Tesla’nın yeni yapay zekâ işlemcisini AMD efsanesi Jim Keller tasarlıyor

Yapay zekâ teknolojileri bugün hayatın her alanında yer almaya başladı. Akıllı telefonlar, akıllı ev aletleri, bulut altyapıları ve sürücüsüz araç teknolojileri bunlardan bazıları. Buna paralel olarak firmaların yatırımları da artıyor.

Yapay zekâ konusunda önemli işler yapan firmalardan birisi Tesla. Tesla araçlarındaki otomatik pilot özellikle son dönemdeki olayların ardından öne çıkmaya başladı. Firma da en iyi hale getirmek için çalışıyor.

Jim Keller imzası

Tesla otomatik pilot sisteminin temelinde Mobileye yongalarını kullanıyordu. Gerek Mobileye’ın Intel tarafından satın alınması gerekse de yavaş ilerleyen geliştirme süreci nedeniyle geçen yıl ortaklık sona ermişti. Sonrasında Tesla’nın Nvidia Drive PX platformuna geçiş yapmaya başladığı haberi gelmişti. Şimdi ise firmanın kendi yapay zekâ yongasını geliştireceği ortaya çıktı.

2015 yılının sonlarında AMD’nin efsane ismi Jim Keller’ın sürpriz bir şekilde Tesla’ya transfer olmasının ardından firmanın yapay zekâ işlemcisi için bir ekip oluşturduğu iddiaları gündeme gelmişti. Tesla o dönem bunu doğrulamasa da bu hafta Elon Musk, Nöral Bilgi İşlem Sistemleri Konferansında resmi açıklamayı yaptı.

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Açıklamaya göre Tesla’nın kendi yapay zekâ işlemcisinin tasarımı Jim Keller liderliğindeki ekip tarafından yapılacak. Musk, dünyadaki en iyi yapay zekâ donanımının ortaya çıkacağına inandığını belirtiyor. Yeni yonga 10 kat daha güçlü olacakken maliyetleri de aşağı çekecek.

AMD Athlon K7 ve K8 ile Apple A4 ve A5 işlemcilerinde emeği olan Jim Keller, yonga tasarımları konusunda uzman. Bu bakımdan ortaya çıkaracağı tasarım oldukça iddialı olacaktır. Diğer taraftan mili saniyelik sürelerde doğruluk oranı yüksek işlem yapması gereken yapay zekâ yongalarının elbette mükemmel olması gerekiyor.

Diğer taraftan Tesla 2.0 ve 2.5 otomatik pilot donanım paketinin tamamen sürücüsüz kullanıma yönelik olarak optimize edileceği belirtildi. Eğer araçlar buna uygun değilse Tesla bilgisayar sistemini otomatik olarak değiştirecek.