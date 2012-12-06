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TomTom'un Android uygulaması güncellenerek, daha fazla cihaz için optimize edildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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TomTom, Android platformu için geliştirdiği navigasyon uygulamasını Samsung Galaxy S III, LG Nexus 4 ve HTC One X gibi yeni cihazlar için güncelleyerek, 200'ü aşkın Android cihazı desteklemeye başladı.

Güncellemeyle birlikte piyasadaki güncel Android cihazlar içinde optimize edilen uygulama bunun yanı sıra, bir takım yenilikleri de beraberinde getiriyor. Haritaları artık SD kart üzerinde saklayabilen uygulamanın indirme yöneticisinde de iyileştirmelerin yapıldığı belirtiyor. Araç kullanırken, kullanıcıyı bilgilendiren Driving View modunda da geliştirmeye giden TomTom, söz konusu moddaki bilgilendirme yazılarının daha açık ve okunması kolay hale getirdi. Ayrıca, adres bulma işleminin daha kolay ve güvenilir bir hale gelmesi için uygulamaya daha esnek bir posta kodu girişinin eklendiğini de belirtelim.

Ücretsiz olarak sunulan yeni güncellemesiyle birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan TomTom Turkey navigasyon uygulamasına Google Play üzerinden 45.37$ karşılığında sahip olabilirsiniz.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.turkey&hl=tr Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl
İlk ciktigi zaman 1 kere kullandim denemek icin ,İstanbul Forum un kapisina goturecegine yakininda bi kopru uzerine goturdu hemen sildim sygic ve ndrive a devam dedim..
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3dfx 6 yıl
Google ve androidi, birçok sektör ve markayı tarihe gömdü.
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aswerth 6 yıl
Google Maps ücretsizken buna para vermek çok saçma geliyor bana... Google Maps ile kıyaslayınca "ooo hadi yaa" dedirtecek ne gibi bi özelliği var ki?
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mehmednaim 6 yıl
Satın alan varsa bu paraya değer mi acaba? Gerçekten gereksiz pahalı gibi geliyor bana, telefonumu aldığımda üzerinde gelen iGO yazılımı gözümde daha bir kıymetlendi bunun fiyatını görünce.
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