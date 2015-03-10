Toshiba, mobil cihazlar için geliştirdiği 13MP'lik yeni görüntü sensörünü duyurdu

Teknoloji dünyasının birçok farklı alanda faaliyet gösteren firmalarından Toshiba, mobil cihazlar için geliştirdiği 13 megapiksel çözünürlüğündeki görüntü sensörü T4KB3'ü resmi olarak duyurdu.

Cep telefonları ve tabletler hedef alınarak hazırlanan arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör T4KB3, teknik olarak 1/3.07-inç boyutunda 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. İncelik noktasında birbirleriyle yarışan mobil cihazlar için yeni bir tasarım metoduyla üretilen T4KB3, bu sayede sınıfının 13MP çözünürlük sunan en ufak sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Enerji tasarrufu açısından Toshiba'nın seri üretimdeki mevcut çözümleriden %53 oranında daha verimli olduğu belirtilen sensör, yüksek kare hızındaki çekimlerin genelde karanlık olması (Kısa pozlama değerleri nedeniyle yüksek ışık ihtiyacı oluşuyor) sorununu da "Bright Mode" adı verilen teknolojisi sayesinde çözüyor. Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlükte yapılan saniyede 120 karelik (Slow Motion imkanı) çekimleri olduğundan dört kat daha parlak / aydınlık şekilde işleyebilen T4KB3, 8Kbit'lik programlanabilir hafızasıyla da iki farklı ışık koşuluna özel lens parlaklık düzeltmelerini hafızasında tutabiliyor. Örneğin iç ve dış çekimler farklı ışık profilleri uygulayabilen sensör, bu profiller arasında geçiş imkanı sunabilmesiyle de kullancılarına seçim şansı tanıyor. Sensör ayrıca 4K ile 2K çözünürlüklerde saniyede 30 kare video çekimi de gerçekleştirebiliyor..

Toshiba T4KB3'ün ayda 2 milyon adetlik seri üretimine 2015'in Nisan ayında başlanıyor.





http://www.photographyblog.com/news/toshiba_t4kb3_sensor/