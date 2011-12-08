Toshiba 55X3 4K 3DTV, 10 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürülüyor

Haber Editörü
Görüntü teknolojilerindeki hızlı gelişmeler Full HD olarak adlandırılan 1080p çözünürlükteki içeriklerin oturma odamıza kadar girmesine sebep olmuştu. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların şimdiki hedefi ise 4000 - 4K piksel çözünürlükte içerikleri yaygınlaştırmak.
Toshiba firması, 55 inç boyutunda gözlüksüz 3D görüntüler sağlayan 4K çözünürlükteki 55X3 adlı televizyonunu 10 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürüyor. Televizyonun satış fiyatı 11.578$ civarında. Donanımhaber takipçileri bu modelin Avrupa versiyonu olan SL2'yi IFA 2011 fuarından Erdi Özüağ'ın anlatımıyla tanıma imkanı bulmuştu. Dileyenler ön inceleme videomuzu buradan izleyebilir.
Modelin Aralık ayında Almanya'da daha sonra Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı belirtilmişti. Ürünün tahmini satış fiyatı da böylece belirginleşmiş oldu.
55 inç boyuta sahip 55X3 modeli LED arka aydınlatmalı 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde otostereoskopik görüntü sunuyor ve CEVO Engine teknolojisini baz alan Cell işlemci barındırıyor. Modelin en büyük özelliği belirli bir açıdan izleme zorunuluğunu ortadan kaldıran yüz takip sistemi. Böylece 3D görüntüler izleyicinin açısına göre ayarlanabiliyor. Ancak çözünürlük 720p'ye düşüyor.
Karasal dijital alıcı, çift BS/110 dijital tuner, USB HDD kayıt desteği diğer özellikleri. Modelin güç tüketimi 410W (bekleme modunda 0.12W) şeklinde. Yıllık enerji tüketimi ise 385kWh civarında ortaya çıkıyor. Ağırlığı 30kg.
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ürün japonyada piyasaya çıkıyor ve japonlar yen kullanıyor. haber editörüde bizim daha rahat anlayabileceğimiz bir kura çevirmiş
tv ler o kadar çeşitlendi ki artık vida farkı ortaya çıkacak neredeyse.. bir sürü seri var 2699 2700 şeklinde fiyat aralıkları olması şaşırtmayacak beni. :)))
bakalım bunun sonu nedir insan beynine çip yerleştirip gözü kapatınca tv seyretmek mi olacak? :)
Birde upscale edilmiş 4K görüntüyü ben ne yapayım.. geçiniz.. hatta upscale edilmiş bir görüntüye 4K görüntü denirmi o da ayrı bir mesele.. yani bir VCD'yi günümüz bir full HD ekranda izleyince film full HD mi olmuş oluyor????
Ben de bizim mahallenin kaldırım taşları nereye kayboluyor diye merak ediyordum. Meğer bu adamlar çalıyormuş; ağırlık niyetine kullanmak için.
410W elektrik tüketimi efsaneviymiş. Bu arada bu TV Türkiye'ye uğramaz.
Ama şunu söyleyebilirim ki biraz daha ucuza çıksaymış hiç olmazsa pazar payı elde etmiş olurlardı bence.
toshiba bu işte en iyisi
bunun uzmanı albanidir ona sormak lazım bunu
ama ben sormıyayımm
çünkü ne zaman sorsam o bana bir tv aldırıyor sağolsın en iyisilerini
tavsiye ediyor ama bir süre bekklemeye geçiyorum ben