Toshiba Canvio HDD ailesi genişliyor

Toshiba’nın son kullanıcıya ve KOBİ’lere yönelik olarak geliştirdiği Canvio HDD serisi genişliyor. Bugüne kadar en fazla 3TB kapasiteye ulaşan Canvio ailesi artık 4TB kapasite seçeneğini de ekledi.

En büyük kapasite

2.5 inçlik Toshiba Canvio ailesinde taşınabilirlik odaklı Ready, Basics ve işletmelere yönelik Advance serileri yer alıyor. Windows ve Mac sistemleri ile uyumlu olan Canvio ailesi USB 3.0 ile yüksek hızlara imza atıyor.

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Toshiba 1TB plaka teknolojisini kullanarak 3TB kapasiteli seçeneklerin aynı boyutunda 4TB seçenek sunmayı başarmış. Yani 3TB kapasiteli seçeneklerin boyutuna göre yüzde 33 daha fazla depolama alanı sunuyor.

USB 2.0 desteği de sunan ailede Advance serisi farklı olarak otomatik yedekleme yazılımı ve parola koruma yazılımı ile geliyor. 4TB kapasiteli Canvio Basics modeli kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Advance ve Ready serilerindeki 4TB kapasite seçeneği ise gelecek yıl piyasaya çıkacak.