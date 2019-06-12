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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tom Clancy's Elite Squad mobil için duyuruldu

Tom Clancy markasının Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six ve The Division gibi yapımlarının karakterleri Tom Clancy's Elite Squad mobil oyununda bir araya geliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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PC ve konsol dünyası için E3 2019 oyun fuarında önemli duyuruları olan Ubisoft mobil dünyayı da es geçmedi. Tom Clancy's Elite Squad oyunu mobil için hazırlanmış askeri bir RPG yapımı olarak dikkat çekiyor.

Tom Clancy's Elite Squad neler sunuyor?

Tom Clancy's Elite Squad oyunu Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six ve The Division gibi yapımları bir araya getiriyor. Oyuncular bu yapımlardaki karakterlerden bir saldırı timi kurarak gerçek zamanlı diğer oyuncularla taktik savaşlar yapıyor.

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Takımlar 5 kişilik ve bir senaryo modu da sunulmuş. Ayrıca Klan Savaşlarında diğer oyuncularla birleşerek dev mücadeleler de yapılabiliyor. Bu esnada karakterler kendilerini sürekli geliştirmek zorunda.

Yakın zamanda markanın hayranları oyun için ön kayıt yaptırabilecekler. Ön kayıt yaptıranlara Ghost Recon Breakpoint'ten hatırlayacağımız Cole D. Walker karakteri hediye edilecek. Oyunun ücretsiz olacağı belirtiliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Ubisoft-Tom-Clancy-Elite-Squad-mobile-game_id116727 Yorum Yaz
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