianihdhx 7 yıl
Asil win 8 bir an once cikmali.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Onurcan91 7 yıl
Galaxy S2'nin şarjının çabuk bitmesi Super Amoled Plustan dolayımı??
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hakanlevent 7 yıl Onurcan91
Onurcan91

Galaxy S2'nin şarjının çabuk bitmesi Super Amoled Plustan dolayımı??

ekran, işlemci ve inceliğin dezavantajı işte burda tam olarak
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RAN7843 7 yıl
Adamlar kendi işletim sistemine aktarmayı düşünüyorlar o kadar
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X-FI 7 yıl
@saasc: pek sanmıyorum.. çözünürlükten dolayı s3 daha iyi gözükecektir.. zaten farkı anlaman cok zor.
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Krone 7 yıl
Super AMOLED Plus Plus bekliyoruz...
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ezimuse 7 yıl X-FI
X-FI

@saasc: pek sanmıyorum.. çözünürlükten dolayı s3 daha iyi gözükecektir.. zaten farkı anlaman cok zor.

Çözünürlük S3'den daha az olacak yazmıyor ki haberde. HD olduğundan bahsediliyor yani çözünürlük aynı olacaktır. Zaten daha düşük çözünürlük olursa aynısı s2 de kullanılıyor yeni bir ürün gibi sunulmaz o zaman.
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saasc 7 yıl
ee sımdı bu galaxy s3ten daha mı ıyı olacak ekranı?
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ahmet izmirli 7 yıl
bakalım tizen bize ne getirecek?
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ZZ RAT 7 yıl
alternatiflar her zaman iyidir.
Asil win 8 bir an once cikmali.
Rekabette gec kaldilar.
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