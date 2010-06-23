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Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...

Bu haberimizde, iPhone 4'ün iç yapısına yakında bakıyoruz...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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97
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Ön siparişe çıktığı ilk gün 600,000 adet satan ve operatörlerin 3Gs'e göre 10 kat daha ilgi var dediği iPhone 4, yarın Amerika, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere'de satışa sunuluyor. Fakat bazı şanslı kullanıcıları iPhone 4'lerine dün itibariyle kavuştular. iFixit ekibi de bu şanslı kullanıcılar arasında yer alıyor. Her yeni üründe olduğu gibi iPhone 4 ellerine geçer geçmez tornavidalarına sarılan ekip, iPhone 4'ü masaya yatırdı ve bileşenlerine ayırdılar. Bu haberimizde de iFixit'in ayırma işlemini sizlere görsel ağırlıklı olarak aktaracağız ve iPhone 4'e daha yakından tanıyacağız...

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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iPhone 4'ün ön ve arka yüzeyi hızlı trenlerde ve helikopterlerde kullanılan dayanımı yüksek Alüminosilikat camdan meydana geliyor. Yüksek dayanımıyla bilinen bu cam türü, plastiğe göre 30 kat dayanıklılık gösteriyor. Ancak internette yaptığımız araştırma da bu camın mekanik değerlerini bulamadığımız için diğer malzemeler ile kıyaslama yapamıyoruz.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Yeni iPhone'daki bir diğer yenilikse paslanmaz çelikten elde edilen ve telefonda anten görevi gören metal çerçeve.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

iPhone 4'de potansiyeli 3.7V olan ve 1420mAh'lik elektrik yükü depolayabilen Lityum polimer pil kullanılmış. iPhone 3Gs'deyse 3,7V potansiyelinde 1219mAh'lik lityum polimer pil kullanılmıştı. Yani yeni iPhone, üzerinde yaklaşık %17 daha fazla elektriksel yük depoluyor. Ayrıca iPhone 4'de pilin çıkartılması da kolaylaştırılmış.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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iPhone 4'ün elektromanyetik ara yüzey koruyucusu

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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4 vida söküldükten sonra elektromanyetik ara yüzey koruyucusunun altında birçok önemli birleştirici yer alıyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Telefonun sağ üst köşesindeyse, titreşim motoru konumlandırılmış.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

Karşınızda telefonunuzun titreşmesini sağlayan "küçük" motor...

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Sırada kamerayı ayırma işlemi var. iPhone 3Gs'e göre en büyük yeniliklerinden olan 5 Megapiksellik kamera ile iPhone 4, 30 kare/s hızında 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Anten/hoparlör (antenna/speaker) bölümü

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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iPhone 4'ün Logic Board'u (Mac kullanıcılarının deyimiyle Logic Board, PC kullanıcılarının deyimiyle Anakart) telefondan ayrılıyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Logic Board'un arka yüzeyi

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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UMTS, GSM, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth anteni görevi de gören paslanmaz çelik bant ile çevrelenmiş olan iPhone 4'ün ana kasası

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Ve karşınızda Logic Board... Karta göz attığımızda gözümüze ilk çarpan hiç şüphesiz Apple'ın A4 işlemcisi. Ekip, Apple'ın iPhone 4'de, iPad'de olduğu gibi, 1GHz'lik (eğer Apple, daha düşük frekansta sınırlamadıysa) ARM Cortex A8 mimarisini temel alan A4 işlemcisi kullandığını belirtiyor. Unutmadan iPhone 4'ün 512MB'lık belleğe sahip olduğunu yineliyelim. A4'ün hemen sol üst tarafındaysa karşımıza 3 eksenli jiroskop sensörü karşımıza çıkıyor. AGD1 isimli bu sensörün ST-Micro üretimi olduğunu düşünen iFixit ekibi sensörün ticari olarak ilk Apple'ın kullanmış olabileceğini belirtiyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Logic Board'un yukarıdaki görselde gördüğünüz bölümünde yer alan yongalar;

  • Skyworks SKY77542 Tx-Rx iPAC- FEM yoongası (Çift Bant GSM/GPRS: 880-915 MHz ve 1710-1785 MHz bantları için)
  • Skyworks SKY77541 GSM/GRPS Front End Modülü
  • STMicro STM33DH 3 eksenli ivme ölçeri
  • TriQuint TQM676091
Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Logic Board'un yukarıda gördüğünüz arka bölümünde yer alan bileşenler;

  • Samsung K9PFG08 depolama birimi
  • Aynısına iPad'de de rastladığımız Apple marka Cirrus Logic 338S0589 ses kodeği
  • Bir önceki nesile göre daha yüksek performans gösteren AKM8975 manyetik sensörü
  • Texas Instruments 343S0499 Dokunmatik Ekran Kontrolörü
  • 36MY1EE Numonyx NOR ve mobil DDR
Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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iPhone 4'ün Wi-Fi, GPS, Bluetooth yongalarının üçü de Broadcom imzası taşıyor ve Logic Board'un ön yüzeyinde yer alan elektromanyetik ara yüzeylerin altında konumlandırılmış. Yukarıdaki görselde 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR ve FM Alıcı özelliklerine sahip BCM4329FKUBG isimli yongası görülüyor. Hemen aşağıdaki görseldeyse Broadcom'un BCM4750IUB8 isimli tek yongalı GPS alıcısı görülüyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

Nexus One'da olduğu gibi görüşme esnasında istenmeyen sesleri engellemeye yardımcı olan 2.mikrofon

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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FaceTime üzerinden görüntülü görüşmede kullanılacak olan VGA çözünürlüğünde internet kamerası

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Ön yüzey rahat birşekilde kasadan ayrılıyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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iFixit'in Corning'in Gorilla Glass'ı olduğunu söylediği alüminosilikat ile güçlendirilen cam yüzeuy haberin başında da söylediğimiz gibi plastiğe göre 20 kat daha gevrek, 30 kat daha dayanaklı.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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LED aydınlatma

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Telefonda LCD panel, camla ve sayısallaştırıcıyla sımsıkı yapıştırılmış. Bu da ön camda meydana gelebilecek hasardan dolayı zorunlu değişikliğin LCD panel ve sayısallaştırıcının da değiştirilmesi anlamına geliyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
Tam Boyutta Gör

iFixit, Elektronik anahtarın fiziksel home tuşuna süpriz şekilde bağlandığını belirtiyor.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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30 pinli dock bağlantısı

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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iPhone 4'ün hemen altında yer alan ana mikrofon. Yinelemek gerekirse; telefonun ana miktrofonu kullanıcının sesini, en üst bölümünde yer alan 2.mikrofon ise arkadan gelen sesleri algılayacak. Sonuçta yapılacak analiz ile arka sesler olabildiğince minimuma indirilip, daha temiz sesli görüşmeler yapılması sağlanacak.

Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...
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Sonunda... Karşınızda bütün parçalarıyla iPhone 4....


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webdh 5 yıl
Vay bee bir döneme damgasını vurmuş , heryerde yok satan İp4 şimdi çöp oldu. TEknoloji böyle herzaman , aklımızı çelecek başka modeller çıkıyor.
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Hi Guy 5 yıl
Heee çok sağlammış gördük 4.ayda soyulmaya başladı paslanmaz çelik çerçeve
Helikopter camımı varmış bunda 35 cm'den beton zemine düştü tuzla buz oldu yemişin sağlamını 3sene kullandım ben bu teli hâlâda 2.telefon olarak kullanıyorum 6.aydan sonra kılıf taktım bir dahada asla çıkarmadım
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DH Misafiri 5 yıl
o telefın her turlu toplanır :)
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DH Misafiri 8 yıl
ya bunlar bu telefona niye bu kadar fazla fiyatlandırma yapıolar amerıkada 399 dolar türkıyede geçir geçirebildigin kadar eğer amerıkayla aynı fıyata satsalar burda bu teli dunyada kırmadıkları satış rekorlarını burda kırarlar buna hiç kafaları basmıyo. Yazık güzel ülkemin güzel vatandaşına yazıkkkk
1 Yanıt Yanıtla
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KütahyanınPınarları 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu üyelik adının "DH Hayaleti" olarak değiştirilmesini talep ediyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
Elmayı Isıran Bir daha Vazgeçemiyor bu taddan
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DH Misafiri 9 yıl
İ-phone mu? ne İ-phonu İ-phone ne arar laa Bende......
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Tanarri 9 yıl
geri topladınızmı topladıysanız parça artımı? artmadıysa iyi bi usta değilsiniz ustanın iyisi parça arttırmış derler ya xD
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memanet 9 yıl
valla adamlar board üzerindeki koruyucu metalleri sökerken çipleri biraz hırpalamışlar toplasalarda çalışacağı meçhul gibime geldi çünki bende daha önce telefon söktüm ve bu kartlar çok hassas oluyor saç telinden daha ince yollar var üzerinde ve bga çip modülleri var hafif esnediği zaman çiplerin altında bulunan lehimden olan ayaklar çatlıyo ve problem çıkarıyo bende bayağı bi telefon mefta etmiştim :) adamlar inceleme uğruna o kadar pahalı telefonu tarumar etmişler dağatmışlar valla helal
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brkkyk 9 yıl
Üzerinde bulunan entegre çipset sayısına bakılarak yorum yapılmış, gerçekten çok komiksiniz. Ayrıca asıl para donanımda değil yazılımda..
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ogkasa 9 yıl
3 5 parçaya bu kadar para verilirmi diye boş boş yorum yapmayın. O zaman siz alın bu parçalarıda siz yapın kolaysa. Adamlar bunu tasarlamak için o kadar çalışıyor. O kadar zeka isteyen bir işlem bunlar. Asıl bu kadarcık parçayla bu kadar işlem yapabilen bir cihaz olduğu için pahalı. Daha büyük olsaydı eminim daha ucuz olurdu.
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