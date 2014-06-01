Tizen işletim sistemi bu kez akıllı televizyonlara geliyor





Samsung'un mobil cihazlara yönelik olarak geliştirmeye başladığı Tizen işletim sistemi halen herhangi bir akıllı telefonda kendisine yer bulamadı ancak farklı sektörlere ilk adımlarını atmaya başladı.





Gear serisi giyilebilir cihazlarını Tizen işletim sistemi ile pazarlamaya başlayan Samsung, şimdi de akıllı televizyonlarını Tizen platformu ile donatacak. LG'nin webOS işletim sistemli akıllı televizyonlarına bir cevap niteliği taşıyacak yeni televizyonlar için bir yazılım geliştirme aracı da gelecek ay itibariyle kullanıma sunulacak.





Tizen'in ilk beta sürümü içerisinde el hareketleri ve sese duyarlı komutlar, çoklu ekran desteği, mobil ve giyilebilir cihazlara bağlantı imkanı gibi özellikler yer alıyor. Geliştiriciler beta sürümü ile Tizen akıllı televizyonların neler vaad ettiğini ilk elden görebilecek.





Samsung'un ilk Tizen televizyonlarını ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak Tizen akıllı telefonlarının yaşadığı gecikmeler nedeniyle Samsung'un yeni televizyonlarında aceleci olmak istemediği belirtiliyor.

http://thenextweb.com/asia/2014/06/01/samsung-confirms-plans-for-tizen-based-smart-tvs-will-release-sdk-to-developers-in-july/?utm_source=social&utm_medium=feed&utm_campaign=profeed