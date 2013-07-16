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Toshiba, dünyanın en yüksek yazma hızına sahip yeni SDHC hafıza kartlarını duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, dünyanın en yüksek yazma hızına sahip yeni SDHC hafıza kartlarını duyurdu
Depolama sektörünün öncü firmalarından Toshiba, dünyanın en yüksek yazma hızına sahip yeni SDHC hafıza kartlarını duyurdu.
16 ve 32GB olmak üzere iki farklı model halinde hazırlanan Toshiba Exceria Pro SDHC UHS-II hafıza kartları, sundukları 240 MB/s yazma değeri ile dünyanın hızlı kartları duruma geliyorlar. Okuma hızları ise 260 MB/s olan kartlar, özellikle yüksek hıza ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeler. Ayrıca 32 ve 64GB'lık Exceria UHS-II isimli hafıza kartlarını da duyuran firma, bu modellerle ise kullanıcılara 260 MB/s okuma ve 120 MB/s yazma değeri sunuyor.
Önümüzdeki Ekim ayında öncelikle Japonya pazarı için satışa çıkacağı belirtilen hafıza kartlarının, ilerleyen dönemde dünya geneline dağıtılacağı belirtiliyor. Modellerin fiyatları ise henüz belli olmuş değil.


http://www.guru3d.com/news_story/toshiba_exceria_pro_sd_memory_cards_do_260_mbs.html Yorum Yaz
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H34RTL3SS 5 yıl
hilasa
iyi hoşta hangi mobil cihaz saniyede 260 mb işleyebilir sorarım size ?

DSLR ler erişebiliyor telefon için deiller zaten bunlar profesyonel alanlar için ler ama en azından bi 64gb olanda 200mb yazabilseydi iyi olurmuş
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Guest Account 5 yıl
4K çözünürlüklü video çeken üst seviye cihazlar yaygınlaştığı için bu tür kartlar çıkıyor. Kompakt makine kullanıp 5mb boyutunda fotoğraf çeken cihazlar için değil yani.

"ne gerek vardı ki buna"

kafasındaki arkadaşlara.
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alito 5 yıl
2-3 haftada bir "dünyanın en hızlı SDHC kartı" çıkıyor. Şaşırdım iyice.
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jiddi 5 yıl
Hızlar süper ! Uçuyorlar... Toshiba'yı takdir ediyorum
.
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W.Fichtner 5 yıl
bizim kullandıklarımız ne o zaman
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theyapici 5 yıl
sonunda ssd lerin yarı hızına ulaşan bir kart yapmışlar
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batkent 5 yıl
Yakında SSD'ler ile kapışacaklar
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Metabolism 5 yıl
fiyatını merak ediyorum. 100$ dan aşağı değildir
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sezgin87 5 yıl
hilasa

iyi hoşta hangi mobil cihaz saniyede 260 mb işleyebilir sorarım size ?

ya kardesim Toshibadan uzak dur iyi marka degil parandan canindan olma
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AlgoMan 5 yıl sezgin87
sezgin87

hilasa

iyi hoşta hangi mobil cihaz saniyede 260 mb işleyebilir sorarım size ?

ya kardesim Toshibadan uzak dur iyi marka degil parandan canindan olma

Biraz mantıklı yorumlar yapın lütfen.
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DH Misafiri 5 yıl
1 dk yazacaktınız sanırım çünkü 16 gblık kartın hafızası saniyede 240 mb tan yaklaşık 67 saniyede doluyor.
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sezgin87 5 yıl
Toshibadan pc aldim 540 tl versim serviese yolladim pc geldi yine bozuk adamlar heryere servis acmislar coluk cocugu pc bilmeyen ne kadar isi varsa ise almislar ismekten sertifika almis pc olmus neyse isin özü Toshiba ve özelikleri servisleri cok berbat resmen insanlari soyuyorlar resmen
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makaramasuko 5 yıl
iyi hoşta hangi mobil cihaz saniyede 260 mb işleyebilir sorarım size ?
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iboocum 5 yıl
128lik de cikarsa iyi olurmus aslinda
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