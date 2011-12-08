Toshiba 55X3 4K 3DTV, 10 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürülüyor

Görüntü teknolojilerindeki hızlı gelişmeler Full HD olarak adlandırılan 1080p çözünürlükteki içeriklerin oturma odamıza kadar girmesine sebep olmuştu. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların şimdiki hedefi ise 4000 - 4K piksel çözünürlükte içerikleri yaygınlaştırmak.





Toshiba firması, 55 inç boyutunda gözlüksüz 3D görüntüler sağlayan 4K çözünürlükteki 55X3 adlı televizyonunu 10 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürüyor. Televizyonun satış fiyatı 11.578$ civarında. Donanımhaber takipçileri bu modelin Avrupa versiyonu olan SL2'yi IFA 2011 fuarından Erdi Özüağ'ın anlatımıyla tanıma imkanı bulmuştu. Dileyenler ön inceleme videomuzu buradan izleyebilir.





Modelin Aralık ayında Almanya'da daha sonra Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı belirtilmişti. Ürünün tahmini satış fiyatı da böylece belirginleşmiş oldu.





55 inç boyuta sahip 55X3 modeli LED arka aydınlatmalı 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde otostereoskopik görüntü sunuyor ve CEVO Engine teknolojisini baz alan Cell işlemci barındırıyor. Modelin en büyük özelliği belirli bir açıdan izleme zorunuluğunu ortadan kaldıran yüz takip sistemi. Böylece 3D görüntüler izleyicinin açısına göre ayarlanabiliyor. Ancak çözünürlük 720p'ye düşüyor.





Karasal dijital alıcı, çift BS/110 dijital tuner, USB HDD kayıt desteği diğer özellikleri. Modelin güç tüketimi 410W (bekleme modunda 0.12W) şeklinde. Yıllık enerji tüketimi ise 385kWh civarında ortaya çıkıyor. Ağırlığı 30kg.