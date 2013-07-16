Depolama sektörünün öncü firmalarından Toshiba, dünyanın en yüksek yazma hızına sahip yeni SDHC hafıza kartlarını duyurdu.

16 ve 32GB olmak üzere iki farklı model halinde hazırlanan Toshiba Exceria Pro SDHC UHS-II hafıza kartları, sundukları 240 MB/s yazma değeri ile dünyanın hızlı kartları duruma geliyorlar. Okuma hızları ise 260 MB/s olan kartlar, özellikle yüksek hıza ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeler. Ayrıca 32 ve 64GB'lık Exceria UHS-II isimli hafıza kartlarını da duyuran firma, bu modellerle ise kullanıcılara 260 MB/s okuma ve 120 MB/s yazma değeri sunuyor.

Önümüzdeki Ekim ayında öncelikle Japonya pazarı için satışa çıkacağı belirtilen hafıza kartlarının, ilerleyen dönemde dünya geneline dağıtılacağı belirtiliyor. Modellerin fiyatları ise henüz belli olmuş değil.





http://www.guru3d.com/news_story/toshiba_exceria_pro_sd_memory_cards_do_260_mbs.html