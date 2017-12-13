Toshiba, araçlara yönelik çok hızlı NAND bellek geliştirdi

Gelişmiş eğlence ve bilgi sistemleri ile sürücüsüz araç teknolojileri gibi ilerlemeler araçlarda hızlı bir bilgisayar sistemini gerekli hale getirdi. Üreticiler de bileşenleri daha iyi hale getirmek için kolları sıvadı.

Yüksek performans

Uzun süredir otomotiv sektörüne bellek tedariği yapan Toshiba, şimdi UFS 2.1 teknolojisini kullanmaya başladı. UFS 2.1 bellekler 15nm sürecinde üretiliyor ve kontrolcü ile birlikte tek bir paket olarak sunuluyor.

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Yeni NAND bellekler AEC-Q100 dayanıklılık testlerini başarıyla geçmiş. Entegre olarak gelen bellekler -40°C ve +105°C arasında çalışabiliyor. Okuma hızlarında 850MB/s hızlarına ulaşılırken, rastgele okuma performansı da 50 000 IOPS civarında seyrediyor. Firmanın hali hazırda eMMC bellekler tedarik ettiği düşünüldüğünde önemli bir artış elde edilmiş durumda.

Bellekler; verileri sürekli yenileyerek ömrünü uzatma, aşırı ısınmaya karşı koruma, çalışma durumunu gösterme gibi araç uygulamalarına yönelik destekler de sunuyor. Bellekler 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasiteler ile gelecek.