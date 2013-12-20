Toshiba, yüksek aktarım hızları sunan TransferJet USB ürünlerini satışa sunuyor





Elektronik pazarında dünya devlerinden birisi olan Japon Toshiba, uzun süredir TransferJet adı verilen kablosuz veri aktarım teknolojili USB ürünleri üzerinde çalışmaktaydı. Firma nihayet çalışmalarını tamamladı ve ticari olarak ilk ürünleri kullanıma sundu.





TransferJet aslında büyük bir konsorsiyum tarafından geliştiriliyor. Toshiba'nın da dahil olduğu 45 şirketten oluşan TransferJet konsorsiyumu, ilk prototipi yıl başlarında tanıtmış, daha sonra da ilk adaptörler piyasaya çıkmıştı. Toshiba ise yaklaşık 100$ maliyeti olan bu adaptörleri daha ucuz hale getirmeyi istiyordu.





TransferJet kablosuz aktarım teknolojisi NFC teknolojisi ile benzeşse de yapı itibariyle bir Full HD filmi çok kısa sürede transfer edebiliyor.





Set halinde satışa sunulan TransferJet, bir microUSB ve bir tam USB 2.0 adaptöründen oluşuyor. Böylece Android 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlardan Windows 7 veya 8 işletim sistemli PC'lere saniyede 375 Mbit hızında veri aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca aktarım yapacak iki cihazın birbirine çok yakın mesafede olması gerekiyor.





Teknoloji henüz emekleme aşamalarında olduğu için bu tarz kısıtlamalar mevcut. Ancak sonraki aşamalarda daha uzun mesafeler, yonga üzerine entegrasyon gibi yeniliklerin geliştirilmesi düşünülüyor. Gelecek yıl akıllı telefonlarda ilk yongaların kullanılması planlanıyor. Böylece adaptör kullanma derdi de ortadan kalkacak. TransferJet seti şimdilik Japonya'da satışa sunuldu ve fiyatı 38$ civarında.

http://vr-zone.com/articles/toshibas-transferjet-usb-sticks-now/67417.html