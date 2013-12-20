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Toshiba, yüksek aktarım hızları sunan TransferJet USB ürünlerini satışa sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, yüksek aktarım hızları sunan TransferJet USB ürünlerini satışa sunuyor

Elektronik pazarında dünya devlerinden birisi olan Japon Toshiba, uzun süredir TransferJet adı verilen kablosuz veri aktarım teknolojili USB ürünleri üzerinde çalışmaktaydı. Firma nihayet çalışmalarını tamamladı ve ticari olarak ilk ürünleri kullanıma sundu.

TransferJet aslında büyük bir konsorsiyum tarafından geliştiriliyor. Toshiba'nın da dahil olduğu 45 şirketten oluşan TransferJet konsorsiyumu, ilk prototipi yıl başlarında tanıtmış, daha sonra da ilk adaptörler piyasaya çıkmıştı. Toshiba ise yaklaşık 100$ maliyeti olan bu adaptörleri daha ucuz hale getirmeyi istiyordu. 

TransferJet kablosuz aktarım teknolojisi NFC teknolojisi ile benzeşse de yapı itibariyle bir Full HD filmi çok kısa sürede transfer edebiliyor. 

Set halinde satışa sunulan TransferJet, bir microUSB ve bir tam USB 2.0 adaptöründen oluşuyor. Böylece Android 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlardan Windows 7 veya 8 işletim sistemli PC'lere saniyede 375 Mbit hızında veri aktarımı mümkün hale geliyor. Ayrıca aktarım yapacak iki cihazın birbirine çok yakın mesafede olması gerekiyor.

Teknoloji henüz emekleme aşamalarında olduğu için bu tarz kısıtlamalar mevcut. Ancak sonraki aşamalarda daha uzun mesafeler, yonga üzerine entegrasyon gibi yeniliklerin geliştirilmesi düşünülüyor. Gelecek yıl akıllı telefonlarda ilk yongaların kullanılması planlanıyor. Böylece adaptör kullanma derdi de ortadan kalkacak. TransferJet seti şimdilik Japonya'da satışa sunuldu ve fiyatı 38$ civarında.  

http://vr-zone.com/articles/toshibas-transferjet-usb-sticks-now/67417.html Yorum Yaz
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Haberde Mbit demiş.
Küçük "m" mili demektir, büyük "M" Mega.
1 Byte = 8 bit
375 Mbit = (375/8) MByte =~ 47 MB yapar

Usb 3 varken usb 3 parasının yarısına satılmayacaksa boşuna bence.

Kablosuz olması güzel ama zaten "çok yakında olması gerekiyor" denmiş, o yüzden boşuna.
Hani eve (ya da çalışma odamıza/ofisimize) girdiğimizde evdeki dosyalar telefonumuzdan erişilebilir olsa (wifi gibi) o güzel olurdu.
Haberde Mbit demiş.Küçük "m" mili demektir, büyük "M" Mega.1 Byte = 8 bit375 Mbit = (375/8) MByte =~ 47 MB yaparUsb 3 varken
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omerfa 5 yıl
çok hızlı ve kurulum gerektirmeyen olması gerek ki diğer teknolojilerden kullanılır olsun. şu an için gereği yok
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Miyamoto Musashi 5 yıl
şeklini beğenmedim.
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Xagdas 5 yıl en beğenilen
Haberde Mbit demiş.
Küçük "m" mili demektir, büyük "M" Mega.
1 Byte = 8 bit
375 Mbit = (375/8) MByte =~ 47 MB yapar

Usb 3 varken usb 3 parasının yarısına satılmayacaksa boşuna bence.

Kablosuz olması güzel ama zaten "çok yakında olması gerekiyor" denmiş, o yüzden boşuna.
Hani eve (ya da çalışma odamıza/ofisimize) girdiğimizde evdeki dosyalar telefonumuzdan erişilebilir olsa (wifi gibi) o güzel olurdu.
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Godolphin 5 yıl
Şuan için çöp teknoloji ama geliştiğinde yani mesafe sorunu olmaz ise o zaman çok değerli olabilir ki şuan wifi direct ile çok hızlı veri transferi gerçekleştiriliyor..
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ssbrutality 5 yıl
Bu teknolojiyi her iki cihazın (Pc-Telefon-Tablet Vs.) anakartına entegre etseler daha verimli ve aynı zamanda estetik olmazmıydı?
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ugacomtr 5 yıl
375 mbit 40 mb saniyede aktarım hızına denk geliyor. bildigim kadarıyla 52 mb saniye usb 2.0 max hızı. usb 3.0 olsaymış dadından yenmezmiş. :)
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Afyonteam 5 yıl ugacomtr
ugacomtr
375 mbit 40 mb saniyede aktarım hızına denk geliyor. bildigim kadarıyla 52 mb saniye usb 2.0 max hızı. usb 3.0 olsaymış dadından yenmezmiş. :)

Makalemi yanlis sizin hesaplamami yanlis
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keskin53 5 yıl
kolay kaybolsun diye boylarını epey kuculttuler
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