Toshiba 6TB kapasiteli dahili ve harici disk sürücülerini tanıttı

Tüketicilerin depolama ihtiyaçlarına paralel olarak hard disklerdeki kapasite geliştirme yarışı da son hızıyla devam ediyor. 8TB kapasiteli diskler artık örnekleme aşamasına geçerken, 6TB kapasiteli diskler de tüketicilere ulaşmaya başladı. Toshiba 6TB kapasiteli harici ve dahili disklerini duyurdu.

Hem tekli kullanımda hem de çoklu kullanımda tüketicinin kapasite ihtiyacını karşılamayı hedefleyen ürünler harici olarak Canvio Desk serisi altında yer alacak. Dahili sürücüler ise Toshiba logosunu taşıyacak.

Canvio Desk harici disk sürücüleri ev ve iş kullanımına yönelik olarak geliştiriliyor. 6TB kapasite ile tüketicilere daha geniş alan sunulurken, kompakt yapısı ile çok fazla yer kaplamıyor. Dahili diskler ise SATA 3.0 bağlantısını kullanıyor.

6TB kapasiteli Toshiba hard disk sürücüleri Mayıs 2015 tarihi itibariyle raflara çıkmaya başlayacak. Toshiba her iki seri için 369$ şeklinde aynı çizgide giden bir fiyat politikası belirlemiş.









http://www.toshiba.com/us/hard-drives-march-announce