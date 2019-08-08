Honor 8 serisi Vodafone bayilerinde

2013 yılından bu yana Huawei’nin genç nüfusa yönelik fiyat-performans telefonlarından oluşan markası olan Honor ülkemizde de faaliyet gösteriyor. Agresif bir strateji izleyen Honor Türkiye özel bir kampanya başlattı.

Vodafone ile birlikte yapılan kampanya kapsamında Honor 8X, Honor 8S ile Honor 8C akıllı telefon modelleri özel avantajlı fiyat ve satın alma seçenekleriyle Vodafone bayilerinde satışa çıkacak.

Honor 8C özellikleri ve fiyatı

Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli IPS ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısım bakış açısına göre renk değiştiren nano dokuma barındırıyor.

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4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB arttırılabilir depolama kapasitesine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera karanlık ortamlarda başarılı işler yapıyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera da LED flaş ile desteklenmiş. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda. HONOR 8C Vodafone abonelerine özel 12 aylık sözleşmeyle ayda 155 TL fiyatla sunulacak.

Honor 8X özellikleri ve fiyatı

Honor 8X modelinde 6.5 inçlik 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekrandaki çentik biraz büyük ancak ekran-kasa oranı yüzde 91 gibi rekor bir seviyeye çıkmış. Yonga seti tarafında Kirin 710 kullanılmış. 12nm sürecinde üretilen Kirin 710 yonga seti 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise daha performanslı ARM Mali G51 birimi yer alıyor.

GPU Turbo teknolojisi ile gelen telefon ayrıca gerçek zamanlı titreşimler ile 30 farklı senaryoda oyunların gerçekçiliğini arttırıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama ile destekleniyor.

Kamera tarafında da çıtayı yükselten model 20MP + 2MP çözünürlüğünde arka çift kamera ve 16MP çözünürlüğünde ön kamera kullanıyor. Ön kamera 4 pikseli birleştirerek daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Ayrıca yapay zekâ tabanlı güzelleştirme seçenekleri mevcut.

Batarya kapasitesi ise 3750mAh seviyesinde olacak. Ayrıca hızlı şarj ile destekleniyor. Vodafone online mağazasına özel satılacak HONOR 8X ayda 200 TL taksitle 12 ay vadeli olarak tüketiciyle buluşacak.

Honor 8S özellikleri ve fiyatı

Honor 8S modelinde 5.71 inçlik 720p çözünürlüğünde LCD ekran ile karşılaşıyoruz. Damla çentikli tasarım ile ekran çerçeveleri ince tutulmaya çalışılmış. Helio A22 yonga seti ile güçlendirilen telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama yer alıyor.

Telefonda 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında bir adet arka kamera bulunuyor. Tek kameraya rağmen yazılımsal olarak bokeh efekti uygulayabiliyor ve 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydediyor. Önde ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında bir kameraya yer veriliyor.

Ön kamera yardımıyla yüz tanıma gerçekleştirebilen Honor 8S’ye parmak izi okuyucu sensör koyulmamış. Cihaz, 3020 mAh pil kapasitesine sahip. Kutudan EMUI 9.0 arayüzü ve Android 9.0 işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Honor 8S modeli 12 aylık sözleşme ile ayda 125TL bedel istiyor.