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Tizen işletim sistemi bu kez akıllı televizyonlara geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen işletim sistemi bu kez akıllı televizyonlara geliyor

Samsung'un mobil cihazlara yönelik olarak geliştirmeye başladığı Tizen işletim sistemi halen herhangi bir akıllı telefonda kendisine yer bulamadı ancak farklı sektörlere ilk adımlarını atmaya başladı.

Gear serisi giyilebilir cihazlarını Tizen işletim sistemi ile pazarlamaya başlayan Samsung, şimdi de akıllı televizyonlarını Tizen platformu ile donatacak. LG'nin webOS işletim sistemli akıllı televizyonlarına bir cevap niteliği taşıyacak yeni televizyonlar için bir yazılım geliştirme aracı da gelecek ay itibariyle kullanıma sunulacak.

Tizen'in ilk beta sürümü içerisinde el hareketleri ve sese duyarlı komutlar, çoklu ekran desteği, mobil ve giyilebilir cihazlara bağlantı imkanı gibi özellikler yer alıyor. Geliştiriciler beta sürümü ile Tizen akıllı televizyonların neler vaad ettiğini ilk elden görebilecek.

Samsung'un ilk Tizen televizyonlarını ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak Tizen akıllı telefonlarının yaşadığı gecikmeler nedeniyle Samsung'un yeni televizyonlarında aceleci olmak istemediği belirtiliyor.  

http://thenextweb.com/asia/2014/06/01/samsung-confirms-plans-for-tizen-based-smart-tvs-will-release-sdk-to-developers-in-july/?utm_source=social&utm_medium=feed&utm_campaign=profeed Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 5 yıl en beğenilen
Yorum yapmadan, çamur atmadan, şirketlere atıfta bulunmadan önce Tizen OS nedir? Kim tarafından geliştiriliyor? Hangi firmalar destek veriyor? Hangi platformlarda kullanılmak üzere geliştirilmesi hedef alındı bir araştırsaydınız? Teknoloji forumuna yakışmayacak yorumlar, teknoloji forumuna yakışmayacak üyeler..
Yorum yapmadan, çamur atmadan, şirketlere atıfta bulunmadan önce Tizen OS nedir? Kim tarafından geliştiriliyor? Hangi firmalar destek veriyor? Hangi platfor...
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chatirdek 5 yıl Brky
Brky

adamlar sadece başka bir firmaya cevap olsun diye os çıkarıyor, tam bir samsung zihniyeti. yani kaliteli olması önemli değil, gözdağı versin yeterli.

Lg'nin Webos'u çıkmadan önce Samsung'un Tizen işletim sistemini Tv,buzdolabı,saat, fotoğraf makinası... Vs gibi birçok ürününde kullanacağı haberi zaten verilmişti.Yani WebOs'la Tizen'in bir alakası yok.Bir şeyleri eleştirirken teknolojiyi de iyi takip etmek gerektigini düşünüyorum.
Brkyadamlar sadece başka bir firmaya cevap olsun diye os çıkarıyor, tam bir samsung zihniyeti. yani kaliteli olması önemli değil, gözdağ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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i3e 5 yıl
tizenli telefon tanıtıldı. bakalım dh nezaman yayımlayacak.
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DH Misafiri 5 yıl
samsung'un halihazırda sattığı televizyonlarda ne yüklü bilmiyorum ama orta segment televizyonlar iğrenç derecede yavaş çalışıyor. madem o donanım kaldırmıyor smart tv özelliğini üst segment tvlere sağlam işlemcisi olan tvlere koy kardeşim! ne saçma bir pazarlama stratejisidir aldığıma bin pişman oldum. bir b*ka yaradığıda yok ayrıca! umarım şu tizen dalgasını eski sattıkları televizyonlara da portlarlar da güncelleyip yükleriz.. size tavsiyem orta segment smart tv almayın arkadaşım çok pişman olursunuz.
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starmaster 5 yıl
TV ve saat e gelmesinin sebebi daha risksiz olması. TV de kullanılacak uygulamalar bellidir.
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shadowtr 5 yıl
Android, Google tarafından güncellendikçe bunlarda baskı oluşuyor. Kendi platformlarını uygularlarsa böyle bir baskı olmayacak.
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The Times 5 yıl
webOS diğer LG tvlere gelir mi?
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mgokhanozen 5 yıl
Samsung'un hak etmeden yaptığı piyasa artık sona doğru geliyor. Apple, LG ve Sony biletini kesecek yakında.
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modifci 5 yıl
Baktılar telefonda tutmayacak
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Golden Gate 5 yıl
Gene Samsung , gene çalıntı fikirler .

Hırsızlıktan açılan davaların haddi hesabı yok .
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Mixmaster 5 yıl
Lg webos,samsung tizen,güzel adımlar görüyoruz ancak çok riskli hareketler ve sorumluluklar alınıyor philips androidi tercih etmekle işini garantiye aldı bence ekmeğin kaymağını philips yicek gibi...
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Brky 5 yıl
adamlar sadece başka bir firmaya cevap olsun diye os çıkarıyor, tam bir samsung zihniyeti. yani kaliteli olması önemli değil, gözdağı versin yeterli.
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chatirdek 5 yıl Brky
Brky

adamlar sadece başka bir firmaya cevap olsun diye os çıkarıyor, tam bir samsung zihniyeti. yani kaliteli olması önemli değil, gözdağı versin yeterli.

Lg'nin Webos'u çıkmadan önce Samsung'un Tizen işletim sistemini Tv,buzdolabı,saat, fotoğraf makinası... Vs gibi birçok ürününde kullanacağı haberi zaten verilmişti.Yani WebOs'la Tizen'in bir alakası yok.Bir şeyleri eleştirirken teknolojiyi de iyi takip etmek gerektigini düşünüyorum.
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mehmedaltair 5 yıl
Sıkıyorsa telefona gelsin diyeceğim de adamlar boşuna ölü yatırım yapmaz
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Illustrious. 5 yıl
Bu konuda Samsung'u tebrik ediyorum, yazılım da bu tür atılımlar firmalar için önemli.
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FreeRun 5 yıl
webOS alır.
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