TomTom harita veritabanına toplam 400,000km'lik yeni yollar ekledi

Uydular vasıtasıyla güzergah bulmak amacıyla insanlığın kullanımına sunulan taşınabilir navigasyon sistemleri, akıllı telefonların etkili navigasyon çözümleri karşısında pazar payını kaybetmemek adına sürekli bir gelişim içinde bulunuyor. Navigasyon servislerinin güncel yol bilgileri sunması tüketici açısından da önemli.





Kapsama alanına çok önem veren firmalardan TomTom bu bağlamda veritabanına 400 000km'lik yeni yollar ekledi. Bu eklentiyle veritabanındaki toplam yol uzunluğu 104 farklı ülkede 35.2 milyon kilometreye ulaştı. Dünya çapında ise 3.4 milyar insanı kapsayan bir navigasyon hizmeti sunulmaya başlandı.





Batı Avrupa bölgesine 2012 Londra Olimpiyat Oyunları münasebetiyle 70000km yeni yol eklendi. Bu bölge haritasına ayrıca daha çevreci sürüş tecrübesini desteklemek amacıyla düşük egzoz oranı olan güzergahlar da eklendi.





Rusya, Polonya ve Türkiye haritaları da toplam 36000km'lik güncellemeye kavuştu.





400 000km'lik yol eklentisinin içerisinde 600 000 adet ilgi noktası - POI'ler bulunuyor. Özel şerit bilgileri ve arka yol gösterimi yeni fonksiyonlar arasında. Ayrıca ABD ve Kanada için de postayla ilgili bilgiler güncellendi.