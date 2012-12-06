TomTom'un Android uygulaması güncellenerek, daha fazla cihaz için optimize edildi

TomTom, Android platformu için geliştirdiği navigasyon uygulamasını Samsung Galaxy S III, LG Nexus 4 ve HTC One X gibi yeni cihazlar için güncelleyerek, 200'ü aşkın Android cihazı desteklemeye başladı.





Güncellemeyle birlikte piyasadaki güncel Android cihazlar içinde optimize edilen uygulama bunun yanı sıra, bir takım yenilikleri de beraberinde getiriyor. Haritaları artık SD kart üzerinde saklayabilen uygulamanın indirme yöneticisinde de iyileştirmelerin yapıldığı belirtiyor. Araç kullanırken, kullanıcıyı bilgilendiren Driving View modunda da geliştirmeye giden TomTom, söz konusu moddaki bilgilendirme yazılarının daha açık ve okunması kolay hale getirdi. Ayrıca, adres bulma işleminin daha kolay ve güvenilir bir hale gelmesi için uygulamaya daha esnek bir posta kodu girişinin eklendiğini de belirtelim.





Ücretsiz olarak sunulan yeni güncellemesiyle birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan TomTom Turkey navigasyon uygulamasına Google Play üzerinden 45.37$ karşılığında sahip olabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.turkey&hl=tr