Tizen cihazında Samsung'un Super AMOLED HD Plus ekranı denediği iddia ediliyor

Haber Editörü
Intel ve Samsung'un ortak geliştirdiği Tizen açık kaynak mobil işletim sistemini çalıştıran ilk geliştirici cihazı, ABD'de yapılan Tizen Geliştirici Konferansı'nda ortaya çıkmıştı.
4.3 inçlik ekrana sahip bu Samsung cihazı 1.2GHz hızında ARM işlemci kullanıyordu. SamMobile sitesi cihazla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
Projeye yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Samsung bu cihazda PenTile olmayan Super AMOLED HD Plus ekran denediği belirtiliyor. Galaxy S2 modelinde kullanılan ve tam RGB dizilimine sahip bu ekran bilindiği gibi fazla enerji harcadığı, kullanım ömrü kısa ve üretimi zor olduğu için Galaxy S3 modelinde kullanılmamıştı.
Bunun yerine Samsung, Tizen gibi geliştirici cihazlarında da bu ekranı denemeye karar vermiş görünüyor. Bu bakımdan Tizen platformunun enerji tüketimi konusunda önemli geliştirmeler sunacağı ihtimali de ortaya çıkıyor.
Fraser kod adını taşıyan cihaz GT-i9500 model numarasına sahip. Bu model numarası da Galaxy S3 öncesi pek çok dedikodunun kaynağını oluşturmuştu.
Tizen işletim sistemli cihazların yakın zamanda piyasada olması öngörülüyor. Ancak Samsung'un kendi final sürümünde SAMOLED HD+ ekrana yer verip vermeyeceği bilinmiyor.
http://www.slashgear.com/super-amoled-hd-plus-being-tested-in-tizen-device-11227822/?utm_source=feedburner Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu cümleden sonra galaxy s2 sahipleri ne düşünür acaba? daha iyi ekranlı bir telefona sahip olduklaırını mı yoksa daha çok dezavantajları olan ekrana sahip bir telefon mu kullandıklaırını düşünürler acaba?? samsung bu ekran için yaptığı tanıtımlarda hep öncekinden daha iyi olduğunu anlatarak reklamını yapmadı mı?? neden şimdi birisi kalkıpta samsungun aksine şeyler söylüyor bu panel hakkında??? Açıkcası yazılan çizilen herşeye inanmıyorum ama her okuduğunu kesin bir bilgiymiş gibi algılayan zihinleri bulandırmaktan başka birşey yapmıyorsunuz. Böylesine popüler olmuş bir haber sitesinde editörler yazdıklarına çok daha fazla dikkat etmeli diye düşünüyorum...
samsungun şu sitesine bakarsanız eğer "resmi" olarak panel ile ilgili yazılanlar haberde yazılanların tam aksi olduğunu görürsünüz ve benim için bu "sırf" birşeyler yazmış olmak için cümle kalabalığı olsun diye yazmış birinin yazısından daha fazla referans olabilecek bir kaynaktır.
samsung.com/...