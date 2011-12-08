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Toshiba 55X3 4K 3DTV, 10 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürülüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntü teknolojilerindeki hızlı gelişmeler Full HD olarak adlandırılan 1080p çözünürlükteki içeriklerin oturma odamıza kadar girmesine sebep olmuştu. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların şimdiki hedefi ise 4000 - 4K piksel çözünürlükte içerikleri yaygınlaştırmak.

Toshiba firması, 55 inç boyutunda gözlüksüz 3D görüntüler sağlayan 4K çözünürlükteki 55X3 adlı televizyonunu 10 Aralık'ta Japonya'da piyasaya sürüyor. Televizyonun satış fiyatı 11.578$ civarında. Donanımhaber takipçileri bu modelin Avrupa versiyonu olan SL2'yi IFA 2011 fuarından Erdi Özüağ'ın anlatımıyla tanıma imkanı bulmuştu. Dileyenler ön inceleme videomuzu buradan izleyebilir.

Modelin Aralık ayında Almanya'da daha sonra Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı belirtilmişti. Ürünün tahmini satış fiyatı da böylece belirginleşmiş oldu.

55 inç boyuta sahip 55X3 modeli LED arka aydınlatmalı 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde otostereoskopik görüntü sunuyor ve CEVO Engine teknolojisini baz alan Cell işlemci barındırıyor. Modelin en büyük özelliği belirli bir açıdan izleme zorunuluğunu ortadan kaldıran yüz takip sistemi. Böylece 3D görüntüler izleyicinin açısına göre ayarlanabiliyor. Ancak çözünürlük 720p'ye düşüyor.

Karasal dijital alıcı, çift BS/110 dijital tuner, USB HDD kayıt desteği diğer özellikleri. Modelin güç tüketimi 410W (bekleme modunda 0.12W) şeklinde. Yıllık enerji tüketimi ise 385kWh civarında ortaya çıkıyor. Ağırlığı 30kg.

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BLacKeLDiaBLo 7 yıl
Diyelim ki hersey tamam ama ben fiyatına takıldım! 11578 ne demek acaba? 11500 kurtarmıyor muydu?
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bocekgrafik 7 yıl
Pazarlık payı bırakmış adamlar işte.
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Batuist 7 yıl BLacKeLDiaBLo
BLacKeLDiaBLo

Diyelim ki hersey tamam ama ben fiyatına takıldım! 11578 ne demek acaba? 11500 kurtarmıyor muydu?


ürün japonyada piyasaya çıkıyor ve japonlar yen kullanıyor. haber editörüde bizim daha rahat anlayabileceğimiz bir kura çevirmiş
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deadric 7 yıl
Ben gözlüksüz 3D olayını tam anlayamıyorum. Görmeden inanmam yani :)
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aspirin_00 7 yıl
tv nin altında kamera olması alacakların ilk akla laa bunlar bizi mi seyredecekler diye bir algıya düşmemeleri hiç içten değil.
tv ler o kadar çeşitlendi ki artık vida farkı ortaya çıkacak neredeyse.. bir sürü seri var 2699 2700 şeklinde fiyat aralıkları olması şaşırtmayacak beni. :)))
bakalım bunun sonu nedir insan beynine çip yerleştirip gözü kapatınca tv seyretmek mi olacak? :)
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Stansflower 7 yıl
TV için güzel bir arka plan resmi seçmişler.Fiyat olarak ne olacak acaba...
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Batuist 7 yıl
30KG mı?? ne koymuşlar bunun içine?? tabi o kadar parayı veren adam sonra demesin ki bu içi boş şeye mi dünya kadar para verdik.. o yüzden biraz ağır olsun istemiş olabilirler :))
Birde upscale edilmiş 4K görüntüyü ben ne yapayım.. geçiniz.. hatta upscale edilmiş bir görüntüye 4K görüntü denirmi o da ayrı bir mesele.. yani bir VCD'yi günümüz bir full HD ekranda izleyince film full HD mi olmuş oluyor????
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bocekgrafik 7 yıl Batuist
Batuist

30KG mı?? ne koymuşlar bunun içine?? tabi o kadar parayı veren adam sonra demesin ki bu içi boş şeye mi dünya kadar para verdik.. o yüzden biraz ağır olsun istemiş olabilirler :))

Ben de bizim mahallenin kaldırım taşları nereye kayboluyor diye merak ediyordum.
Meğer bu adamlar çalıyormuş; ağırlık niyetine kullanmak için.
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Stanislas Xavier 7 yıl
4k çözünürlük güzel ama yüksek çözünürlüklü içerik olmaz ise dezavantaja dönüşür ülkemizdeki hd yayın seviyesinin ne olduğu belli bu yüzden yalnızca gözlüksüz 3d için de 12k dolar verilir mi bilmiyorum...
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techraven 7 yıl
Gözlüksüz 3D, çift tuner, CEVO Engine, 4x2K çözünürlük, yüz taramalı 3D sistemi ve Toshiba.. Fiyat yine iyi bence, TV çok iyi


410W elektrik tüketimi efsaneviymiş. Bu arada bu TV Türkiye'ye uğramaz.
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Farwynd 7 yıl
Aslında tamamiyle AR-GE'nin parasını kurtarmak için yapılmış bir fiyat. Yoksa bileşenlerine baktığımızda aman aman öyle pahalı olacak bir şey yok. Yüz takip kamerası ile CELL işlemcinin pahalı şeyler olmadığını biliyoruz -PS3 ve Kinect-
Ama şunu söyleyebilirim ki biraz daha ucuza çıksaymış hiç olmazsa pazar payı elde etmiş olurlardı bence.
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yamanci35 7 yıl
ilginnç bir tv ama çok pahalı
toshiba bu işte en iyisi
bunun uzmanı albanidir ona sormak lazım bunu

ama ben sormıyayımm
çünkü ne zaman sorsam o bana bir tv aldırıyor sağolsın en iyisilerini
tavsiye ediyor ama bir süre bekklemeye geçiyorum ben
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