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Toshiba inceliğiyle dikkat çeken yeni HDD serisini lanse etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba inceliğiyle dikkat çeken yeni HDD serisini lanse etti

Toshiba'nın ultra ince dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 7mm'lik kalınlığa sahip MQ02ABF HDD serisi resmen lanse edildi.

2.5 inç form faktörüne sahip olan yeni seri 7mm kalınlık içerisinde 1TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip olan motor, gürültüyü boştayken 22dB, arama işlemleri sırasında 23dB seviyesinde tutabilen bir gövde içerisinde yer alıyor.

Seride 1TB ve 750GB depolama kapasitesine sahip iki model yer alıyor. Modeller 6Gb/s aktarım hızına sahip SATA 3.0 arayüzünü destekliyor. Modellerde 2 depolama plakası ve 4 veri kafası yer alıyor.

Sürücülerin çalışma sıcaklığı 0-60 derece arasında ve 350G seviyesine kadar şoklara dayanabiliyor. Toshiba test ürünlerinin dağıtımına Kasım sonuna kadar başlamayı planlıyor. Nihai ürünlerin ise gelecek yıl başlarında tüketici ile buluşacağı tahmin ediliyor.

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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
resimdende inceliği bayağı anlaşılıyor yani tebrikler
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SystemApps 6 yıl
ne artık ssd devrimi başlıyor? hadi yaaa
ulen benim kasama bile girdiyse ssd devri çoktan başlamış demektir.
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showstopper41 6 yıl
Hâlâ mekanik diskle SSD yi karşılaştıranlar var. Dahası mekanik disklerin geliştirilmesini SSD lerin gelişmesine engel olarak görenler var. HGTS 6TB lık HDD ler çıkaracak. Yaptığı bir takım geliştirmeler in detayı burada.
techpowerup.com/...
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biggame 6 yıl
incelik mi fiyat mı helede toshiba geride sayan firma fiyatlarda
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Hasan07-36 6 yıl
Arkadaşlar tamam haklısınız, SSD'ler HDD'lerden çok çok daha hızlı. SSD'ler yaygınlaşırsa çok güzel bir gelişme olur. Performans uçar. Ama SSD'lerin üretim maliyetleri çok fazla. Bu HDD üreten firmalar bu alana girse bile çok bir düşüş gerçekleşmez. Elimizdeki yüksek kapasiteli sabit disklerden de oluruz.
Şunu hiç merak etmeyin ki teknoloji dünyasında bir cihazın sonu geldiğinde üretimi biter ve bir diğerine geçilir. Mesela bakın disket sürücü ve disket üreten kaç firma kaldı? Optik sürücülerden de el çekmeye başladılar. HDD'ler için hala zaman ve talep var. Siz bilgisayarınızı sadece SSD'ler ile donatmış olabilirsiniz ama herkes sizin kadar zengin değil.
Disklerin incelmesi de çok güzel bir durum. MSATA tabanlı bir SSD yanında ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir.
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kemalettinsari 6 yıl
SSD lere geçilememesinin tek nedeni bellek modüllerinin asyada ve amerika da belli firmalar tarafından kontrol ediliyor olması bellek modülü üretebilen sadece çok az firma bulunması tlc,mlc modüllerin çok fakat kalite bakımından ssdler de kulanımın kısıtlı ömre sahip olması, slc modüllerin 2 - 3 firma tarafından yapılması neden ssd lere geçilemediğini açıklar kanımca :)
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seven44 6 yıl
artık ssd devri başlıyor
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FreeRun 6 yıl
mekanik disklerin gelebileceği son nokta incelik ondan ötesi yok malesef, sddler gün geçtikce fark atıyor, benim umudum en azından 3.5'' disklerin kısa zamanda tarihe karışması.
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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
resimdende inceliği bayağı anlaşılıyor yani tebrikler
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JoeyBane 6 yıl
Gürültü bayağı azaltılmış. 22-23db seviyesi kulağı tırmalamaz. İnce cihazlar için ideal. 7mm'de sanırım tek rakibi WD.
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djduke 6 yıl
5400 rpm sata 3 ne kadar gereksiz olmuş....
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12 Angry Men 6 yıl
Ya anlamıyorum artık hdd üreticileri neden ssd'ye geçmiyorlar? hem kendileri kazanır hemde biz ssdler hdd gibi ucuzlarlardı.
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MPT-76 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Ya anlamıyorum artık hdd üreticileri neden ssd'ye geçmiyorlar? hem kendileri kazanır hemde biz ssdler hdd gibi ucuzlarlardı.

Çünkü ssd lerde yüksek bellek kapasitelerine ulaşmak çok fazla maliyet istiyor. 512 gb ssd ler bile şu an ne kadar fiyatta. Ayrıca bellek kontrolcüsünü herkes yapmıyor. Benim bildiğim kadarıyla samsung ve hynix bellek üretimi yapıyor. Hdd ler gördüğünüz gibi gittikçe inceliyor. 0 mm olduğu zaman artık ssd devri başlayacak. Fakat başta dediğim gibi ssd lerin üretim maliyeti halen çok fazla.
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SuperSantorelli 6 yıl
malesef artık ssd devrı,hdd ve ssd sıstemler de gece ve gunduz kadar fark yaratıyor.wd ve toshıba'nın bu slım katı depolama furyası bence gereksız,ssd kapasıtelerının artması,fıyatlarının optımıze edılmesı gerekırken 5400rpm hdd'ı 1mm yapsa ne olur kı..
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aspirin_00 6 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

malesef artık ssd devrı,hdd ve ssd sıstemler de gece ve gunduz kadar fark yaratıyor.wd ve toshıba'nın bu slım katı depolama furyası bence gereksız,ssd kapasıtelerının artması,fıyatlarının optımıze edılmesı gerekırken 5400rpm hdd'ı 1mm yapsa ne olur kı..

sanırım depolama amaçlıdır öyle tahmin ediyorum. yeni çıkan notebooklarda 2. hdd yuvası var misal ilk yuvaya ssd 2. yuvaya bu tip şeyler koymak için
bence seçeneklerin olması çok güzel. bunlarda olmasa ileride çeşke şunlarıda yapsaydılar derdik yada piyasada neden yok diye
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