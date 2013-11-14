Toshiba inceliğiyle dikkat çeken yeni HDD serisini lanse etti





Toshiba'nın ultra ince dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği 7mm'lik kalınlığa sahip MQ02ABF HDD serisi resmen lanse edildi.





2.5 inç form faktörüne sahip olan yeni seri 7mm kalınlık içerisinde 1TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip olan motor, gürültüyü boştayken 22dB, arama işlemleri sırasında 23dB seviyesinde tutabilen bir gövde içerisinde yer alıyor.





Seride 1TB ve 750GB depolama kapasitesine sahip iki model yer alıyor. Modeller 6Gb/s aktarım hızına sahip SATA 3.0 arayüzünü destekliyor. Modellerde 2 depolama plakası ve 4 veri kafası yer alıyor.





Sürücülerin çalışma sıcaklığı 0-60 derece arasında ve 350G seviyesine kadar şoklara dayanabiliyor. Toshiba test ürünlerinin dağıtımına Kasım sonuna kadar başlamayı planlıyor. Nihai ürünlerin ise gelecek yıl başlarında tüketici ile buluşacağı tahmin ediliyor.