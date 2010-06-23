Tornavida ile iPhone 4'ün buluşması; karşınızda iPhone 4'ün iç yapısı...

Ön siparişe çıktığı ilk gün 600,000 adet satan ve operatörlerin 3Gs'e göre 10 kat daha ilgi var dediği iPhone 4, yarın Amerika, Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere'de satışa sunuluyor. Fakat bazı şanslı kullanıcıları iPhone 4'lerine dün itibariyle kavuştular. iFixit ekibi de bu şanslı kullanıcılar arasında yer alıyor. Her yeni üründe olduğu gibi iPhone 4 ellerine geçer geçmez tornavidalarına sarılan ekip, iPhone 4'ü masaya yatırdı ve bileşenlerine ayırdılar. Bu haberimizde de iFixit'in ayırma işlemini sizlere görsel ağırlıklı olarak aktaracağız ve iPhone 4'e daha yakından tanıyacağız...

iPhone 4'ün ön ve arka yüzeyi hızlı trenlerde ve helikopterlerde kullanılan dayanımı yüksek Alüminosilikat camdan meydana geliyor. Yüksek dayanımıyla bilinen bu cam türü, plastiğe göre 30 kat dayanıklılık gösteriyor. Ancak internette yaptığımız araştırma da bu camın mekanik değerlerini bulamadığımız için diğer malzemeler ile kıyaslama yapamıyoruz.

Yeni iPhone'daki bir diğer yenilikse paslanmaz çelikten elde edilen ve telefonda anten görevi gören metal çerçeve.

iPhone 4'de potansiyeli 3.7V olan ve 1420mAh'lik elektrik yükü depolayabilen Lityum polimer pil kullanılmış. iPhone 3Gs'deyse 3,7V potansiyelinde 1219mAh'lik lityum polimer pil kullanılmıştı. Yani yeni iPhone, üzerinde yaklaşık %17 daha fazla elektriksel yük depoluyor. Ayrıca iPhone 4'de pilin çıkartılması da kolaylaştırılmış.

iPhone 4'ün elektromanyetik ara yüzey koruyucusu

4 vida söküldükten sonra elektromanyetik ara yüzey koruyucusunun altında birçok önemli birleştirici yer alıyor.

Telefonun sağ üst köşesindeyse, titreşim motoru konumlandırılmış.

Karşınızda telefonunuzun titreşmesini sağlayan "küçük" motor...

Sırada kamerayı ayırma işlemi var. iPhone 3Gs'e göre en büyük yeniliklerinden olan 5 Megapiksellik kamera ile iPhone 4, 30 kare/s hızında 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Anten/hoparlör (antenna/speaker) bölümü

iPhone 4'ün Logic Board'u (Mac kullanıcılarının deyimiyle Logic Board, PC kullanıcılarının deyimiyle Anakart) telefondan ayrılıyor.

Logic Board'un arka yüzeyi

UMTS, GSM, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth anteni görevi de gören paslanmaz çelik bant ile çevrelenmiş olan iPhone 4'ün ana kasası

Ve karşınızda Logic Board... Karta göz attığımızda gözümüze ilk çarpan hiç şüphesiz Apple'ın A4 işlemcisi. Ekip, Apple'ın iPhone 4'de, iPad'de olduğu gibi, 1GHz'lik (eğer Apple, daha düşük frekansta sınırlamadıysa) ARM Cortex A8 mimarisini temel alan A4 işlemcisi kullandığını belirtiyor. Unutmadan iPhone 4'ün 512MB'lık belleğe sahip olduğunu yineliyelim. A4'ün hemen sol üst tarafındaysa karşımıza 3 eksenli jiroskop sensörü karşımıza çıkıyor. AGD1 isimli bu sensörün ST-Micro üretimi olduğunu düşünen iFixit ekibi sensörün ticari olarak ilk Apple'ın kullanmış olabileceğini belirtiyor.

Logic Board'un yukarıdaki görselde gördüğünüz bölümünde yer alan yongalar;

Skyworks SKY77542 Tx-Rx iPAC- FEM yoongası (Çift Bant GSM/GPRS: 880-915 MHz ve 1710-1785 MHz bantları için)

Skyworks SKY77541 GSM/GRPS Front End Modülü

STMicro STM33DH 3 eksenli ivme ölçeri

TriQuint TQM676091

Logic Board'un yukarıda gördüğünüz arka bölümünde yer alan bileşenler;

Samsung K9PFG08 depolama birimi

Aynısına iPad'de de rastladığımız Apple marka Cirrus Logic 338S0589 ses kodeği

Bir önceki nesile göre daha yüksek performans gösteren AKM8975 manyetik sensörü

Texas Instruments 343S0499 Dokunmatik Ekran Kontrolörü

36MY1EE Numonyx NOR ve mobil DDR

iPhone 4'ün Wi-Fi, GPS, Bluetooth yongalarının üçü de Broadcom imzası taşıyor ve Logic Board'un ön yüzeyinde yer alan elektromanyetik ara yüzeylerin altında konumlandırılmış. Yukarıdaki görselde 802.11n, Bluetooth 2.1+EDR ve FM Alıcı özelliklerine sahip BCM4329FKUBG isimli yongası görülüyor. Hemen aşağıdaki görseldeyse Broadcom'un BCM4750IUB8 isimli tek yongalı GPS alıcısı görülüyor.

Nexus One'da olduğu gibi görüşme esnasında istenmeyen sesleri engellemeye yardımcı olan 2.mikrofon

FaceTime üzerinden görüntülü görüşmede kullanılacak olan VGA çözünürlüğünde internet kamerası

Ön yüzey rahat birşekilde kasadan ayrılıyor.

iFixit'in Corning'in Gorilla Glass'ı olduğunu söylediği alüminosilikat ile güçlendirilen cam yüzeuy haberin başında da söylediğimiz gibi plastiğe göre 20 kat daha gevrek, 30 kat daha dayanaklı.

LED aydınlatma

Telefonda LCD panel, camla ve sayısallaştırıcıyla sımsıkı yapıştırılmış. Bu da ön camda meydana gelebilecek hasardan dolayı zorunlu değişikliğin LCD panel ve sayısallaştırıcının da değiştirilmesi anlamına geliyor.

iFixit, Elektronik anahtarın fiziksel home tuşuna süpriz şekilde bağlandığını belirtiyor.

30 pinli dock bağlantısı

iPhone 4'ün hemen altında yer alan ana mikrofon. Yinelemek gerekirse; telefonun ana miktrofonu kullanıcının sesini, en üst bölümünde yer alan 2.mikrofon ise arkadan gelen sesleri algılayacak. Sonuçta yapılacak analiz ile arka sesler olabildiğince minimuma indirilip, daha temiz sesli görüşmeler yapılması sağlanacak.

Sonunda... Karşınızda bütün parçalarıyla iPhone 4....