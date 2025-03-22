TCL, yeni Q6C TV serisiyle büyük ekran ve yüksek teknolojiyi buluşturuyor

TCL, 2025 yılı için Avrupa pazarına sunduğu yeni Q6C QD-Mini LED televizyon serisiyle özellikle oyun ve sinema severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. 55 inçten 98 inçe kadar uzanan beş farklı ekran boyutuyla gelen seri, 860 dolardan başlayıp 3.300 dolara kadar çıkan fiyat aralığıyla raflardaki yerini aldı.

Serinin merkezinde, yüksek kontrast sağlayan mat HVA panel ve 144 Hz’lik yerel yenileme hızı bulunuyor. 98 inçlik dev modelde ise tam 512 bölgesel karartma alanı yer alıyor. Bu sayede hem karanlık sahnelerde daha net bir görüntü elde ediliyor hem de HDR performansı ciddi anlamda artıyor. Dolby Vision IQ desteğiyle, ortam ışığına göre otomatik görüntü optimizasyonu yapılabiliyor. QD-Mini LED teknolojisinin sunduğu yüzde 98 DCI-P3 renk kapsama oranı ise renklerin canlılığını ve doğruluğunu artırıyor.

Oyun odaklı kullanıcılar için hazırlanan Game Master modu, 288 Hz’ye kadar çıkan hareket interpolasyonu, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1 bağlantı noktaları, VRR ve düşük gecikme modu gibi özelliklerle donatılmış. Bu da özellikle hızlı tepki gerektiren oyunlarda fark yaratan bir performans anlamına geliyor. Tüm bunlara ek olarak Google TV arayüzü sayesinde Netflix, Disney+ ve bulut tabanlı oyun servislerine doğrudan erişim mümkün.

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Ses tarafında da iddiasını sürdüren TCL, televizyonun içine entegre Onkyo imzalı 2.1 kanallı bir sistem yerleştirmiş. Dolby Atmos desteği sayesinde ses sadece güçlü değil, aynı zamanda çevresel bir derinlik de sunuyor.

Q6C serisinin yanında tanıtılan bir diğer dikkat çekici model ise QM7K oldu. Daha gelişmiş bir Mini LED çözüm olan bu seride, 2.800 karartma bölgesi, 3.000 nit parlaklık ve 288 Hz’lik değişken yenileme hızı gibi güçlü teknik özellikler öne çıkıyor. TCL’nin Halo Control adını verdiği ışık kontrol sistemi de yeni nesilde daha etkili hale getirilmiş.

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TCL Q6C TV serisi satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı