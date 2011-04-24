Toshiba 19nm NAND flash yonga üretimine başladığını açıkladı

Dünyanın en büyük NAND flash bellek üreticilerinden biri olan Toshiba, 19nm fabrikasyon süreciyle yonga üretimine başladığını açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre, 19nm ile hazırlanan ilk yonga, hücre başına 2-bit sunan MLC (Multi Level Cell) formunda olup 64Gb (8GB) kapasite sunuyor. Sınıfında dünyanın en küçük yongası olduğu belirtilen yeni çözümün, 118mm2'den daha küçük zar alanına sahip olduğu tahmin ediliyor. Kullanmak isteyecek iş ortakları için örneklendirmesi bu ayın sonuna doğru başlayacak yeni flash yongasının hacimli üretimi içinse üçüncü çeyrek yani yaz ayları işaret ediliyor.

Yüksek veri transfer hızları için Toggle DDR2.0 teknolojisiyle donatılan 19nm bellek yongasının hem tek zar hem de yığın formunda çok zarlı versiyonları sunulacak ve kapasite 128GB'a kadar arttırılabilecek. Toshiba ayrıca 19nm için hücre başına 3-bit formunda bellek yongaları üreteceğini de açıklıyor. Yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde, pazardaki mevcut çözümler ile kıyaslandığında 19nm bellek yongası kullanan sürücüler aynı depolama kapasitesinde daha ucuza alınabilecek veya aynı fiyat segmentinde daha yüksek kapasiteli modeller bulunabilecek. Toshiba'nın NAND üretim partneri olan SandDisk'in 19nm bellek yongalarını bu ylılın sonuna doğru ürünlerinde kullanmaya başlaması bekleniyor.