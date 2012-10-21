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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, dünyanın ilk 1TB boyutunda hibrit sabit disk sürücüsünü piyasaya sürdü

6 yıl
2,3b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İşlemci ve grafik birimi bakımından sürekli gelişen bilgisayarlar için daha hızlı ve verimli aktarım yapan depolama çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. 

Toshiba, iki yeni NAND flash bellek entegre edilmiş hibrit sabit disk sürücüsünü piyasaya sürdüğünü duyurdu. 

2.5 inç boyutunda olan disklerin bir tanesi (MQ01ABD075H) 750GB boyutunda. Diğeri ise (MQ01ABD100H) 1TB boyutunda ve boyut bakımından dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. 

Diskler, yüksek kapasitenin yanında, entegre 8GB kapasiteli NAND flash bellek ile yüksek hızda veri işleme imkanı sunuyor. Aynı kapasitedeki diğer Toshiba sabit disklerinden ise üç kat daha hızlı okuma ve yazma oranına ulaşıyor.

Hibrit sürücüler için geliştirilen algoritma ile kullanıcının veri erişim şekli öğreniliyor ve veri sürücüdeki üç bellek katmanına uygun sırada yazılıyor. Bu katmanlar; DRAM ara bellek, NAND flash bellek ve manyetik disk ortamı şeklinde sıralanıyor. Sık kullanılan veriler ise NAND bellekte depolanıyor. 

Bu sayede bilgisayarda uygulama başlatma süresi yüzde 40 azalıyor. 

Sabit disklerin fiyatı henüz belli değil

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Raikirin 6 yıl en beğenilen
Piyasaya sürülen birşeyin fiyatı nasıl bellirsiz kalır? Anlamadım.
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whip28 6 yıl
nurettinaz
Toshiba son zamanlarda disk işine çok sardı hadi hayırlısı. Belki de amacı bu sektörü domine etmektir. Ama komşu ülkedeki samsung varken bunu yapmaları oldukça zor gibi gözüküyor.

Samsung disk işinden cikti, Samsung u Seagate, Fujitsu ve Hitachi yi Toshiba satin aldi, bu "belki" nize bir cevap olabilir mi ?
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carter 6 yıl
Madem fiyatı yok, hangi piyasaysa o gidip bizde alalım.
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DH Misafiri 6 yıl
waooww güzel haber ..açılma süresi önemli benim için
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nurettinaz 6 yıl
Toshiba son zamanlarda disk işine çok sardı hadi hayırlısı. Belki de amacı bu sektörü domine etmektir. Ama komşu ülkedeki samsung varken bunu yapmaları oldukça zor gibi gözüküyor.
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CoreXXX 6 yıl
bunları hiç anlamadım ben yani bu ürünleri bide öyle pahalıki sanırsın tamamı ssd. yaw alırım 140 liraya 60 gb bide 1 tb mekanik babalar gibi kullanırım niye bunu alayım
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selcuk20 6 yıl
meego
en azından 16GB kapasiteli NAND flash bellek kullansalar daha iyi olurdu

Benden önce demişsin. 8GB çok düşük kalıyor. En azından Windows 7 kurulumunun tamamını alabilecek kapasitede yer olması gerekir diye düşünüyorum.
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Godolphin 6 yıl
Birde haberde okuma yazma oranları olsaydı tadından yenmezdi..
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yenerbalcı 6 yıl Godolphin
Godolphin

Birde haberde okuma yazma oranları olsaydı tadından yenmezdi..

110-150MB arası olur
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fittipaldi 6 yıl
Laptoplar için biçilmiş kaftan ancak masaüstü sistemler için SSD+HDD daha mantıklı ben de kullandığım laptopa böyle bir çözüm düşünüyorum.
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hacı.basat 6 yıl
Arkadaşlar, normal HDD'lerin yerini alması için Melez diskleri hazırlıyor olabilirler, belki de fiyatı 1 TB HDD ile aynıdır, HDD'lerin SSD'ler karşısında başka tutunma yolu da yok zaten, dışarda en çok satan disk 129 dolara 240 GB SSD, adamlar bir şeyler yapıp HDD'ye müşteri çekecekler işte.
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Raikirin 6 yıl en beğenilen
Piyasaya sürülen birşeyin fiyatı nasıl bellirsiz kalır? Anlamadım.
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abdulmusavvir 6 yıl
Exvision
Fiyat çok uçuk olur bence.

Geçen ay sata3 512 GB SSD'yi amazonda 280$'a gördük, 1 TB melez disk'de bundan çok çok ucuz olmalıdır, 3 TB HDD amazonda 119$, bu bile 1TB melez diske tercih edilebilir, benim görüşüm piyasa şansı olan bir ürün olmadığı yönünde.
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