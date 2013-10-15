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Toshiba, kapasitesi ve hızı artan yeni FlashAir hafıza kartını duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, kapasitesi ve hızı artan yeni FlashAir hafıza kartını duyurdu

Herhangi bir kablosuz paylaşım imkanı olmayan cihazlar için geliştirilen çözümlerden birisi de tümleşik WiFi yongası barındıran hafıza kartları. Kablosuz hafıza kartları hali hazırda bazı firmalar tarafından geliştiriliyor. Bunlardan birisi Toshiba.

FlashAir adındaki kartlarının yeni modelini duyuran Toshiba, kapasiteyi 16GB'a çıkarırken, veri aktarım hızının da yüzde 30 oranında artırıldığını belirtiyor. 

FlashAir içerisindeki dosyalara uyumlu iOS veya Android uygulamaları ile erişilerek indirme veya silme işlemleri yerine getirilebiliyor. Ayrıca hemen her tarayıcıdan kartın IP adresine ulaşılarak yine içerikler elde edilebiliyor. Karttaki WiFi yongası IEEE802.11 b/g/n standardını destekliyor. Kart Class 10 özelliğine sahip.

Toshiba ayrıca geliştiricilerin farklı uygulama ve hizmetler hazırlayabilmesi için API desteği sunan bir platformu da hayata geçirdiğini duyurdu. 

https://flashair-developers.com/en/ Yorum Yaz
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