Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, süper şarj özellikli yeni pillerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
654
1
26
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, süper şarj özellikli yeni pillerini tanıttı

Enerji kaynağı çözümleri konusundaki çalışmaları yakından takip edilen Toshiba, dayanıklılık açısından en üst seviyede süper şarj özelliğine sahip yeni pillerini tanıttı.
SCiB şeklinde adlandırılan yeni piller, sadece 10 dakikada şarj olabiliyor ve uzun pil ömrüne sahip. Toshiba, SCiB pilleri için elektrikli araçlar, iş araçları, bisiklet ve motosikletler, kesintisiz güç sistemleri, acil güç kaynakları, güneş ve rüzgar enerjisi saklama gibi alanları hedefliyor.
SCiB piller kısa devre ve termal kaçaklara karşı dayanıklı ve kırılma ve tutuşma ihtimali çok zayıf. 3000 kez hızlı şarj ve deşarj olduktan sonra bile kapasite kaybını yüzde 10'un altında tutuyor. Şarj-deşarj ömrü ise 5000 kerenin üzerinde. Hergün tek bir şarj-deşarj işlemi yapıldığında 10 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Piller 5 dakika içerisinde yüzde 90 oranında dolarken, tam dolum ise 10 dakikada gerçekleşiyor.
SCiB pillerinde başarım sağlayabilmek için Toshiba, tamamen yeni bir negatif elektrok malzemesi, yeni separatör, yeni bir elektrolit ve yeni bir imalat teknolojisini hayata geçirdi. Bir SCiB pili, 10 adet 4.2 Amper/saat gücünde SCiB ünitesinin biraraya gelmesiyle oluşuyor. Böylece her bir hücrenin şarj durumunu ve ısı kontrolünü sağlayan pil yönetim sistemi fonksiyonu da mümkün oluyor.
SCiB pilleri yüksek güce gereksinim duyan aygıtlara yönelik olarak çift katmanlı elektrik kapasitörüne eş bir giriş-çıkış performansına sahip. Ayrıca -30 dereceye kadar dengeli boşalma özelliğini muhafaza edebiliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 6 yıl en beğenilen

Keşke tüm firmalar batarya teknolojisine bu kadar önem verse. Günümüzün en büyük teknolojik eksiği yeni teknoloji ürünleri doyuracak bataryalar.
Umarım bu ürünlerin ince hafif versiyonlarını da geliştirirler. 10dk'da full şarj olan telefon fena olmazdı.
Keşke tüm firmalar batarya teknolojisine bu kadar önem verse. Günümüzün en büyük teknolojik eksiği yeni teknoloji ürünleri doyuracak bataryalar....
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Geliştirilirse güzel teknoloji olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
günlük kullanım süresi verilseydi daha açıklayıcı olcaktı şarj süresi üzerinde durulmuş sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
BU ürün ilk çıktığında 10 dakika idi şimdi ilk %50 sini 1 dakikada kalanını 6 dakikada şarj ediyor ki süper birşey. Önce elektirikli araçlarda kullanılacak Honda ilk anlaşmayı yapan firma hatta CES 2013 fuarında sergilendi araç. Daha sonra cep telefonları v.s için kullanılacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mouse13 6 yıl
Toshiba yenilikçi yüzünü yine göstermiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 6 yıl
heyecanlanmıstım telefonlar ıcın daha uzun sarj suresı saglayabılen pılmı yaptılar dıye fakat sımdılık telefonlar ıcın umıtlenmıcekmısız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Şu 10 dakikada şarj edilebilen yukarıdaki piller telefonlara gelsin, pil teknolojisinin başka bir şeye ihtiyacı pek kalmaz. Yani cep telefonu anlamında.
2000 lik pil bile olsa, gün içerinde şarj bitse bile 10 dakika şarja taksan yeterli...
Haa tabi daha da gelişsin. Ama şu gelsin telefonlara şu an başka bir şey istemem.
Toshiba işte. Teknolojiye her zaman yön veren ve geliştiren şirket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erginates 6 yıl
Teknoloji cepteki telefondan ibaret gibi yorum yazılmış hep, bu bataryaların makul fiyatlar ile üretimine başlandığında dünyada çok şey değişecek, batarya denildiğinde aklına sadece cep telefonu gelen zihniyetler için yine hiç bir değişiklik olmayacak o ayrı bir konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SliTheRiNN 6 yıl
3 çeşidi varmış ama cep telefonları için şimdilik çokta ümitlenmemek lazım en hafifi 150gr mış belki harici şarj cihazı olarak vs. kullanılabilir..
teknik özellikleri:
Nominal Voltage 12 V
Nominal Capacity 4.0 Ah
Maximum Charging Current 8.4 A
Maximum Discharging Current 8.0 A (Continuous) 25 A (Within 0.3 Seconds)
Size Approximately 145 x 109 x 48 mm
Weight Approximately 1.0 Kg

Nominal Voltage 24 V
Nominal Capacity 4.2 Ah
Size Approximately 100 x 300 x 45 mm
Weight Approximately 2 kg

SCiB™ Cell specifications
Nominal Voltage 2.4 V
Nominal Capacity 4.2 Ah
Size Approximately 62 x 95 x 13 mm
Weight Approximately 150 g
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 6 yıl
BU Haberi hiç okumadıysam 3 yıldan beri en az 6 defa okumuşumdur ne varki ne üretildigini duydum nede türkiyede satılmaya başladıgını ama şuda bir gercek cep ve diger elektronik aletler giderek daha cok enerji tüketirken pilde gram ilerleme yok buda yeni gelişmelerin önünü tıkıyor akıllı cepler en az 2 hafta gidecek ğil üretin sayın üretiçiler bak noluyor ozaman...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
nihayet MIT'nin yillardir bahsettigi,ozellikli piller ciddi bir ureticinin ismiyle konu ediliyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
eğer boyutları resimde ki gibiyse yani standart bir cep telefonu bataryası büyüklüğünde ise muhteşem bir pil ideos x5 de 1500 amper 4,8V pil kullanılıyor sanırım bunun üreteceği güç 7~8 Amp/s bu bataryada 10 adet pil hücresi varmış tanesi 1V olsa ve seri bağlansa bu bataryadan 42 amper saatlik güç çıkışı alınabilir buda muhteşem bir değer elektronik bilgim iyi değil ama hesabın doğruluğunda bir problem olduğunuda düşünmüyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
20playback 6 yıl
Desenize her önüne gelen elektrikli araba , bisiklet yapacak .



Şaka bir yana eğer ucuz olursa bu piller ,elektrikli taşıt tarihine damgasını vurur bu piller
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
654 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, toshiba
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel NUC: Kendi küçük, performansı büyük mini PC video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim