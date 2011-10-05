Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TomTom harita veritabanına toplam 400,000km'lik yeni yollar ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
1
6
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uydular vasıtasıyla güzergah bulmak amacıyla insanlığın kullanımına sunulan taşınabilir navigasyon sistemleri, akıllı telefonların etkili navigasyon çözümleri karşısında pazar payını kaybetmemek adına sürekli bir gelişim içinde bulunuyor. Navigasyon servislerinin güncel yol bilgileri sunması tüketici açısından da önemli.

Kapsama alanına çok önem veren firmalardan TomTom bu bağlamda veritabanına 400 000km'lik yeni yollar ekledi. Bu eklentiyle veritabanındaki toplam yol uzunluğu 104 farklı ülkede 35.2 milyon kilometreye ulaştı. Dünya çapında ise 3.4 milyar insanı kapsayan bir navigasyon hizmeti sunulmaya başlandı.

Batı Avrupa bölgesine 2012 Londra Olimpiyat Oyunları münasebetiyle 70000km yeni yol eklendi. Bu bölge haritasına ayrıca daha çevreci sürüş tecrübesini desteklemek amacıyla düşük egzoz oranı olan güzergahlar da eklendi.

Rusya, Polonya ve Türkiye haritaları da toplam 36000km'lik güncellemeye kavuştu.

400 000km'lik yol eklentisinin içerisinde 600 000 adet ilgi noktası - POI'ler bulunuyor. Özel şerit bilgileri ve arka yol gösterimi yeni fonksiyonlar arasında. Ayrıca ABD ve Kanada için de postayla ilgili bilgiler güncellendi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Bunun haritası ne oluyor? Navking ile route66 geliyor mesela.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hada 8 yıl
Teleatlas haritası. Tomtom Avrupanın bir numarası dünyanın büyüklerinden. Ürün kalitesi, yazılım desteği çok iyi. Kasaları aynı olup farklı markalar basılmış adi ürünlere para vermeyin. Tavsiye ederim. Ben İstanbul'da sorunsuz ve memnun şekilde kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 8 yıl
Piranhayı tek geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemal1414 8 yıl
sayılar toplam verilmiş , ne kadar yol ve poi Türkiye haritasına eklendi acaba bir bilgi varmı

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 8 yıl
TomTom'u 1 kere deneme fırsatım oldu. Gayet güzel bir program. Menüde de zorluk çıkartmıyor. Türkiye'ye destek vermeleri güzel. 36bin km umarım kayda değer bir iyileştirmedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! 8 yıl iPhone 4S hakkında tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim