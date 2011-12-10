TomTom yeniden yapılanma gereği işgücünün yüzde 10'unu kesiyor

İlk yaygın kullanıma kişisel navigasyon cihazları formatında başlayan uydu takip sistemleri, sonrasında araç içi sistemlerde kendisine yer buldu. Navigasyon sistemleri en yaygın kullanım şeklini ise akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen donanım ve yazılımlarla elde etti.





3 boyutlu binalar, bina içi krokiler, GPS, Galileo ve Glonass teknolojilerine destek, mobil cihazları navigasyon konusunda oldukça ön plana çıkardı. Ancak bu gelişme kişisel navigasyon cihazı üreticilerini zora soktu. Bunlardan birisi de TomTom.





Navigasyon konusunda en başarılı firmalardan olan Hollandalı TomTom, yeniden yapılanma süreci kapsamında işgücünün yüzde 10'unu kesme kararı aldı. Firmanın yeniden yapılanma süreci kapsamında kişisel navigasyon cihazı üretiminden tamamen çekilmesi söz konusu. Daha önce yıllık işletim karında 50 milyon avro kesinti kararı alan TomTom, devamında işçi çıkarma sürecine girdi.





Kişisel navigasyon cihazları pazarından çıkmayı planlayan firma bunun yerine araç içi sistemler ve filo takip programları gibi konularda uzmanlaşmayı istiyor.