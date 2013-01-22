Toshiba, süper şarj özellikli yeni pillerini tanıttı





Enerji kaynağı çözümleri konusundaki çalışmaları yakından takip edilen Toshiba, dayanıklılık açısından en üst seviyede süper şarj özelliğine sahip yeni pillerini tanıttı.

SCiB şeklinde adlandırılan yeni piller, sadece 10 dakikada şarj olabiliyor ve uzun pil ömrüne sahip. Toshiba, SCiB pilleri için elektrikli araçlar, iş araçları, bisiklet ve motosikletler, kesintisiz güç sistemleri, acil güç kaynakları, güneş ve rüzgar enerjisi saklama gibi alanları hedefliyor.

SCiB piller kısa devre ve termal kaçaklara karşı dayanıklı ve kırılma ve tutuşma ihtimali çok zayıf. 3000 kez hızlı şarj ve deşarj olduktan sonra bile kapasite kaybını yüzde 10'un altında tutuyor. Şarj-deşarj ömrü ise 5000 kerenin üzerinde. Hergün tek bir şarj-deşarj işlemi yapıldığında 10 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Piller 5 dakika içerisinde yüzde 90 oranında dolarken, tam dolum ise 10 dakikada gerçekleşiyor.

SCiB pillerinde başarım sağlayabilmek için Toshiba, tamamen yeni bir negatif elektrok malzemesi, yeni separatör, yeni bir elektrolit ve yeni bir imalat teknolojisini hayata geçirdi. Bir SCiB pili, 10 adet 4.2 Amper/saat gücünde SCiB ünitesinin biraraya gelmesiyle oluşuyor. Böylece her bir hücrenin şarj durumunu ve ısı kontrolünü sağlayan pil yönetim sistemi fonksiyonu da mümkün oluyor.

SCiB pilleri yüksek güce gereksinim duyan aygıtlara yönelik olarak çift katmanlı elektrik kapasitörüne eş bir giriş-çıkış performansına sahip. Ayrıca -30 dereceye kadar dengeli boşalma özelliğini muhafaza edebiliyor.