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TomTom yeniden yapılanma gereği işgücünün yüzde 10'unu kesiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk yaygın kullanıma kişisel navigasyon cihazları formatında başlayan uydu takip sistemleri, sonrasında araç içi sistemlerde kendisine yer buldu. Navigasyon sistemleri en yaygın kullanım şeklini ise akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen donanım ve yazılımlarla elde etti. 

3 boyutlu binalar, bina içi krokiler, GPS, Galileo ve Glonass teknolojilerine destek, mobil cihazları navigasyon konusunda oldukça ön plana çıkardı. Ancak bu gelişme kişisel navigasyon cihazı üreticilerini zora soktu. Bunlardan birisi de TomTom. 

Navigasyon konusunda en başarılı firmalardan olan  Hollandalı TomTom, yeniden yapılanma süreci kapsamında işgücünün yüzde 10'unu kesme kararı aldı. Firmanın yeniden yapılanma süreci kapsamında kişisel navigasyon cihazı üretiminden tamamen çekilmesi söz konusu. Daha önce yıllık işletim karında 50 milyon avro kesinti kararı alan TomTom, devamında işçi çıkarma sürecine girdi. 

Kişisel navigasyon cihazları pazarından çıkmayı planlayan firma bunun yerine araç içi sistemler ve filo takip programları gibi konularda uzmanlaşmayı istiyor. 


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octaduce888 7 yıl
Örnek; Türkiye'de çıkan son Tofaş ve Renault modeller; Avrupadan bahsetmiyorum bile
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Besiktask34 7 yıl
kaymağı yediniz tabi , altı başkalarına köpek maması
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DD252Admin 7 yıl
Yalnız; orada Otomotiv Sektör satışlarıyla ilişkilendirmiş; yanıltıcı olmasın sakın...
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akucukpehlivan 7 yıl ekrem71
ekrem71






 


İlk yaygın kullanıma kişisel navigasyon cihazları formatında başlayan uydu takip sistemleri, sonrasında araç içi sistemlerde kendisine yer buldu. Navigasyon sistemleri en yaygın kullanım şeklini ise akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen donanım ve yazılımlarla elde etti. 



3 boyutlu binalar, bina içi krokiler, GPS, Galileo ve Glonass teknolojilerine destek, mobil cihazları navigasyon konusunda oldukça ön plana çıkardı. Ancak bu gelişme kişisel navigasyon cihazı üreticilerini zora soktu. Bunlardan birisi de TomTom. 



Navigasyon konusunda en başarılı firmalardan olan  Hollandalı TomTom, yeniden yapılanma süreci kapsamında işgücünün yüzde 10'unu kesme kararı aldı. Firmanın yeniden yapılanma süreci kapsamında kişisel navigasyon cihazı üretiminden tamamen çekilmesi söz konusu. Daha önce yıllık işletim karında 50 milyon avro kesinti kararı alan TomTom, devamında işçi çıkarma sürecine girdi. 



Kişisel navigasyon cihazları pazarından çıkmayı planlayan firma bunun yerine araç içi sistemler ve filo takip programları gibi konularda uzmanlaşmayı istiyor. 




 

 


Selamlar Ekrem71

haberin orijinali ile ilgili bir link vb. var mi??

kolay gelsin

alim k.
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baudrate 7 yıl
Alim bey ,

haber buradaymış :

businessweek.com/...

ayrıca nokia da işgucu kesintisine gidiyor , bunun anlamı herhalde navteq de kesecek

huffingtonpost.com/...

sanırım size daha az rakip kalacak Türkiyede
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Batuist 7 yıl
işgücünün yüzde 10unu kesmek nasıl bir tabirdir?? Cani mi, kasap mı bu insanlar?? kim kimi kesiyor? bu nasıl bir Türkçe :)))
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S 7 yıl Batuist
Batuist

işgücünün yüzde 10unu kesmek nasıl bir tabirdir?? Cani mi, kasap mı bu insanlar?? kim kimi kesiyor? bu nasıl bir Türkçe :)))

Eğer kendin Türkçe'den çok anlasaydın, yan anlam olarak kullanıldığını anlaya bilirdin.
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