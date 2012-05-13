Tizen cihazında Samsung'un Super AMOLED HD Plus ekranı denediği iddia ediliyor

Intel ve Samsung'un ortak geliştirdiği Tizen açık kaynak mobil işletim sistemini çalıştıran ilk geliştirici cihazı, ABD'de yapılan Tizen Geliştirici Konferansı'nda ortaya çıkmıştı.





4.3 inçlik ekrana sahip bu Samsung cihazı 1.2GHz hızında ARM işlemci kullanıyordu. SamMobile sitesi cihazla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.





Projeye yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Samsung bu cihazda PenTile olmayan Super AMOLED HD Plus ekran denediği belirtiliyor. Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için Galaxy S3 modelinde kullanılmamıştı.

Bunun yerine Samsung, Tizen gibi geliştirici cihazlarında da bu ekranı denemeye karar vermiş görünüyor. Bu bakımdan Tizen platformunun enerji tüketimi konusunda önemli geliştirmeler sunacağı ihtimali de ortaya çıkıyor.





Fraser kod adını taşıyan cihaz GT-i9500 model numarasına sahip. Bu model numarası da Galaxy S3 öncesi pek çok dedikodunun kaynağını oluşturmuştu.





Tizen işletim sistemli cihazların yakın zamanda piyasada olması öngörülüyor. Ancak Samsung'un kendi final sürümünde SAMOLED HD+ ekrana yer verip vermeyeceği bilinmiyor.