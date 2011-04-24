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Toshiba 19nm NAND flash yonga üretimine başladığını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük NAND flash bellek üreticilerinden biri olan Toshiba, 19nm fabrikasyon süreciyle yonga üretimine başladığını açıkladı. Firmadan gelen bilgilere göre, 19nm ile hazırlanan ilk yonga, hücre başına 2-bit sunan MLC (Multi Level Cell) formunda olup 64Gb (8GB) kapasite sunuyor. Sınıfında dünyanın en küçük yongası olduğu belirtilen yeni çözümün, 118mm2'den daha küçük zar alanına sahip olduğu tahmin ediliyor. Kullanmak isteyecek iş ortakları için örneklendirmesi bu ayın sonuna doğru başlayacak yeni flash yongasının hacimli üretimi içinse üçüncü çeyrek yani yaz ayları işaret ediliyor.

Yüksek veri transfer hızları için Toggle DDR2.0 teknolojisiyle donatılan 19nm bellek yongasının hem tek zar hem de yığın formunda çok zarlı versiyonları sunulacak ve kapasite 128GB'a kadar arttırılabilecek. Toshiba ayrıca 19nm için hücre başına 3-bit formunda bellek yongaları üreteceğini de açıklıyor. Yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde, pazardaki mevcut çözümler ile kıyaslandığında 19nm bellek yongası kullanan sürücüler aynı depolama kapasitesinde daha ucuza alınabilecek veya aynı fiyat segmentinde daha yüksek kapasiteli modeller bulunabilecek. Toshiba'nın NAND üretim partneri olan SandDisk'in 19nm bellek yongalarını bu ylılın sonuna doğru ürünlerinde kullanmaya başlaması bekleniyor.


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brev 8 yıl
Teknoloji böyle bir şey iste.Nazar etme ne olur çalış seninde olur.Bu şeylerden üretemediğimiz sürece avucumuzu yalamaya devam ederiz...
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sertacarslan 8 yıl
CrySystem
ayzer önce 19 u satsınlar gelecek sene 15 çıkar :)
19 da kaymak yerler 15 te kaymak yerler 13 te kaymak yerler yerler .. yerler yerler.

Yesinler de bence. Adamlar 10 milyar dolar cirodan 350 milyar dolar net kar elde edebiliyorlar, ar-ge için harcadıkları milyar dolarları başka türlü nasıl finanse edecekler?
2009 Ar-Ge harcamalarında ilk dörtteki birinci Mictosoft'un 9,5 milyar usd, dördüncü IBM'in 6,5 milyar dolar Ar-Ge gideri var. Tüm Türkiye şirketleri(yabancı ortaklılar dahil) 8,5 milyar dolar.
Biz Türk olarak iki elimizin arasına başımızı alıp düşünmedikçe ütülen taraf olmaya uzun süre devam ederiz.
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ayzer 8 yıl
önce 19 u satsınlar
gelecek sene 15 çıkar :)
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CrySystem 8 yıl

ayzer

önce 19 u satsınlar
gelecek sene 15 çıkar :)


19 da kaymak yerler
15 te kaymak yerler
13 te kaymak yerler

yerler .. yerler yerler.
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alpa07 8 yıl
neden 15 deilde 19 :D :D
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Batuist 8 yıl
bu çipleri taşıyan ürünleri piyasada en erken önümüzdeki yılın ikinci yarısı görmeye başlayabiliriz.. sadece üretebilmek ve kendisinin üretmesi yeterli değil. ürünler için gerekli çalışmalar firma ile anlaşmalar piyasaya çıkışları vesaire bir ton yol var daha önünde..
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ezimuse 8 yıl
nihayet ucuz SSDler görebileceğiz
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fatih86 8 yıl

ezimuse

nihayet ucuz SSDler görebileceğiz


1 yıldan önce göreceğimizi sanmam. En iyi ihtimalle.
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