Toshiba, 15nm NAND flash tabanlı SSD ürünlerini duyurdu

Mobil dünya MWC 2016 fuarına hazırlanırken, donanım dünyasında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce 15nm TLC NAND bellek modüllerinin üretimine başlayan Toshiba, bu modülü temel alan ilk M.2 SSD ürününü de çok geçmeden resmiyete kavuşturdu.





Toshiba'nın yeni ürün serisi SG5 adını alıyor. Serideki tüm ürünler, 15nm TLC NAND bellek temel alınarak üretildi. Seride, 2.5 inçlik bir SSD sürücünün yanında iki adet de M.2 formatında SSD sürücüsü bulunuyor. Seri son kullanıcıya yönelik olarak tasarlandı ve pek çok özelliği ortak.





Seride bellek modülü yanında SATA 6.0 Gbps arayüzü de ortak. Ayrıca okuma hızlarında 545MB/s, yazma hızlarında da 388MB/s seviyelerine erişilebiliyor. Yine hatalar arasındaki süre 1.5 milyon saat olarak belirlenmiş. QSBC teknoloji sayesinde hata düzeltim verimliliği de artırılmış.





Serideki 2.5inçlik SSD modelinde 128GB/256GB/512GB/1TB kapasite seçenekleri bulunuyor. Tek taraflı M.2 SSD modelinde 128GB/256GB/512GB kapasite yer alırken, çift taraflı M.2 SSD modelinde de 1TB kapasite seçeneği bulunuyor. Toshiba SG5 SSD serisi önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://www.tweaktown.com/news/50480/toshiba-launches-first-1tb-2-ssd-15nm-nand-flash/index.html