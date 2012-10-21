Toshiba, dünyanın ilk 1TB boyutunda hibrit sabit disk sürücüsünü piyasaya sürdü





İşlemci ve grafik birimi bakımından sürekli gelişen bilgisayarlar için daha hızlı ve verimli aktarım yapan depolama çözümlerine ihtiyaç duyuluyor.





Toshiba, iki yeni NAND flash bellek entegre edilmiş hibrit sabit disk sürücüsünü piyasaya sürdüğünü duyurdu.





2.5 inç boyutunda olan disklerin bir tanesi (MQ01ABD075H) 750GB boyutunda. Diğeri ise (MQ01ABD100H) 1TB boyutunda ve boyut bakımından dünyada bir ilki gerçekleştiriyor.





Diskler, yüksek kapasitenin yanında, entegre 8GB kapasiteli NAND flash bellek ile yüksek hızda veri işleme imkanı sunuyor. Aynı kapasitedeki diğer Toshiba sabit disklerinden ise üç kat daha hızlı okuma ve yazma oranına ulaşıyor.





Hibrit sürücüler için geliştirilen algoritma ile kullanıcının veri erişim şekli öğreniliyor ve veri sürücüdeki üç bellek katmanına uygun sırada yazılıyor. Bu katmanlar; DRAM ara bellek, NAND flash bellek ve manyetik disk ortamı şeklinde sıralanıyor. Sık kullanılan veriler ise NAND bellekte depolanıyor.





Bu sayede bilgisayarda uygulama başlatma süresi yüzde 40 azalıyor.





Sabit disklerin fiyatı henüz belli değil