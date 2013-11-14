Toshiba inceliğiyle dikkat çeken yeni HDD serisini lanse etti

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Toshiba'nın ultra ince dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 7mm'lik kalınlığa sahip MQ02ABF HDD serisi resmen lanse edildi.
2.5 inç form faktörüne sahip olan yeni seri 7mm kalınlık içerisinde 1TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip olan motor, gürültüyü boştayken 22dB, arama işlemleri sırasında 23dB seviyesinde tutabilen bir gövde içerisinde yer alıyor.
Seride 1TB ve 750GB depolama kapasitesine sahip iki model yer alıyor. Modeller 6Gb/s aktarım hızına sahip SATA 3.0 arayüzünü destekliyor. Modellerde 2 depolama plakası ve 4 veri kafası yer alıyor.
Sürücülerin çalışma sıcaklığı 0-60 derece arasında ve 350G seviyesine kadar şoklara dayanabiliyor. Toshiba test ürünlerinin dağıtımına Kasım sonuna kadar başlamayı planlıyor. Nihai ürünlerin ise gelecek yıl başlarında tüketici ile buluşacağı tahmin ediliyor.
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ulen benim kasama bile girdiyse ssd devri çoktan başlamış demektir.
techpowerup.com/...
Şunu hiç merak etmeyin ki teknoloji dünyasında bir cihazın sonu geldiğinde üretimi biter ve bir diğerine geçilir. Mesela bakın disket sürücü ve disket üreten kaç firma kaldı? Optik sürücülerden de el çekmeye başladılar. HDD'ler için hala zaman ve talep var. Siz bilgisayarınızı sadece SSD'ler ile donatmış olabilirsiniz ama herkes sizin kadar zengin değil.
Disklerin incelmesi de çok güzel bir durum. MSATA tabanlı bir SSD yanında ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir.
Çünkü ssd lerde yüksek bellek kapasitelerine ulaşmak çok fazla maliyet istiyor. 512 gb ssd ler bile şu an ne kadar fiyatta. Ayrıca bellek kontrolcüsünü herkes yapmıyor. Benim bildiğim kadarıyla samsung ve hynix bellek üretimi yapıyor. Hdd ler gördüğünüz gibi gittikçe inceliyor. 0 mm olduğu zaman artık ssd devri başlayacak. Fakat başta dediğim gibi ssd lerin üretim maliyeti halen çok fazla.
sanırım depolama amaçlıdır öyle tahmin ediyorum. yeni çıkan notebooklarda 2. hdd yuvası var misal ilk yuvaya ssd 2. yuvaya bu tip şeyler koymak için
bence seçeneklerin olması çok güzel. bunlarda olmasa ileride çeşke şunlarıda yapsaydılar derdik yada piyasada neden yok diye
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